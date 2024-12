Carlos Porcel: "Hemos querido acabar con todo ese ruido que lo único que hacía era manchar la imagen de Maracena"

El alcalde de Maracena, Carlos Porcel, es el séptimo protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El regidor, que lleva en el cargo desde el pasado mes de abril, cuando prosperó la moción de censura con el apoyo de los siete concejales del PSOE, los tres de IU, la de Maracena Conecta y la exconcejala del PP Soledad Carmona, ha asegurado que desde que tomó las riendas del Ayuntamiento han querido “acabar con ese ruido que lo único que hacía era manchar la imagen de Maracena” y que han intentado que el Ayuntamiento “sea siempre parte de la solución y nunca parte del problema”. Carlos Porcel ha remarcado que su objetivo es poder volver a colocar a Maracena “en el lugar donde tiene que estar, que es de referente en servicios y oportunidades” y ha hablado de la situación actual, de los proyectos que tienen en marcha, de las necesidades del municipio y de los proyectos previstos más a largo plazo.

Pregunta (P). ¿Cómo está siendo su etapa como alcalde de Maracena? Está en el cargo desde abril, cuando prosperó la moción de censura con el apoyo de los siete concejales del PSOE, los tres de IU, la de Maracena Conecta y la exconcejala del PP Soledad Carmona.

Respuesta (R ): Muy ilusionante, para poder volver a colocar a Maracena en el lugar donde tiene que estar, que es de referente tanto en servicios como en oportunidades para todos los maraceneros y maraceneras.

P. Antes de esto, Maracena vivió momentos convulsos con el secuestro de la concejala Vanessa Romero, en febrero de 2023, ¿cómo vivió todo este asunto?

R: Bueno, los primeros días, con mucha preocupación, sobre todo por el estado de la concejala Vanessa. Y es verdad que luego pasaron las semanas, incluso los meses, y fue utilizado ese acto tan macabro, como dije en su día, tan infernal, políticamente. Al final, la justicia ha demostrado lo que ocurrió, no había nada más. Aunque los diferentes partidos políticos de la oposición intentaron machacar a todo lo que significaba, ya no solo el PSOE de Maracena, sino a todo lo que significaba Maracena.

P. Y desde que es alcalde, desde el pasado mes de abril, ¿en qué diría que ha cambiado Maracena?

R: Hemos vuelto y, sobre todo, hemos buscado la tranquilidad. Quisimos acabar con todo ese ruido, con todo ese humo que lo único que hacía era manchar la imagen de Maracena y la imagen de nuestra ciudad. Y lo que hemos intentado desde el primer día es que el Ayuntamiento sea siempre parte de la solución, nunca parte del problema, como se había convertido en los últimos diez meses.

P. Una de las medidas que ha desarrollado es ese proceso de estabilización de todo el personal del Ayuntamiento, que tienen previsto terminar antes de final de este año, ¿no?

R: Claro, el proceso de estabilización, que el ayuntamiento de Maracena no es único, sino que se ha producido en todas las administraciones públicas y en todos los ayuntamientos del país, estaba totalmente parado. Cuando entré de alcalde el día 16 de abril, lo primero que hice el día 17 de abril fue firmar que se pudiera poner en marcha todo el proceso de estabilización, algo que parecía imposible, algo que parecía muy complicado. Y en estos meses, ya hemos terminado la estabilización de más de cien trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, que lo único que buscan es esa tranquilidad. Para que la principal preocupación que tengan los empleados públicos sea ese servicio que prestan y que nunca estén en medio de ningún debate político y, mucho menos, que tenga peligro su continuidad, como sí ocurrió con las trabajadoras de la Ayuda a domicilio.

Ya ahora, justo hace un año, estaban de manifestaciones desde la puerta del ayuntamiento porque se estaba desarrollando un ataque al servicio público de la Ayuda a domicilio intentando privatizarla. Y hemos visto que eso que parecía imposible hace unos meses, ahora se estabilizaron, en verano, 46 trabajadoras. Hace una semana se volvieron a estabilizar otras 20 trabajadoras, así como otros empleados de otras áreas. Lo que buscamos con ese proceso de estabilización es buscar la tranquilidad y, sobre todo, un servicio único.

P. ¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento de Maracena? Según Airef – la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- está entre los municipios con mayores problemas de sostenibilidad financiera.

