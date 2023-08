Estéfano Polo: "El Festival de Flamenco de Ogíjares tiene esa esencia que lo distingue como uno de los más importantes"

Ogíjares se engalana para celebrar un año más su Festival Nacional de Cante Flamenco, uno de los más antiguos de la provincia, que se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de lo jondo. Desde 1979, el municipio del área metropolitana de Granada celebra este festival que se estrenó con un cartel de lujo, con la participación de artistas de la talla de Camarón, Luis de Córdoba, Chiquetete, Diego Clavel, Calixto Sánchez o Fosforito. El Parque San Sebastián acogerá el sábado 2 de septiembre, a partir de las 22:30 horas, la 44 edición del Festival de Cante Flamenco de Ogíjares, en el que será homenajeado el cantaor José Domínguez Muñoz ‘El Cabrero' y en el que actuarán grandes figuras del cante como Arcángel, Julián Estrada o Pedro 'el granaíno' y la bailaora Eva Esquivel y su grupo. Este sábado 26 de agosto, tendrá lugar el pregón del Festival de Cante Flamenco a cargo de la bailaora Kika Quesada, quien ofrecerá también un espectáculo gratuito. El alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo, apasionado del flamenco, ofrece en esta entrevista con GranadaDigital todos los detalles de un festival que mantiene esa “esencia” de hace 44 años, lo que lo distingue como “uno de los más importantes no solo de la provincia de Granada, sino del resto de Andalucía”.

Pregunta (P): El Festival de Cante Flamenco de Ogíjares, uno de los más antiguos de la provincia, celebra este año su 44 edición. Es una cita ya ineludible para los amantes del flamenco.

Respuesta (R): El Festival de Cante Flamenco de Ogíjares tiene mucho arte, mucha solera y, lo más importante, tiene historia y tradición. Desde 1979 que se creó no ha parado nunca, ni la pandemia pudo con él, porque se llevó a cabo en los dos años de pandemia con las medidas de seguridad. etc. En 1979, solo contábamos en Granada con tres festivales de cante flamenco, es verdad que hoy en día son muchos los que existen, muy nóveles. Algunos se mantienen en el tiempo, son festivales que están muy arraigados, tienen mucha historia y los años hacen que sean veteranos. El Festival de Cante Flamenco de Ogíjares tiene esa veteranía, esa esencia y peculiaridad de hace 44 años que lo distinguen como uno de los más importantes no solo de la provincia de Granada, sino del resto de Andalucía.

P: ¿Qué supone para Ogíjares celebrar este Festival de Cante Flamenco, que es un referente a nivel nacional?

R: Para Ogíjares supone uno de los pilares fundamentales de nuestra imagen y nombre. Ogíjares tiene tres pilares: el Festival Nacional de Cante Flamenco, la Escuela Municipal de Música y Danza y la BSMO. Aparte de su cultura o sus edificios, como son las dos iglesias BIC del siglo XV o el cuadro que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, 'El retablo de Joaquín y Santa Ana'. Y uno de esos pilares por los que se conoce a Ogíjares es por el flamenco y por nuestro festival. Y para nosotros, cada año organizar nuestro Festival de Cante Flamenco supone una responsabilidad, en primer lugar, a mi como alcalde y a los compañeros del equipo de gobierno y, por supuesto, a la peña flamenca La Yerbabuena. Hablamos de un festival que tiene mucho renombre. Viene gente no solo de la provincia de Granada, sino de fuera de Andalucía e incluso de fuera de España. Como siempre, un festival que tenga categoría, que cuenta con las mejores figuras del momento del mundo del flamenco, y donde el visitante que venga a disfrutar del flamenco se vaya con un buen sabor de boca, con la esperanza de volver a repetir al año siguiente.

P: En esta 44 edición del Festival de Cante Flamenco participarán grandes figuras del cante como Arcángel, Julián Estrada, Antonio Contreras, Pedro ‘el granaíno’ o Antonio Gómez ‘el Turry’. ¿Qué destacaría de ellos?

R: Nosotros desde el mes de octubre empezamos ya a trabajar en el festival del año siguiente. Contar con un elenco de artistas que llamen la atención, que sean de primer nivel y que, además, influyan a la hora de la venta de entradas para nosotros también es primordial a la hora de desarrollar este cartel. También queremos contar con la veteranía y la juventud. Los grandes artistas del mundo del flamenco, como Camarón, Fosforito... Algunos ya no están con nosotros y otros siguen estando retirados del flamenco porque ya tienen una edad avanzada y no pueden actuar. Por eso, siempre intentamos que mínimo una o dos personas de las jóvenes promesas que tienen un realce importantísimo dentro del mundo del flamenco y que el día de mañana serán veteranos del flamenco se encuentren incluidos en nuestro cartel. Esa es una de las bases que ponemos a la hora de desarrollar un cartel. Y, por supuesto, contar con grandes estrellas. Este año, la verdad es que son todos grandes estrellas. Tenemos a jóvenes como Antonio Gómez 'el Turry' y la veteranía y sabiduría del flamenco con Arcángel, Julián Estrada, la 'Lámpara minera' Antonia Contreras o Pedro 'el granaíno'. Este año hemos querido que sean cuatro figuras en el cante, una de ellas femenina; en el baile sea una figura femenina y como guitarristas contamos con los mejores que hay ahora mismo en el panorama del mundo de la guitarra.

