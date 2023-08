La importancia de los bancos de leche: "Ayuda muchísimo a los niños"

La leche materna se considera el mejor alimento para los bebés recién nacidos hasta que comienzan la alimentación complementaria a los seis meses. Es vital para su crecimiento y cuenta con una gran cantidad de beneficios tanto para los niños como para las madres. La OMS recomienda la lactancia como método de alimentación exclusivo para los recién nacidos hasta los seis meses y de manera complementaria con otros alimentos hasta los dos años, aproximadamente.

Previene de infecciones a los bebés, aportándoles anticuerpos. Así mismo, también proporciona proteínas digestivas, minerales, vitaminas y hormonas que los bebés necesitan. Además, está demostrado que protege del llamado Síndrome de Muerte Súbita del Lactante. Las madres también contarán con beneficios para su organismo. Entre otros, la lactancia hace que la recuperación del parto sea mejor y contribuye a reducir el riesgo de cáncer de mama y de ovarios.

Hace nueve meses, Cristina Jaldo dio a luz a su segundo hijo coincidiendo con el nacimiento del bebé de su prima. Sin embargo, la hija de esta tuvo que pasar algunos días en neonatos por ser prematura. Fue en el momento en que a su prima le ofrecieron donar para otros neonatos cuando Cristina decidió unirse a ella. "A raíz de eso, conocí como funcionaba la donación y me hice donante junto a mi prima", explica Cristina a GranadaDigital. Cuando mi hijo mayor empezó la lactancia pensé que estaría muy bien si se pudiera donar la leche, pero en ese momento no sabía como era el proceso y no lo hice porque lo vi complicado", admite.

Cristina cuenta que está muy satisfecha con todo el proceso y anima a más mujeres a hacerse donantes. "Ojalá todas las mujeres lo hicieran, porque aparte de ser una experiencia muy bonita, ayuda muchísimo a los niños", comenta. "Ahora mismo la leche solo se guarda para los que tienen muy poco peso, porque no hay tanta. Si hubiera leche para todos, cualquier niño en neonatos tendría leche materna, pero como no hay se restringe a los que estrictamente lo necesitan. En el banco te dan todo para que puedas donar la leche, incluso si no tienes sacaleches también te lo facilitan", explica.

Bancos de leche materna

A pesar de que todos los recién nacidos deberían alimentarse de leche materna, en muchos casos no es posible y se requiere de madres donantes. Para ello, en algunos hospitales existen unidades dedicadas a su recogida. Estos bancos de leche sirven como elemento de "apoyo y promoción" de la lactancia materna en la sociedad. Se encargan de prestar la ayuda necesaria a las madres donantes con cualquier problema de lactancia que puedan sufrir.

El Hospital Virgen de las Nieves de Granada fue el primero en Andalucía en poner en marcha uno de estos bancos de leche. Comenzó a funcionar en mayo de 2010 y hasta hoy sigue recogiendo leche y atendiendo a muchos recién nacidos. Fue creado con el objetivo de disponer de más leche materna para los neonatos prematuros y enfermos de la Unidad de Neonatología del Centro.

Gracias a la cantidad de leche donada a los pocos meses de su inauguración, el hospital abrió la posibilidad de distribuirla a otros centros para mejorar la accesibilidad. Entre ellos se encuentran Las Unidades Neonatales de los Hospitales de Andalucía Oriental (Hospital Materno Infantil de Málaga, Hospital Torrecárdenas de Almería, Hospital General de Jaén, Hospital Quirón Málaga) junto con los hospitales Santa Lucía de Cartagena y Hospital Costa de la Luz de Huelva. También existen los centros colaboradores, como el de Motril o El Ejido.

Según Manuela Peña, coordinadora del banco de leche del hospital, se han recogido en lo que va desde el 1 de enero hasta el mes de agosto 809 litros de leche, mientras que al final del año 2022 se consiguieron 1.018 litros. El número de donantes durante estos ocho meses asciende a 108 mujeres. Por otro lado, se ha conseguido alimentar a 241 niños de entre las provincias de Jaén, Almería, Granada y Málaga.

Pasos del proceso de donación

Este servicio cuenta con un equipo de profesionales del banco, entre los que existen asesores y otros profesionales de lactancia que se encargan de ayudar a las donantes en el proceso. La donación comienza en el momento en que se recibe a las donantes y se les realiza una entrevista personal para comprobar que llevan unos hábitos de vida saludables, que se trata de mujeres sanas y que no han tenido problemas a la hora de amamantar a sus hijos. Después, el personal del banco de leche se encarga de realizarles unos análisis serológicos (extracción de sangre) para descartar cualquier tipo de enfermedad.

Así mismo, las donantes reciben el asesoramiento necesario para la donación desde casa, proporcionándoles los materiales necesarios para el proceso: sacaleches, envases y etiquetado. En la Unidad de Neonatología del Hospital Materno Infantil de Granada se recoge la leche donada, a cualquier hora y en cualquier día de la semana. Cuando el hospital ya ha recogido las muestras, la leche se procesa y se pasteuriza para después quedar congelada y a disposición de los bebés.