R: Sí, el informe del Airef era, al final, que no se había mandado la documentación o que no se había mandado a tiempo. Es muy distinta la situación que se ha ‘buscado’ en los últimos meses a la realidad. Durante los diez meses del Gobierno de Partido Popular y Vox parecía que era un desastre, parecía que no había absolutamente posibilidad de pagar absolutamente nada. Y desde que estamos nosotros gobernando hemos vuelto, a lo que había dicho anteriormente, a la normalidad. La deuda del Ayuntamiento de Maracena son 26 millones de euros. Este verano pagamos un millón de euros de deuda. El pago a proveedores ahora, el 31 de diciembre, se va a ver que se va a menguar mucho. Se ha pagado el Consorcio de Bomberos, se ha pagado el Consorcio de Transportes. Al final, es una normalidad.

La diferencia la pongo yo siempre en el mismo ejemplo: la liquidación del año 2022, el anterior equipo de Gobierno la intentó esconder dentro de 300 decretos porque aparecía en la liquidación al final las cuentas del presupuesto, que eran positivas. Nosotros, este año, la liquidación del año 2023 la hemos traído a Pleno con su punto del orden del día y se ha demostrado que es una liquidación también con una tendencia positiva. Aprobamos un presupuesto, en el mes de agosto, para no perder las subvenciones que se estaban perdiendo. Ahora hemos terminado el procedimiento de participación de los presupuestos participativos para elaborar el presupuesto de 2025. Y al final, es la normalidad. La normalidad de que un Ayuntamiento, que es verdad que como todas las administraciones no voy a decir que no tenga esos problemas de falta de financiación. Somos la administración más cercana al ciudadano. Por lo tanto, esas famosas competencias, nosotros siempre damos más servicio de lo que nos financiamos. Pero como todos los ayuntamientos y todas las administraciones locales en todo territorio andaluz y nacional. Por lo tanto, esa imagen de que está todo muy mal, de que hay yo no sé cuántos millones de deuda, hemos demostrado junto con la estabilización y la recuperación de subvenciones, que Maracena sí tiene una senda económica buena.

P. Y por esos presupuestos de cara al año 2025 quería preguntarle. Son unos presupuestos participativos, que cuentan con la implicación también de la ciudadanía para que decida a dónde destinarlos.

R: Justamente la semana pasada hemos estado en todos y cada uno de los barrios preguntando primero, ¿qué necesita su barrio? ¿qué mejoras? Y luego, ¿qué mejoras necesitamos a nivel de Maracena? Es verdad que ahora estamos cuantificando todas las cuestiones que nos han estado transmitiendo los vecinos y vecinas a través de papel y también a través de un QR. Al final, muchas veces creemos que son grandes infraestructuras, pero lo que los vecinos quieren es esa cercanía, esa micropolítica que se suele decir de mejora del barrio. O, sobre todo, que esos servicios que muchas veces parecen que a través de la Junta de Andalucía o algunas privatizaciones, que no afecten a la calidad de vida de los vecinos.

P. ¿Y qué proyectos a corto plazo, más inmediatos, tiene para Maracena?

R: Concretamente ya hemos podido dar luz verde a recuperar una subvención que se dejó perder para una instalación de una caldera nueva, tanto en el colegio Emilio Carmona como en la Ciudad Deportiva, que va a afectar, por un lado, a 500 alumnos y a toda la comunidad educativa y también a los 9.000 usuarios de la Ciudad Deportiva. Al final, los vecinos lo que quieren es hechos. Y nosotros, es lo que estamos haciendo tanto con la recuperación de esa subvención como también la recuperación del PFA, donde hemos invertido 200.000 euros en la remodelación del barrio de Pradollano. También va a empezar dentro de poco la remodelación de la zona del Parque San Jerónimo, 100.000 euros. También están una serie de subvenciones que no han aceptado. Al final es la vida de un municipio siempre ejemplar en servicios y, sobre todo, en gestión de subvenciones para la mejora de la calidad de vida de los maraceneros y maraceneras.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Maracena y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: Maracena cuenta con la mejor Ciudad Deportiva de la provincia de Granada, ya no solo por la cantidad de instalaciones que tenemos sino, sobre todo, con esos miles de usuarios diarios que llenan todas nuestras instalaciones. Y Maracena necesita la ampliación de la Ciudad Deportiva, que es un proyecto que se dejó en un cajón y que estamos trabajando muy duramente para que, por fin, Maracena pueda tener esa ampliación de la Ciudad Deportiva para seguir siendo referente tanto en deporte como en calidad de vida.

P. Y otra de las necesidades que tiene Maracena también es las Urgencia 24 horas, porque es una de las pocas ciudades andaluzas con más de 20.000 habitantes que no cuenta con este servicio, ¿no?