P: Los guitarristas serán Miguel Ángel Cortés, Manuel Silveria, Juan Ramón Caro, Fermín Fernández y Antonio de Patrocinio. ¿Qué resaltaría de ellos?

R: Sagas muy importantes del flamenco, sagas de la guitarra. Son familias que se han dedicado a la guitarra. Un detalle que queríamos este año es que cada artista viniera con su guitarrista porque entre ellos se compenetran de forma diferente. Si nosotros le ponemos el guitarrista a cada cantaor, estamos cometiendo un fallo. Ellos son un equipo y con una simple mirada o gesto saben por dónde tienen que arrancar. Y esa es una de las características de este festival. Vienen con sus guitarristas y son todos de primera categoría. Contar con Antonio de Patrocinio es una guitarra que por soleás es impresionante. Fermín Fernández con esa experiencia juvenil y esa veteranía a la misma vez. Juan Ramón Caro, que le toca a su propia mujer, a Antonia Contreras. Dos malagueños de pro impresionantes. Y de Manuel Silveria y Miguel Ángel Cortés ¿qué vamos a hablar? Son ahora mismo de las estrellas del mundo de la guitarra.

P: La bailaora Eva Esquivel y su grupo ofrecerán también a los asistentes un gran espectáculo de baile. ¿Qué destaca de esta artista?

R: Es un orgullo. Eva lleva muchos años sin estar en el Festival Flamenco de Ogíjares. Vive en Ogíjares, sus hijos han nacido aquí. Y tener a nuestra vecina, que además es profesora de la Escuela de Música y Danza de Ogíjares, es un orgullo. Además, Eva es una amante de Ogíjares. Lleva el nombre de Ogíjares allá por donde vaya. Es una amante del taconeo, del flamenco. Disfruta con lo que hace. Además, siempre colabora en Ogíjares, en cualquier cosa que yo la llame como alcalde y amigo, es la primera que está ahí. Es una amante del baile flamenco y es una gran profesora. Profesional como la copa de un pino, saliendo no solo a nivel nacional, sino que acaba de venir hace nada de los países árabes. Para mí, es un orgullo tenerla en nuestro cartel del Festival de Cante Flamenco de Ogíjares. Es de la que más orgulloso estoy.

P: Este año hay un homenaje al cantaor cordobés José Domínguez Muñoz ‘El Cabrero’ por su exitosa carrera, ¿qué importancia tiene su figura?

R: 'El Cabrero' ha estado aquí en 16 ocasiones. Tiene una forma de cantar, una crítica cantando hacia la sociedad en general, los problemas del momento, la política o cualquier cosa. Siempre se ha distinguido por ello. 'El Cabrero' es de esas grandes figuras, de esos grandes veteranos que el día que ya no esté con nosotros nos acordaremos mucho. Él ha estado aquí muchas veces y es muy querido no solo por la afición de Ogíjares, sino por la afición 'granaína', de hecho, hay una entrevista muy buena en la que habla de la gente de Granada. Es muy querido en nuestro pueblo 'El Cabrero'. Es una persona que ya es parte de nuestro festival, que la queremos y qué mínimo que homenajearle con esa avanzada edad que tiene, ya que no está muy bien de salud ahora mismo. A nosotros nos gusta dar los homenajes en vida, no cuando las personas han fallecido y creíamos que 'El Cabrero' se merece ese homenaje por las 16 ediciones que ha estado en el Festival de Cante Flamenco de Ogíjares por lo bien que habla del flamenco de Ogíjares y porque siempre que se le ha llamado siempre ha estado.

P: En Ogíjares hay mucha afición al flamenco y a este festival también acude mucho público del resto de la provincia y de otras provincias. ¿Se espera repetir el lleno de ediciones anteriores?

R: Por supuesto. A día de hoy, llevamos prácticamente el 80% de las entradas vendidas. En Internet quedan un 15% de las que se pusieron a la venta. El resto están en los establecimientos. Son muchísimas entradas. Estamos hablando de que vamos a un teatro de unas 1.600 personas, y son muchas, en un espacio al aire libre, que es otra de las peculiaridades de nuestro festival. Viene gente de fuera, lo sabemos por el hotel patrocinador, que tiene unos descuentos especiales y que ya tiene las habitaciones cubiertas 100%, con gente que viene de Murcia, de Madrid y de Barcelona, principalmente. Este año nos ha llegado alguna reserva por Internet de La Rioja y de Galicia. Vienen del resto de España también.

