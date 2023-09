Hartazgo y desesperación entre los PTIS: "Se plantea una huelga indefinida"

Tras un verano de "calma", el regreso a las aulas de miles de estudiantes ha llegado a Granada, y en general a toda Andalucía, cargado de polémica. La falta más que considerable de Personal Técnico en Integración Social en numerosos centros educativos de la provincia ha hecho que salten unas alarmas que ya llevaban activadas demasiado tiempo. La última gota para colmar un vaso demasiado lleno ha caído y el colectivo muestra su hartazgo y su desesperación ante una situación "inhumana".

La ausencia de este personal de acompañamiento al alumnado con necesidades educativas especiales es evidente, así lo comunicó este pasado lunes la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Provincia de Granada en una nota de prensa. Fampa Alhambra enumera una serie de centros escolares en los que se evidencia la falta de PTIS como en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Tinar de Albolote o en el CEIP Andrés Segovia, "donde el servicio está desbordado por falta de horas para cubrir todas las necesidades del alumnado". Mismas circunstancias en el colegio Cuevas del Campo donde "llevan reclamando desde abril la ampliación del horario del personal especializado para cubrir las necesidades de este nuevo curso". A estos dos centros se suman el de Jabalcón de Baza, Medina Olmos en Guadix o el Centro Público de Educación Especial Jean Piaget que, tal y como señala la federación, han empezado el curso sin el personal adecuado.

Gloria Aguilera, secretaria de Política Social de CCOO en Granada explica para este medio cada uno de los problemas que los PTIS llevan soportando demasiado tiempo, una situación de desesperación que parte de unas "condiciones precarias". "Desde que se privatizó el servicio, la jornada media es de unas 22'1 horas lectivas, lo que supone que aquellos alumnos que permanecen en el centro educativo unas 25 horas lectivas más el comedor, es decir, unas 30 horas semanales, no están recibiendo una atención completa".

La mayor parte del Personal Técnico en Integración Social está contrato a través de una empresa que gestiona este servicio, subvencionado con fondos públicos, empresa que "no está cumpliendo con las condiciones laborales que se establecen en el convenio de aplicación". En primer lugar, Aguilera señala que, hace unos años, "las plazas que se cubrían eran de unas 25-30 horas semanales", sin embargo, "ahora solo se dan plazas de 10 o 15 horas semanales. Esto deja al alumnado sin atender, no solo en horas lectivas, sino también en otras funciones que realizamos como el acompañamiento de estos alumnos en actividades extraescolares, coordinación con el equipo de orientación, la atención de las familias o la preparación del material, algo que no podemos realizar porque nuestra jornada no llega. A las escasas horas de las que disponemos se suma que este año muchos centros han empezado sin servicio de PTIS porque la empresa no ha llamado a la actividad a sus trabajadores o ha llamado a personal que estaba de excedencia, sin buscar a sus sustitutos".

Aguilera detalla además que "los salarios de los PTIS se actualizan cada año y se han de abonar con carácter retroactivo. Esto no se ha pagado y llevamos ya dos años de retraso. En cuanto a las vacaciones, a nosotros se nos aplica un contrato fijo-discontinuo, un tipo de contrato que no se aplica a los profesionales que trabajan en centros educativos. Esto quiere decir que se nos da de baja el último día de clase y nos mandan directamente al desempleo, sin abonar las vacaciones que nos corresponden".

Los problemas en relación a las condiciones laborales han llegado incluso hasta el punto de "no abonar la nómina de agosto". Desde CCOO Granada señalan que "hay trabajadores que no han cobrado nada. Han visto que iban a cobrar una cantidad porque su empresa les ha dado de alta en agosto, no han podido cobrar el desempleo y ahora se encuentran con que la empresa ha dicho que no se va a abonar nada. Esto es inhumano".

Por si la situación que atraviesan los PTIS no fuese ya lo suficientemente complicada, la secretaria de Políticas Sociales asegura que "la empresa ha avisado de que se va a producir una regularización de la modalidad contractual teniendo en cuenta la jornada y las horas lectivas. Es decir, se pretende empezar a pagar por hora lectiva sin tener en cuenta que nosotros tenemos periodos de inactividad recogidos en el convenio como periodos retribuidos, como puede ser Navidad o Semana Santa. Si nos pagan por horas perderemos esos derechos que ya teníamos adquiridos".

Todo lo explicado ha generado un hartazgo y una desesperación en el personal de acompañamiento al alumnado con necesidades especiales que hace plantear "una huelga de carácter indefinido entre otras acciones". Aunque la huelga aun no está convocada de forma oficial, ya que "primero vamos a intentar solucionarlo con la empresa directamente", la idea de realizar un parón indefinido de la actividad ya sobrevuela sobre el colectivo y será la siguiente medida a tomar "sino se solucionan los problemas que rodean a los PTIS".