R: Sí, yo creo que es la única. Al final, la Urgencia 24 horas es un tema de justicia. Primero, el centro de salud fue pagado por los maraceneros y maraceneras. Y es el mejor centro de salud tanto en instalaciones como en ubicación para poder ubicar esa nueva Urgencia 24 horas. Como también bien has dicho, somos el único municipio de más de 20.000 habitantes que no tenemos esa Urgencia 24 horas. Y, por último, porque desde el año 2018 están aprobadas esas Urgencias 24 horas. El delegado de la Junta que hay actualmente se comprometió a que esas Urgencias se iban a llevar a cabo. Luego vino la pandemia y nos dijeron que después se iban a desarrollar. Entre medias, hemos tenido un periodo donde parecía que si el alcalde era de un partido político sí se hacía o de otro, no se hacía. Se ha utilizado el tema de las Urgencias 24 horas de forma partidista y de forma muy negativa. En el Pleno de constitución de junio de 2023 levantó el teléfono y como soy del mismo partido voy a tener esa Urgencia 24 horas. Nosotros volvemos a la casilla de salida y a decir que Maracena necesita esa Urgencia 24 horas, independientemente que esté gobernada por el Partido Socialista o por el Partido Popular. Nos hemos reunido con el delegado de Salud y ha dicho que están haciendo una nueva reorganización. Me pidió tiempo, un tiempo prudencial. Y, como respeto institucional, se lo estamos dando, pero, lógicamente, vamos a luchar y a trabajar para que Maracena tenga una Urgencia 24 horas. Ya no solo por ello, sino por nuestra ubicación. Yo creo que es lo mejor para la red metropolitana.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Maracena.

(Audio): Paula Fernández, miembro de la Asociación Aventura Joven de Maracena: ¿Desde el Ayuntamiento lleváis a cabo algún programa de formación para jóvenes o algún proyecto que nos permita tener más oportunidades?

R: Bueno, pues contestarle a la vecina Paula que ha dado en el clavo. Una de las principales prioridades de este nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento son las posibilidades de los jóvenes. Tenemos, por un lado, el concepto de educación no reglada, que somos ejemplo a nivel, yo creo, andaluz y nacional con los proyectos Erasmus Plus. Somos el municipio que más jóvenes tienen la posibilidad de ir a otras ciudades de Europa. Y también traemos a jóvenes de otras ciudades que pueden intercambiar y, sobre todo, tener ese caldo de cultivo para su desarrollo y para tener una serie de oportunidades. Pero no nos podemos olvidar de la educación reglada. Es verdad que nosotros no tenemos competencias, pero estamos haciendo una apuesta muy decidida por la formación. Tenemos diferentes líneas para que los jóvenes tengan más oportunidades. Pero no nos podemos quedar solo con eso y lo que estamos reclamando es que a los jóvenes de Maracena no se les olvide, porque no llegamos a entender por qué después ya de un curso y medio no tenemos en un instituto nuevo con una inversión de más de cinco millones de euros una FP. Que no tenga una FP y que no tenga un instituto al cien por cien. Te pongo un ejemplo: Maracena es ejemplo, nunca mejor dicho, del servicio de Ayuda a domicilio. Somos, desde mi punto de vista, el Ayuntamiento que más trabajadoras tiene. Además, son trabajadoras que están trabajando de forma directa, no a través de una empresa. Y luego también tenemos una residencia de ancianos y se está construyendo otra gran residencia de ancianos. Somos ejemplo del cuidado de nuestros mayores. Yo creo que de aquí a unos años vamos a ser un municipio centralizador de mucha mano de obra para trabajar en ese sentido. No se explica por qué el instituto no tiene una FP y tampoco tenga una FP que vaya a dar cabida a esa demanda de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, decirle a Paula que estamos trabajando y estamos luchando, tanto a través del Ayuntamiento, del Consorcio de La Vega, pero también pidiéndole a la Junta de Andalucía, para que puedan tener los vecinos y vecinas de Maracena una salida. Que si no es esa salida, que sea otra, pero que, por lo menos, los jóvenes de Maracena tengan esa serie de oportunidades.

P. Vamos a escuchar otra cuestión de otro vecino de Maracena.

(Audio): Juan Rivas, capataz de la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Maracena: ¿Qué haría el Ayuntamiento para mejorar la entrada a Maracena y descongestionar el tráfico?

