Los feriantes deciden no encender las atracciones y aseguran estar "dispuestos" a no hacerlo en todo el Corpus

Los feriantes han decidido no poner en marcha sus atracciones en la jornada inaugural de las fiestas del Corpus en Granada. Los columpios permanecen apagados en este sábado en el recinto ferial de Almanjáyar y así seguirán durante toda la noche, según indican integrantes del colectivo, que apenas se sientan en la entrada de sus instalaciones para charlar durante el primer día de feria. "El Ayuntamiento nos quiere implantar este año unas tasas de luz abusivas, y más aún sabiendo la situación en la que nos encontramos todavía, después de haber pasado dos años sin haber tenido ninguna actividad", ha expuesto a GranadaDigital Federico Gaitán, presidente de la Asociación de Feriantes de Jaén, a quien sus compañeros han encargado la labor de representarles de forma pública.

"Si ellos -la corporación municipal- creen que por una caravana, por la que normalmente no nos cobran casi nada en ningún lado, nos pueden pedir 600 euros de luz, más de 1.000 euros por cualquier atracción infantil, 2.000 por un aparato de atracciones de adultos y hasta 3.000 euros como ha pagado la pista de ‘Los coches locos’, es demasiado abusivo", se encoge Gaitán. Fuentes del Consistorio trasladaron a este periódico cierta confianza en lograr solucionar la controversia, pero hasta el momento no ha sido posible y los feriantes se han plantado. "Se ha intentado negociar, pero no ha habido acuerdo ninguno. Nosotros no queríamos que la ciudadanía, si la feria se viniera abajo, pensara que era por nuestra culpa", incide el presidente de la asociación jienense.

La postura del colectivo, además, es firme. Sus integrantes desean encontrar una solución, pero afirman que no cederán si no es posible el consenso, a pesar de que todas las atracciones se encuentran ya montadas en el recinto. "Si hoy no se llega a ningún acuerdo, no se abrirá ningún día de feria. Estamos dispuestos a ello", sentencia Gaitán.