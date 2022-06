Una campaña con las cartas marcadas y propuestas definidas

La población andaluza vota por fin este domingo tras una campaña muy intensa. Los seis candidatos de las seis formaciones políticas principales han participado en dos debates y han realizado numerosos actos para hacer llegar sus propuestas a la ciudadanía. Los mandatarios han jugado sus cartas bien marcadas desde el principio, pues han seguido meticulosamente sus guiones e incluso se ha llegado a hablar de pactos o vetos antes de que los sobres comiencen a llenar las urnas.

El PP se crece

Las encuestas han dado como favorito a Juanma Moreno para revalidar su condición de presidente, y eso se nota. Desde el primer minuto de la campaña, el aspirante a la reelección ha mostrado un discurso continuista en el que ha transmitido que su partido es la única vía para que Andalucía avance, de ahí su lema de campaña: 'Andalucía Avanza'.

El primer presidente andaluz alternativo al PSOE en 44 años tiene una fe ciega en Granada. Así lo ha mostrado en varias ocasiones. Moreno declaró en Churriana de la Vega que se "viene arriba" cuando pisa la provincia. El popular confía en su querido Padul, donde se siente como en casa, y no ha dudado en recordar que sus hijos son granadinos. En la campaña de la formación en Granada ha jugado un papel fundamental Marifrán Carazo. La consejera de Fomento es uno de los bastiones de Juanma Moreno, que deposita mucho en su figura.

El candidato del Partido Popular tiene claro que su objetivo es gobernar en solitario. Durante los debates ha permanecido casi impasible ante Macarena Olona y Juan Marín, pues espera no tener que estrechar la mano de nadie. Moreno llegó incluso a decir que no teme a una repetición electoral.

El PSOE confía en una participación amplia

El Partido Socialista Obrero Español se ha esmerado en decir al electorado "que ningún voto progresista se quede en casa". Su postulante para presidir la Junta, Juan Espadas, defiende que el tándem formado por Ciudadanos y Partido Popular ha debilitado los servicios públicos y que él es la vía para fortalecerlos.

Espadas ha manifestado en reiteradas ocasiones que su formación es la única alternativa para que la izquierda gobierne en Andalucía. Su figura principal en Granada es Noel López, que sostiene que estos comicios son "entre derechos o derechas", una expresión que también ha utilizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los representantes del PSOE han sido preguntados en varias ocasiones por una posible abstención para evitar que Vox entre en San Telmo. El favoritismo de Moreno ha derivado en este escenario de especulaciones, pero Espadas y sus allegados no se han cansado de rechazar las encuestas con el argumento de que una amplia participación será favorable al PSOE.

Ciudadanos defiende su gestión

Juan Marín está convencido de que su campaña ha ido de menos a más. El aspirante de Ciudadanos acudió esta semana al Corpus y se mostró crecido. La formación naranja se ha aferrado a un mensaje: no tocar lo que ya funciona. El partido liberal ha argumentado durante la campaña que sus competencias en la Junta han funcionado notablemente.

Desde hace tiempo, la actitud de Ciudadanos ante Vox es de rechazo. Concha Insúa, cabeza de lista en Granada de cara a este 19J, tiene claro que su partido es el "dique de contención de la ultraderecha". Ciudadanos se esfuerza en transmitir el mensaje de que es el mejor socio posible para el PP. Las matemáticas decidirán en la noche de este domingo cuales son las cuentas.

Marín ha expresado esta semana que este mismo lunes se pondrá de acuerdo fácilmente con Juanma Moreno. El único escenario que contempla el gaditano es reeditar su alianza con Moreno para una segunda parte del bautizado como 'Gobierno del cambio'.

Adelante Andalucía defiende su independencia

Adelante Andalucía se define como un partido que defenderá los servicios sociales y no permitirá pasos atrás en conquistas de derechos. La formación liderada por Teresa Rodríguez presume de ser una marca independiente que defenderá siempre Andalucía sin mirar de reojo a Madrid u otras instancias superiores de un partido.

La cabeza de lista en Granada de Adelante Andalucía es Ana Villaverde, que expresó en el micrófono de GranadaDigital que su líder fue "la única que ha plantado cara a la extrema derecha" en los debates electorales. La entrada de la confluencia Por Andalucía ha puesto de manifiesto una vez más la división de la izquierda, pero Villaverde no se toma como algo negativo esta fragmentación.

Uno de los puntos fuertes de las propuestas de esta formación es encarar la precariedad en el empleo y el paro. Su intención es dibujar un escenario en el que los andaluces no tengan que abandonar su comunidad para buscar un futuro laboral. En lo que respecta a pactos, parece claro que Adelante Andalucía no apoyará otra cosa que no sea un gobierno progresista.

Vox quiere entrar en San Telmo

En las últimas elecciones, Vox cedió sus votos para lograr tumbar a Susana Díaz. El partido no entró al Gobierno formado por PP y Ciudadanos, pero su apoyo fue necesario para el arranque de la legislatura. Su candidata, Macarena Olona, ha manifestado con rotundidad que pretenden lo mismo que en Castilla y León: formar parte del gobierno.

La campaña de Olona ha estado muy marcado por su empadronamiento en Salobreña. Las polémicas quedaron atrás y este domingo la alicantina, granadina de sentimiento, es la cabeza de lista por la provincia. Vox defiende que es el 'Cambio real' que necesita Andalucía. Sus propuestas no dejan nunca indiferente a nadie y así lo ha demostrado Macarena Olona en los debates. La postulante verde es la única cabeza de lista de los principales partidos que no ha aceptado una entrevista con GranadaDigital.

Por Andalucía se define como "la verdadera novedad"

Izquierda Unida, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde son los partidos que forman la confluencia Por Andalucía. Un problema de tiempos impidió a Podemos estar oficialmente en la candidatura, pero la intención de sumar fuerzas es lo que mueve a esta formación. El cuidado de los servicios públicos o la creación de empleo son algunas de las apuestas de su campaña para convencer al electorado.

Alejandra Durán, cabeza de lista de la confluencia en Granada, afirma que son "la verdadera novedad" del escenario político en Andalucía para este 19J. La concejala en el Ayuntamiento de Padul asegura que esta suma de fuerzas quiere "poner a la provincia de Granada en el lugar que se merece frente al abandono histórico e institucional al que ha sido sometida".

La líder de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha mostrado comedida en los debates y ha tratado de mostrar sus ideas, que tienen una clara apuesta por el cuidado del medioambiente. Nieto ha sido más brusca para adelantar que no se abstendrá para facilitar una investidura de Juanma Moreno.