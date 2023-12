Medina: "El mercado será importante para que esta plantilla pueda competir mejor"

El entrenador del Granada, Alexander Medina, no ocultó la decepción rojiblanca tras la derrota ante el Sevilla y ha reconocido en su rueda de prensa que el cuadro nazarí se encuentra "en una situación difícil". "Hoy no fue el partido que todos esperábamos, ni el resultado. Nosotros, más que nadie, tenemos mucho enfado, enojo y frustración", ha exteriorizado el técnico uruguayo, quien ha puesto el foco desde ahora en los fichajes. "El mercado de pases va a ser importante para lograr que esta plantilla pueda competir mejor", ha sostenido.

"Antes del primer gol, habíamos encontrado el juego, y justo nos convierten ese gol extraño. Cambió la energía del equipo", ha valorado el Cacique Medina, quien considera que esa diana "echó por tierra toda la confianza". "Creo que hoy el equipo está golpeado anímicamente. Ante la situación de un tanto en contra, cambia rotundamente la exposición en el campo. El otro día también, con el Celta, y con el Athletic de Bilbao. Nos cuesta sostener en el partido el rendimiento", ha abundado en su diagnóstico el preparador uruguayo, preocupado por la mentalidad y la moral de su plantel. "No podemos cambiar la dinámica tan drásticamente", ha lamentado.

"Hoy estábamos jugando bien hasta el primer gol. He encontrado los mejores minutos del equipo antes del primer gol del Sevilla", ha insistido el charrúa, quien ha reparado en que "el factor psicológico y anímico es una situación clave en los seres humanos y en un equipo de fútbol". "Es una cuestión para atender, ocuparnos y hablar de los jugadores", ha agregado. "Entiendo el enfado de la afición, es natural. Estamos muy tocados como ellos. Hoy el sentimiento de negatividad", ha apostillado.

Aun con todo, el técnico mantiene el optimismo y la confianza en que el Granada remontará el vuelo, previa reforma, eso sí, en el mercado. "Ahora que se viene un parón, hay que analizar en profundidad. Estamos trabajando para que a esta plantilla vengan jugadores para poder reforzar, sumar, dar un salto de calidad, competir mejor. A partir de hoy. Le quisimos dar todo el foco al equipo, tratar de mejorarlo, lograr resultados", ha incidido Medina, deseoso de que lleguen los refuerzos a Los Cármenes. "Estamos en el mercado viendo todas las posiciones", ha indicado, sin detenerse en ninguna en concreto. "A mí me ocupan todas", se ha encogido, si bien ha recordado que el club tan solo dispone de "algunas fichas para poder reforzar".

"Estamos en busca de que se puedan cerrar rápidamente", ha puntualizado, antes de también reconocer que hay futbolistas en sus filas "que van a salir del club". "No me gusta hablar públicamente de nombres propios cuando todavía no hablamos con los involucrados", ha matizado, sin estimar tampoco cuántos fichajes espera. "Esperemos con optimismo que en los próximos días podamos ir incorporando jugadores. Sobre todo, que se respire un aire nuevo", ha expuesto.

Alexander Medina también espera que el parón navideño siente bien a su equipo. "Puede venir bien para la parte anímica y descomprimir un poco. Tenemos que tomar este periodo para entrenarnos fuerte y lograr que evolucionemos", ha argumentado, para seguidamente subrayar que "hay que persistir, insistir, ponerle horas, trabajo y compromiso". "Sin duda, estamos plenamente convencidos de que vamos a cambiarlo. Entre todos, con el compromiso de todos", se ha extendido. Ha empleado el triunfo sevillista precisamente para confiar. "¿Por qué no podemos aspirar nosotros también a cambiar esta dinámica? Es parte del fútbol de los procesos. Nos va a venir bien este tiempo", ha insistido.

En este momento, el vestuario está "tocado". Teníamos la expectativa y visión de hacer un buen partido, de ganar. Era el último partido del 2023 en casa, tratar de sumar de tres y quedar bien posicionados de cara al reinicio contra el Cádiz en 2024", ha exteriorizado el entrenador del Granada, quien, en cambio, se siente "fuerte". "Hay mucho trabajo por delante para lograr que el equipo individualmente y colectivamente crezca. Por momentos, vi situaciones favorables. No es que esté todo mal en el equipo, hay cosas positivas", ha defendido, para más adelante afirmar que ese encuentro de vuelta tras la pausa navideña es "importantísimo". "Quedan 20 jornadas. No va a definir nada, pero de tener una victoria podríamos quedar a tiro de salir de la situación que estamos", ha justificado. "Mandar un mensaje de optimismo después de un 0-3 no es bueno. Queda tiempo, hay jugadores con rebeldía, un cuerpo técnico con rebeldía. Gente dentro del club que quiere sacar esto adelante. No vamos a tirar la toalla", ha zanjado.

Quique Sánchez Flores

Por su parte, Quique Sánchez Flores, flamante entrenador sevillista, ha mostrado satisfacción con el triunfo de su equipo. "He tenido poco tiempo y no teníamos tantos jugadores como para equivocarnos en la elección. Eran 14 profesionales los que teníamos disponibles", ha relatado el técnico, quien considera que sus pupilos han "evitado las acciones donde el Granada podía hacer daño". "Estos chicos son buenos, lo sabemos todo. No están donde se merece la afición, no estamos al nivel que ellos quieren", ha analizado, sobre la tesitura del Sevilla, similar a la que vivió en el Atlético de Madrid. "Fue dificilísimo. Es posible que se repita a lo largo de la historia. A veces pasa. Hay que intentar armarse de valor, de confianza, creer en lo que no se ve, en lo que se hace", ha precisado.