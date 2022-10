El PP pide explicaciones por la "pérdida" de siete millones de fondos europeos para renaturalizar el río Genil

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha presentado un escrito en el registro del Consistorio pidiendo "explicaciones convincentes" al equipo de gobierno socialista con motivo de la "pérdida" de una subvención de en torno a siete millones de euros de los Fondos Europeos Next Generation para la renaturalización del río Genil en su paso por la ciudad.

En dicho escrito se requiere copia del expediente y proyecto presentado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Granada ante el Gobierno de España para la captación de Fondos Next Generation sobre la renaturalización del río Genil; copia de la argumentación dada por el Ministerio respecto a la negativa de incluir el citado proyecto en la financiación de los Fondos Next Generation; e información sobre las actuaciones que piensa seguir a partir de ahora el equipo de gobierno socialista de la capital con respecto al citado proyecto.

Así lo han informado este jueves el portavoz y el coordinador del grupo municipal del PP, César Díaz y Luis González, al indicar que esta Corporación Municipal ha impulsado el proyecto de la renaturalización del río Genil, "del cual estábamos firmemente convencidos, que formaba parte de los acuerdos entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) y que, además, nosotros mismos llevábamos en nuestro programa electoral".

César Díaz ha manifestado que "hemos conocido a través de los medios de comunicación, porque no tenemos la información de primera mano por parte del equipo de gobierno socialista, que el proyecto presentado para la renaturalización del río Genil no ha sido elegido dentro de los Fondos Next Generation que el Ayuntamiento de Granada había presentado".

Por este motivo, "hemos solicitado al máximo nivel del área delegada de Urbanismo y Obras Públicas, al alcalde socialista de la capital y a la responsable de los Fondos Next Generation una explicación rigurosa de qué ha ocurrido", ha expuesto César Díaz.

Igualmente, el edil popular ha cuestionado "qué fallos hemos cometido y cuál es la resolución que el ministerio ha esgrimido para dejar a Granada fuera de uno de los proyectos más importantes y trasformadores que probablemente pudiera haber abordado esta Corporación Municipal" y ha añadido que "esto no puede pasar desapercibido".

Por su parte, Luis González ha señalado que "había un proyecto redactado en el que la Confederación Hidrográfica, Emasagra y todas la partes competentes daban el conforme, pero resulta que el proyecto no se lo lleva Granada y se lo lleva Loja, un proyecto trascendental para nuestra ciudad, por lo que pedimos explicaciones y documentación del proyecto y las argumentaciones presentadas por parte de Urbanismo y la respuesta que se nos ha dado por parte del Ministerio".

Según Luis González, "la ciudad necesita centrar los objetivos y todos considerábamos que era importante estar de acuerdo en recuperar el río Genil en su paso por Granada y queremos saber qué ha pasado".