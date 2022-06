Jesús Molero, el granadino viral en redes sociales que divulga psicología con un "lenguaje asequible"

Se llama Jesús Andrés Molero Cabello, pero para más de 27.000 personas es 'Psisuki'. Este psicólogo granadino se animo durante el confinamiento por el coronavirus a iniciar una labor de divulgación en redes sociales. Su principal intención desde sus inicios ha sido emplear un "lenguaje asequible" para ayudar a sus seguidores a comprender las cosas lo mejor posible. El profesional de la salud mental se aleja de algunos métodos tradicionales y aboga por hablar sin tapujos de las necesidades existentes. Él mismo reconoce que ha sufrido problemas, experiencia que le ayuda a ser empático.

“En la cuarentena de 2020 llevaba un tiempo siguiendo a cuentas de psicología en Twitter y me encantaba", inicia Psisuki, que se dio cuenta en aquel momento de que el "mundo nuevo" descubierto por él ofrecía técnicas enfocadas a profesionales y personas pertenecientes al ámbito de la psicología. “Tuve la idea de divulgar psicología con un lenguaje asequible”, explica Jesús, que siempre tiene la intención de transformar lo complejo en entendible. El granadino tenía, como la mayoría de la sociedad, una amplia trayectoria en redes sociales, pero su rumbo cambió.

Una salud mental más reconocida y visible

La decisión del psicólogo llego en un momento en el que la salud mental estaba en "primera plana", pues el confinamiento fue una dura prueba para muchas personas que sufrieron tanto tiempo en su domicilio. “Mucha gente me escribía porque le ayudaba y orientaba para poder identificar que le estaba pasando y que eso tiene solución”, relata el profesional, quien agrega que “es inevitable que la salud mental cada vez esté más reconocida y sea más visible”.

Jesús advierte que en este aspecto “todavía estamos a años luz de como deberíamos estar”, pero está seguro de que “las cosas van a llegar a los gobiernos y a los sistemas de salud”. Una de las novedades recientes en este apartado es el teléfono de atención al suicidio, que en su primera jornada en funcionamiento ya recibió un millar de llamadas. “Los datos de suicido son terribles”, apunta el psicólogo granadino, que declara que “el teléfono del suicidio es un paliativo”, aunque también algo “necesario”. “El foco debería estar en cuales son las carencias de este sistema. Mucha gente llega a la situación de suicido después de muchas realidades sociales”, argumenta.

Acudir a las bases de los problemas es su vía, pues se aleja de "métodos antiguos que hablan de trastornos para siempre”. El especialista denuncia que si no hay recursos nadie puede hacerse cargo de un paciente que necesita atención y ayuda. Manifiesta que es fundamental "dedicar un espacio a la salud mental" para acercar a ella conceptos como "prevención" y "aprendizaje". Este divulgador con intensa actividad en redes sociales señala que es importante dotar de herramientas a la población para que, por ejemplo, los adolescentes no afronten algunos de sus problemas propios de la edad a ciegas. “Que la población sepa lo que es un problema psicológico, que no es un problema de la cabeza y tiene solución", recalca.

"Yo he vivido los problemas de la ansiedad"

Jesús reitera en la necesidad de abordar las situaciones con la certeza de buscar soluciones. Hay datos que arroja que muestran la importancia de tantear herramientas positivas, como que el ansiolítico es una de las pastillas más consumidas en España. “Yo he vivido de lleno los problemas de la ansiedad”, confiesa el psicólogo, que se acerco a su profesión a través de sus propios rompecabezas. El profesional afirma que en muchas ocasiones las personas "lo captan" debido a su empatía y conocimiento de lo que le ocurre a otros.

Hay algunos síntomas de los trastornos de ansiedad que son muy difíciles de explicar a aquellos que nunca los han sufrido. Uno de ellos es la desrealizacion, una alteración de la percepción del mundo, dónde lo que se está viviendo parece irreal, confuso y distorsionado (sigo) — Sʊҡɨ ψ (@psisuki) May 22, 2021

Su papel de divulgador no le ha apartado de seguir aprendiendo de otros para adquirir información, intereses y abrirse otras puertas. “Hay gente haciendo cosas muy buenas en redes sociales”, dice 'Psisuki', que también es consciente de que hay quienes se dedican a "desinformar" o vender un "positivismo barato que no ayuda a nadie". Apunta que frases como 'si quieres puedes' o 'tu felicidad solo depende de ti' son contraproducentes. Este granadino seguirá intentando ayudar a la máxima gente posible, pero siempre intentando ser fiel a los “principios psicológicos y a la evidencia”