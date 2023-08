El Granada quiere traducir las sensaciones en puntos

"Al final, nosotros vivimos de los resultados y sólo vale ganar, pero para hacerlo el camino es hacer las cosas bien". Así de claro se mostró Paco López este viernes en rueda prensa. El entrenador del Granada está contento con el trabajo de sus pupilos, pero es consciente de que es necesario convertir las sensaciones en puntos para la clasificación. Cada oportunidad de sumar en Primera División es un desafío, una circunstancia segura ante el Mallorca de Javier Aguirre, un bloque sólido en defensa con figuras muy dañinas para las defensas rivales. Ante la falta de fichajes y las bajas, el preparador tiene pocas opciones para modificar el once que presentó ante el Rayo el lunes. El balón rueda a las 19:30 en Los Cármenes.

Antonio Puertas, por sanción, y Gonzalo Villar, por lesión, no están disponibles para el cuerpo técnico. Esto supone una pérdida de alternativas importante, pues el murciano fue la primera opción desde el banquillo en el Cívitas Metropolitano y el '10' lo fue en la segunda jornada. La única novedad positiva en la convocatoria es Manafá, quien ya llega en condiciones para disputar minutos si Paco López lo considera necesario.

Posible mismo once, distintas exigencias

Cualquier modificación respecto al último equipo titular sería una sorpresa, salvo que el físico impere ante la necesidad de no sobrecargar a nadie en pleno inicio de curso. Se repita la alineación o no, las exigencias de este choque son muy distintas para el cuadro rojiblanco. Una de las señas de identidad de este Mallorca es su defensa de cinco, aunque en la retaguardia bermellona no estará por lesión su capitán, Raillo. Medirse ante tres centrales es un reto para Uzuni y Callejón en caso de que el Granada plantee de nuevo un 4-4-2 sobre el tapete.

El desequilibro de Bryan Zaragoza y el juego entre líneas de Melendo son dos elementos fundamentales para encontrar los caminos a la meta de Rajkovic. La cita también guarda un desafío distinto para los centrales nazarís. Miguel Rubio e Ignasi Miquel sufrieron para sacar el balón jugado ante la presión alta del Rayo, pero en esta ocasión el peligro estará presente cuando el balón vuele. Los zagueros tienen la misión de sujetar a Muriqi. El gigante de 1,94 metros es un futbolista que va más allá de rematar centros, pues ejerce como sostén de sus compañeros cuando el Mallorca necesita aire.

El centro del campo, eje del fútbol propuesto por Paco López también plantea un buen duelo entre las salas de máquinas de ambos conjuntos. La pareja formada por Gumbau y Sergio Ruiz, que ha protagonizado buenas actuaciones, pueden encontrarse frente a Sergi Darder si su entrenador le otorga su primera titularidad tras dos participaciones desde el banquillo. El sacrificado podría ser Amath.

La visita del Mallorca implica el regreso de uno los rivales más señalados del Granada en su ultima temporada en la máxima categoría. El granadinismo vio muy cerca la permanencia en Primera tras aquel 2-6 en el Visit Mallorca Estadi, pero finalmente fueron los baleares los que se quedaron en Primera. El último precedente entre ambos equipos en Los Cármenes es un 4-1 a favor de los rojiblancos con tres tantos de Jorge Molina, el triplete más longevo de la categoría, y uno de Puertas. El bloque de Paco López quiere llevarse su primera alegría de esta campaña, para lo cual necesita efectividad en las áreas. Sea cual sea el resultado, tras este compromiso restarán días decisivos de mercado para encarar septiembre con la mejor cara posible.

Alineaciones probables:

Granada CF: André Ferreira; Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz, Melendo; Bryan Zaragoza, Callejón y Myrto Uzuni.

RCD Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Giovanni González, Copete, Jaume Costa; Mascarell, Morlanes, Dani Rodríguez, Darder y Muriqi.

Árbitro: Francisco Hernández Maeso, del comité extremeño.