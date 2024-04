Sandoval: "Solo pienso en conseguir un tercer partido sin derrota y superar números negativos anteriores"

José Ramón Sandoval es consciente de que el descenso del Granada puede ser matemático este domingo si se da una serie de resultados, pero prefiere abstraerse y poner el foco en la evolución del conjunto rojiblanco. "Solo pienso en conseguir un tercer partido sin una derrota, lograr una victoria para superar números anteriores negativos y que eso dé lugar a que la afición se divierta", ha resuelto este sábado el técnico granadinista en su rueda de prensa previa a la visita de Osasuna. "Hemos venido a cambiar el estado de ánimo", ha incidido el de Humanes, que ha invitado a su afición a "no preocuparse del pasado".

Sandoval espera un encuentro que se asemeje al de la pasada jornada en casa del Athletic. "Va a ser un poquito más de lo mismo, muchas ayudas y coberturas en esas bandas, porque el exito del equipo en San Mamés fue eso", ha adelantado. Incide en el juego por los costados porque es una de las principales bazas de Osasuna. "Es un equipo que te lleva mucho balón por banda y te condena a que estés muy pendiente de sus centros laterales porque son muy buenos rematadores. Tiene dos laterales que viven más en campo contrario que en su propio campo. Son atrevidos", ha descrito al cuadro navarro, que, a su modo de ver, "tiene muchas cosas positivas a la hora de poder contrarrestar y es el conjunto que más goles mete a balón parado".

"Tengo que ponderar al entrenador. Lleva varias temporadas en ese club. Se ha adaptado muy bien a lo que es ese emblema", ha elogiado a Jagoba Arrasate, para incidir más adelante en que ha logrado un grupo "muy comprometido". "Osasuna está en un estado de clasificación que le permite ahora mismo planificar los últimos seis partidos de Liga de cara a lo que mejor le venga al club. Les vi competir en Vallecas y no han bajado ni un momento, incluso teniendo bajas importantes como Budimir y David García. Nos van a hacer tener mucha intensidad y estar muy concentrados en acciones a balón parado", ha ahondado el técnico de Humanes, que, para hacer frente a estas virtudes, espera exprimir a los hombres de banda. "Como mejor se defienden los centro laterales es que no se produzcan, sacrificar un poquito a nuestra gente de banda", ha aseverado, para seguidamente puntualizar que "es muy difícil buscar el término intermedio, pero para eso está la mentalidad del jugador, que hoy en día".

El preparador madrileño tan solo cuenta con la baja de Raúl Torrente, aquejado desde la pasada semana de un golpe, además de la habitual ausencia de Jesús Vallejo. "Hemos estado arrastrando durante la semana el virus gástrico, pero parece que le hemos espantado un poquito", se ha congratulado, incluso con Uzuni ya integrado en la dinámica normal del grupo. Osasuna en cambio no puede contar con su goleador. "La baja de Budimir la notaría cualquier equipo que le tuviera en sus filas. Aparte de sus goles, da mucho en el juego colectivo. Tiene registros diferentes: te rompe al espacio y tiene muy buen disparo desde fuera del área", ha abundado en esta línea Sandoval, quien, no obstante, ha advertido de la amenaza accitana del conjunto rojillo. "A Raúl le he sufrido en mi anterior equipo cuando estábamos en Segunda División. Es un jugador joven, muy completo. Tiene otros registros con los que a lo mejor es beneficioso para el equipo".

"Myrto es un jugador más o menos franquicia de este club. Para jugar tiene que estar en las mejores condiciones, porque si no, no va a dar su mejor versión. El otro día quisimos sacarle algunos minutos para que no se desconectara del ritmo de competición . Creemos que puede estar para este partido y ayudar al equipo", ha expuesto el técnico madrileño sobre el estado de su delantero albanés, que apunta al once junto con Kamil Józwiak. Del polaco ha asegurado no tener "dudas de su capacidad".

"Poquito a poco está entendiendo el español. Los que han venido están dando clases de español para interpretar mejor lo que nosotros pedimos. Si ha sacado su mejor versión es porque el equipo le ha ayudado mucho. Le ha ponderado lo bueno que ha hecho y cuando ha tenido algún error, han estado al lado de él para que no se viera", ha elogiado sobre su actuación en San Mamés. "Se está adaptando muy bien al sistema de juego que tenemos, que es estar al lado del compañero", ha subrayado, para seguidamente pedirle que "llegue al área por dentro y pueda rematar esos balones que el equipo está llevando".

Cuestionado sobre el aspecto mental del Granada y su reflejo sobre el campo en el contexto actual, Sandoval ha incidido en que su objetivo era "llegar aquí y cambiar la mentalidad del jugador a nivel de sensaciones". "Es imposible cambiarla si los resultados no nos acompañan. Lo que sí estamos buscando es ítems para poder convencerlos", ha desgranado. "El equipo arriesga, no tiene temor a buscar una victoria. Eso hace que el equipo sea más vertical. Si buscamos resultados positivos, tenemos que estar más cerca del campo contrario que del nuestro. El jugador se está mentalizando. Se están encontrando mejor. Lo que quería era que se sintieran ganadores dentro del terreno de juego", ha profundizado. "Por eso, enlazar tres partidos sin derrota nos va a dar a pensar que este equipo ha crecido poco a poco, dentro de lo que podemos crecer", ha concluido.