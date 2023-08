España se despide de Granada con un triunfo ante República Dominicana

Con un Palacio de Deportes considerablemente más vacío que el pasado jueves, España acababa este sábado su gira de preparación de cara al Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia. Los vigentes campeones se midieron en su último amistoso a República Dominicana con las ausencias de Rudy Fernández, Sebas Saiz, Jaime Pradilla y Alberto Díaz. El base malagueño sufre una hiperextensión de la rodilla izquierda producido en el duelo ante Canadá tras un encontronazo con su ex compañero de equipo Melvin Ejim.

Arrancó confiado el cuadro español su duelo ante República Dominacana. Víctor Claver volvió a ser vital para las aspiraciones de los de Scariolo convirtiéndose en todo un muro en la zona. Junto a él, un brillantísimo Juan Núñez al que no le tembló la muñeca para anotar ocho de los diez primeros puntos de España en el encuentro. Poco le duró la alegría a los de Scariolo. Un parcial de 0 a 9 puso a los dominicanos por delante en el marcador. Los intentos incesantes de Willy Hernángomez batallando en la zona no dieron apenas resultado, dejando a España como mera espectadora del partido durante varios minutos. Apareció Sergio Llull para acabar con la sequía anotadora del combinado español, pero su rival seguía encontrando demasiadas fisuras en la defensa española por las que penetrar y acabar anotando (18-21).

Mejoró España en el inicio del segundo cuarto. Probó Scariolo con Sergio Llull de base, emparejado con Montero, una pareja de baile que no tardó en cambiar al entrar la Mamba Vasca en la ecuación, dando así un mejor resultado. Problemas tuvo Usman Garuba para zafarse de la defensa bajo aros del cuadro dominicano que, aupado por cientos decenas de sus compatriotas siguió dominando en el marcador hasta el ecuador del segundo periodo.

Paso adelante el que dio España una vez que logró ponerse por delante en el luminoso. Con la astucia de Juan Núñez que volvió a liderar a su selección, un triple de Juancho Hernángomez, otro de Jaime Fernández y, todo esto, fomentado por el poderío de Garuba, ahora sí, bajo aros, los españoles lograron abrir una pequeña brecha de cinco puntos, distancia que podría haber sido de siete puntos, pero un triple sobre la bocina de Andrés Feliz cerró el segundo periodo con el 40 a 36.

Poco volvió a durarle la alegría a España. Nuevamente los errores desde la línea exterior jugaron una mala pasada a los de Scariolo que sufrieron un parcial de 0 a 8 en contra en apenas dos minutos de juego del tercer cuarto. Fue Alberto Abalde, que pisaba pista por primera vez en el encuentro, quien desatascó la anotación española. Scariolo continuó dándole minutos a un Willy Hernángomez que no terminaba de deslumbrar, pero que dio un paso adelante en el tercer cuarto para llegar a igualar el encuentro a 52. Los continuos ataques de ambos equipos dejaron un tercer periodo muy intenso donde el plano físico tomó importancia y donde hubo hasta un encontronazo con algo más que palabras protagonizado por Santi Aldama. La balanza finalmente cayó del lado español gracias a dos triples consecutivos de Alex Abrines y un tercero sobre la bocina de Joel Parra que enloquecieron por completo al pabellón del Zaidín (68-60).

El ambiente se caldeó aun más con la expulsión de Towns, mejor jugador del encuentro por parte de República Dominicana con 20 puntos en su casillero. Tras el tenso momento, España no dudó ni un segundo en querer cerrar el partido lo antes posible. Un triple de Santi Aldama, una vez más sobre la bocina y un posterior robo de Darío Brizuela que acabó en mate pusieron el más once en el marcador. República Dominicana no bajó los brazos tras la demoledora reacción de su rival y la marcha de su máxima anotador. A base de triples, los dominicanos recortaron distancias para ofrecer a los aficionados granadinos un final de partido de lo más emocionante (86-77). Con este encuentro, España cierra su ronda de amistosos y pone rumbo al Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia con la única duda de si el cuarto descartado será Alberto Díaz o Jaime Fernández. Sergio Scariolo confirmó tras el encuentro que Sebas Saiz, Alberto Abalde y Jaime Pradilla serán los jugadores que no formen parte de la expedición. En función del estado físico del malagueño se tomará la última decisión.