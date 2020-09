Cuenca exige la paralización “inmediata” de la zona azul en zonas residenciales de Zaidín y Genil

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha visitado este miércoles la calle Primavera, en el límite entre los distritos Zaidín y Genil, acompañados por el presidente de la asociación vecinal y por un colectivo de vecinos y vecinas bastante molestos con la decisión del Ayuntamiento de Granada de pintar los aparcamientos de esa vía de color azul durante el mes de agosto.

Paco Cuenca, portavoz socialista, después de mantener un encuentro con todos ellos, ha exigido al equipo de gobierno “la inmediata paralización de una medida injusta, innecesaria, exclusivamente recaudatoria y dañina para este barrio”. En su opinión, “dice mucho de la manera de trabajar del bipartito de PP y Cs aprovechar el mes de agosto para, de espaldas por completo a los vecinos y vecinas de esta zona, y sin previo aviso, pintar de azul los aparcamientos de una zona prácticamente residencial”. “Que alguien nos explique si esta acción no tiene tintes exclusivamente recaudatorios porque aquí, lo que hay son edificios muy altos, apenas algunas cocheras y muy poco comercio. Esto es un nuevo ataque a los barrios, en especial a Zaidín y a Genil, puestos en el punto de mira del bipartito desde que arrancara el mandato”, ha indicado.

Por esa razón, el líder del PSOE ha demandado de Luis Salvador que asuma “lo que a todas luces ha sido un error y dé marcha atrás, no solo en la calle Primavera, sino en el resto de espacios que se han visto afectados por la decisión del bipartito, como por ejemplo la Carretera de la Sierra, entre otras vías”. Cuenca ha recordado que el concurso de la zona azul fue una iniciativa del gobierno del PP de Torres Hurtado, que durante su mandato como alcalde lo tramitó, pero que no lo implementó en ningún momento, “y eso es lo que debería hacer Luis Salvador y dejarse de excusas y mentiras”. “Es lamentable que este gobierno, justo en este momento, no solo no le quite a los bares la tasa de terrazas o a los comercios no les devuelva la tasa de basura industrial, sino que ahora pretende exprimir más los bolsillos de la gente con este abuso”, ha asegurado.

Junto a Paco Cuenca ha comparecido un grupo de vecinos y vecinas bastante molestos por la medida y que, a través de su portavoz, Francisco Ruiz, han exigido a Salvador que “cumpla con la palabra dada a mediados de agosto y vuelva a pintar la calle de blanco”. “Mientras sigan las líneas azules sobre la calzada no nos quedaremos tranquilos. Si ya nos la jugaron en agosto, quién nos dice que no nos lo vuelvan a hacer”, ha indicado. En cualquier caso, Ruiz ha afirmado que “este barrio no va a permitir que nos impongan la zona azul”.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Zaidín, Antonio Ruiz, ha lamentado que la decisión “se haya tomado de espaldas a los vecinos y las vecinas de un barrio”.