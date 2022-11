El flamante entrenador del Granada, Paco López, fue presentado este jueves, poco después de dirigir su primera sesión de entrenamiento. Junto a él compareció Nico Rodríguez, el director deportivo rojiblanco, que argumentó la contratación del técnico valenciano. "Tiene un perfil de gente trabajadora, que lo que ha conseguido ha sido por sacrificio. Es un perfil con el que nos identificamos", señaló. En el departamento que lidera y la cúpula rojiblanca entendían que la intervención era necesaria, dada la dinámica en que se había adentrado el equipo. "Era un sentir generalizado, que nos demandaba la situación", alegó. La destitución de Aitor Karanka ya estuvo cerca jornadas atrás, pero el empate en Ponferrada y, sobre todo, la goleada al Sporting otorgaron una vida extra al vitoriano. Los resultados posteriores resultaron determinantes.

El director deportivo no quiso abundar en el cese del que hasta este martes era entrenador del Granada. "Hay poco que aportar. Estamos con ganas de sumar siempre. Sumar significa tener la mejor predisposición. Hoy es el día de Paco López. Creo que es un día importante para nosotros, de felicidad", agregó, antes de agradecer "el trabajo de Aitor y su cuerpo técnico". "Lo que queremos es pasar página", apostilló. Está previsto que Rodríguez explique en otro momento cómo se cocinó la destitución de Karanka. Se planteaba con el vitoriano un proyecto, pero ahora, con un tercio de Liga ya disputado, comienza otro. "Creemos, y lo pienso firmemente, que viene en un buen momento, en el que la plantilla está con una predisposición absoluta por agradar y revertir la situación. Es un buen momento para construir", sostuvo.

Esta construcción, curiosamente un verbo que Karanka ha empleado con frecuencia en sus comparecencias para explicar las dificultades de su Granada, parte de instaurar un nuevo estilo de juego. Para ejecutar este relevo, la dirección deportiva nazarí se ha decantado por un técnico de carácter eminentemente ofensivo, lo que acentúa las diferencias con el periplo anterior. Cabía plantearse si, en el pasado verano, Paco López era una de las opciones barajadas para el banquillo, pero Nico Rodríguez lo descartó. "No estuvo sobre la mesa. Teníamos clara la idea que teníamos. No hubo ningún tipo de contacto", aseveró, algo que ratificó el técnico.

En cambio, sí que reconoció haber trabajado con varias alternativas en esta ocasión, aunque el mercado no ofrecía demasiadas posibilidades. Hubo contactos con Mauricio Pellegrino, de perfil futbolístico bien distinto al de Paco López, con quien la negociación no llegó a buen puerto. Pese a ello, Nico Rodríguez aseguró que la elección fue "fácil y rápida". También, que fue "consensuada". Dirección deportiva, dirección general y propiedad llegaron a un acuerdo para que el valenciano se sentara en el banquillo; en momentos anteriores, no llegó a haber una postura unánime, lo que también postergó el movimiento. "Hemos unificado los criterios", señaló Rodríguez. A partir de ahora, buscará lograr este convenio también con el técnico de cara al mercado invernal. "Nuestro trabajo es tener alternativas para poder ofrecerle garantías de reemplazo o de mejora", señaló.

Los hombres de Paco

El entrenador del Granada, que este viernes, a partir de las 10:30 horas, dirigirá su segunda sesión con el equipo -de nuevo, a puerta abierta para los medios de comunicación-, llega al banquillo rojiblanco acompañado de otros tres profesionales que conformarán su cuerpo técnico, junto con algunos de los efectivos que ya se encontraban en la entidad. Los hombres de Paco López son Nico Bosch y su hermano Toni López, que ejercerán de asistentes del técnico como ya lo hicieron en el Levante, y el tercero será un preparador físico, que tendrá que lidiar con un rosario de lesiones que vienen lastrando a la plantilla desde el inicio del curso. "Somos cuatro más la gente que ya tenemos en el club. Nos vamos a ayudar mutuamente para que esto funcione", expuso.