P: El año pasado se celebraron tres días de Festival de Cante Flamenco y este año vuelve a ser una sola noche. ¿Cómo valora este cambio?

R: Son dos noches intensas. El año pasado, por primera vez lo hicimos en tres noches y este año hemos vuelto a dos noches, no por nada, sino porque le hemos querido dar el empuje más importante económico al cartel del día 2 de septiembre. El año pasado tuvimos en exclusiva un día a Estrella Morente y teníamos la perspectiva de un cantaor que no ha podido venir y, entonces, hemos prescindido de traerlo aparte y de meterlo dentro del cartel. Hemos preferido hacer un cartel para el día 2 extenso. Y este sábado 26 de agosto tenemos el pregón del Festival de Cante Flamenco, que lo hace Kika Quesada una bailaora 'granaína' también con mucho renombre, muy conocida, amante del flamenco, que ha estado también en nuestro festival. Y luego vamos a disfrutar de un espectáculo gratuito, abierto a todo el mundo, de la propia Kika Quesada y su grupo flamenco. Es un acto más dentro de las actividades que hacemos con motivo del festival, ya que hay también exposiciones para que la gente que no puede comprar una entrada pueda también disfrutar del flamenco gratuitamente.

P: Y como cada año, la organización del Festival de Cante Flamenco corre a cargo del Ayuntamiento y participa activamente la peña flamenca La Yerbabuena, que tiene un gran prestigio en Andalucía.

R: La peña flamenca La Yerbabuena, aquellos socios del 1979, cuando se juntaron un grupo de amigos que pusieron su dinero y fueron los creadores del Festival Flamenco de Ogíjares. Gracias a ellos, podemos contar a día de hoy, 44 años después, que el festival sigue más vivo que nunca, con un auge importantísimo y con una experiencia y raíces echadas muy fuertes, que serán muy difíciles de destruir. Es verdad que sin ellos no sería posible y, efectivamente, trabajamos en equipo Ayuntamiento de Ogíjares y peña flamenca, con una armonía impresionante. Nos llevamos muy bien, tomamos decisiones siempre en conjunto y nunca ha habido un desacuerdo. Siempre hemos puesto ambas partes de nuestro lado pensando en el bien de nuestro festival y eso es lo que ha llevado al éxito, a que sigamos trabajando. El Ayuntamiento aporta el dinero y ellos su experiencia y colaboración para ayudar en todo. Y lo más importante es que durante todo el año organizan en la peña flamenca veladas y recitales de flamenco. El flamenco en Ogíjares no es solo el Festival Flamenco, está presente todo el año. De hecho, somos el segundo municipio de Andalucía que ha creado la Concejalía del Flamenco. Solamente la tiene Jerez y Ogíjares. Es una gran novedad para realzar el mundo del flamenco, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para darle esa importancia. Yo no podía permitir que el flamenco estuviera dentro de esas variedades de cultura y fiestas que hay. Tiene que ir aparte y darle la importancia que tiene que tener. Y eso es lo que estamos haciendo.

P: ¿Qué retos afronta el festival de cara al futuro?

R: Cada año nos ponemos retos nuevos. Tenemos ahora mismo un espacio impresionante. Este año cambiamos el decorado de nuevo y habilitamos para personas con movilidad reducida. Hemos adecuado el propio espacio en sí y los camerinos para los artistas. ¿Retos? Que no solo se hable de la Bienal de Sevilla o del Festival de Jerez, que se hable también del Festival de Ogíjares. Que hay otros festivales que tienen más años de los que puede tener La Caña Flamenca o la Bienal de Sevilla y luego no se les da la importancia que a estos de reciente creación. Los medios de comunicación ahí tenéis una labor importante. Hay otros sitios donde va la experiencia, la veteranía y los flamencólogos auténticos a escuchar flamenco, no solo ahí con vestidos de gala y a ponerse en un escenario a ver si sales en la foto o en la tele. Hay que saber de flamenco y estos son los festivales que tienen esa solera, esa tradición y esas costumbres. Por eso es tan característico y a la gente le gusta venir a nuestro festival. ¿Objetivos? Todos los del mundo. Tengo muchísimos retos por delante y, poco a poco, los vamos consiguiendo. Llevo ocho años en esto, cuatro como concejal y cuatro como alcalde, y todos esos retos los voy a tener encima de la mesa y van a estar ejecutados. Queremos seguir manteniendo al Festival de Flamenco de Ogíjares en el lugar que siempre ha estado y en el que se merece estar.