R: Es verdad que el problema de la movilidad no solo se debe trabajar de forma independiente por los diferentes ayuntamientos. Por eso, es verdad que desde que estoy en la Alcaldía estoy solicitando que haya una coordinación del área metropolitana, no solo la capital o no solo los municipios. Por otro lado, en el área metropolitana tiene que ser el trabajo común de los diferentes ayuntamientos porque, al final, uno vive en una zona, pero trabaja en otra, hace las compras en otra… Es verdad que he tenido la callada por respuesta y estoy solicitando que haya mejor comunicación para esa movilidad de tantas miles de personas diariamente. Pero no eludo mi responsabilidad como alcalde y, por ello, se lo he comentado tanto al ministro de Transportes como también hace poco estuve con el director de Carreteras y su delegado del Gobierno aquí en Granada solicitando la mejora de una de las rotondas, desde mi punto de vista, con más problemas de movilidad y también con problemas de seguridad, que es la rotonda de La Cueva. Por lo tanto, me han dicho que están buscando una solución y que pronto van a presentar el proyecto para que esa entrada de Maracena, que tiene una salida muy importante del barrio Villasol, también de la Ciudad Deportiva, tenga esa mejora tanto en movilidad como en seguridad.

P. Y a nivel cultural, ¿qué proyectos hay destacados en el municipio de Maracena?

R: A nivel cultural tenemos una cantidad de proyectos inmejorables. Te pongo el ejemplo de este fin de semana, cuando el viernes hemos tenido el monólogo de Pamela Valenciano, un monólogo que está dedicado a la lucha contra la violencia de género y, sobre todo, a la violencia vicaria. Hemos tenido obra de teatro el sábado y el domingo tuvimos a la Banda de música. ¿Qué quiero decir con eso? En Maracena, desde el punto de vista histórico, siempre hemos tenido una Casa de la Cultura con un nivel de participación cultural muy importante. Son miles los maraceneros que van semanalmente a nuestra Casa de la Cultura, que se quedó pequeñita. Y ahora tenemos ese espacio escénico que, vuelvo otra vez a decir, parecía que hace un año estaba cerrado, tenía los candados echados y que ahora tiene vida. Pero una vida a nivel cultural, que no solo es para que venga gente de fuera para poder hacer su obra de teatro, sino, sobre todo, para poder desarrollar y tener una desembocadura cultural de todas las pretensiones culturales que tienen los vecinos y vecinas de Maracena.

P. También para Navidad tienen una amplia programación en Maracena.

R: Sí, comenzamos con el alumbrado como en todos los municipios y luego ya empezamos con las zambombadas. Tenemos la cabalgata de Papá Noel, la cabalgata de Reyes y, sobre todo, una infinidad de actividades que ayuden, primero, a ese comercio local al que tanta falta le hace que le echemos una mano para que los vecinos y vecinas hagan vida en Maracena y que compren en Maracena. Y, sobre todo, que los protagonistas de la Navidad son nuestros niños y nuestras niñas y que tengan una actividad lúdica y cultural en estos días tan señalados es muy bueno y muy importante para Maracena.

P. Y más a largo plazo, ¿cuáles son los proyectos más importantes en Maracena?

R: Hace poco, recibimos un correo electrónico de la Diputación de Granada donde decían que dentro de un proyecto que van a hacer a nivel de área metropolitana decidían coger unos municipios, entre ellos a Maracena, porque tenía una experiencia muy dilatada en recibir subvenciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Estamos elaborando un proyecto muy importante de cara a las nuevas Edusis, que está en estos días elaborándose. Y lo que queremos es que Maracena pueda recibir en torno a ocho o diez millones de euros enmarcados en tres niveles: uno, como he dicho anteriormente, esa ampliación de la Ciudad Deportiva; otro, poder mejorar y consagrar la cultura como seña de identidad de la ciudad de Maracena y, por último, a nivel medioambiental, Maracena necesita otro pulmón verde. Y teníamos un proyecto que era el Parque del Agua, que se dejó perder, y yo creo que va a ser muy necesario, porque ese pulmón verde no es solo pulmón verde, que también, sino que es educación medioambiental y también es que nuestros niños y nuestras niñas sean conocedores, primero, de la importancia del agua que ha tenido Maracena durante la historia y, sobre todo, que sean conocedores, desde muy pequeños, de la importancia del ciclo integral del agua. Y por eso vamos a desarrollar ese pulmón verde llamado Parque del Agua.

P. Por último, ¿qué ventajas diría que tiene vivir en un municipio como Maracena?

R: Todas las ventajas. Cuando en los momentos más complicados de la moción de censura había tanto ruido y tanto humo, como he dicho anteriormente, siempre digo que la ciudad de Maracena es la ciudad que me ha visto nacer, es la ciudad donde quiero que mis niños crezcan porque es una ciudad, primero, acogedora. Segundo, con un comercio increíble y tercero, con unos servicios inigualables en toda la provincia de Granada. Y ese es el objetivo, que sean unos servicios de excelencia y que la gente siga estando muy orgullosa de poder vivir en Maracena.