¿Cuáles son los niveles de alerta marcados por el Gobierno y qué restricciones conllevan?

En las últimas semanas hay unos datos que no dejan de aparecer en los medios de comunicación. No hacemos más que escuchar la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes del Covid-19 en determinadas provincias o comunidades. Es un parámetro que marca el hecho de que los habitantes de dicha provincia o comunidad acaben confinados. Pero no es la única.

El Gobierno de España anunciaba este pasado viernes la redacción de un documento titulado ‘Actuaciones de respuesta coordinada para hacer frente a la pandemia por Covid-19‘. Entre sus páginas, tanto los responsables del Ministerio de Sanidad como los homólogos de las 17 Comunidades Autónomas más las dos Ciudades Autónomas de nuestro país establecían cuatro niveles de alerta, según unos indicadores epidemiológicos determinados. Entre otros, marcaban como prioritarios la ocupación de camas hospitalarias y en UCI para enfermos con Covid o esa tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes de la que tanto se habla en los últimos días.

Nivel 1 o riesgo bajo

Analicemos primero cuáles son esos niveles y sus marcadores. En primer lugar, el nivel 1 o bajo. Es el riesgo mínimo y en el que nos gustaría estar a todos. La incidencia durante los últimos 14 días está entre 25 y 50 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia a 7 días es de 10 a 25 casos, los casos positivos no deben llegar al 7% y la ocupación de las camas hospitalarias debe ser inferior al 5% y entre el 5% y el 10% en el caso de las camas UCI. Luego hay otros factores como la incidencia en mayores de 65 años, que debe situarse entre 20 y 50 casos en 14 días, o la trazabilidad, que debe estar por debajo del 80%.

¿Qué se puede hacer en este nivel?

Al ser el de menor riesgo, en este nivel no hay tantas prohibiciones. Por ejemplo, pueden establecerse grupos de convivencia estable y no hacer reuniones de más de 15 personas.

– Se restringen los viajes no esenciales fuera del territorio

– Los aforos para ceremonias fúnebres, velatorios o bodas y bautizos se limitan al 75% hasta un máximo de 50 personas en espacios cerrados, pero no tienen limitaciones en espacios al aire libre.

– Las reuniones en bares y restaurantes no pueden superar las 10 personas por mesa o las 15 si es en exteriores.

– Las discotecas y el ocio nocturno permanece cerrado.

Nivel 2 o riesgo medio

En este caso, hablamos de una mayor preocupación en cuanto a los indicadores epidemiológicos estudiados. Baleares, Canarias o Galicia se encuentran en este nivel. Por ejemplo, la incidencia durante los últimos 14 días se sitúa entre 50 y 150 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia a 7 días es de 25 a 75 casos, los casos positivos deben estar entre el 7% y el 10%, y la ocupación de las camas no debe superar el 10% en hospital ni el 15% en el caso de las UCI. Por otra parte, la incidencia en mayores de 65 años debe situarse entre 50 y 100 casos en 14 días, y la trazabilidad, que debe estar por debajo del 65%.

¿Qué se puede hacer en este nivel?

– Los viajes no esenciales fuera del territorio seguirán restringidos.

– No se podrá consumir en barra y el aforo en el interior de los locales de restauración y hostelería debe estar al 50%.

– Las instalaciones deportivas también verán reducido su aforo al 50% y, en caso de que no se pueda garantizar la seguridad y la ventilación, deberán permanecer cerradas.

– Las reuniones no podrán superar el máximo de diez personas.

– Se fomenta el teletrabajo.

– Entierros, velatorios, bodas y bautizos en espacios cerrados no podrán superar el 50% del aforo, con un máximo de 30 personas. En espacios abiertos, no habrá limitaciones cuando se puedan cumplir la distancia de seguridad.

– Los lugares de culto tendrán limitado al 50% el aforo en espacios cerrados.

Nivel 3 o riesgo alto

La mayor parte de las comunidades autónomas españolas llegan ya a este nivel con los datos de la última semana, incluida Andalucía. Lo que quiere decir que su incidencia durante los últimos 14 días es de 150 a 250 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia a 7 días en de 75 a 125 casos, se están registrando entre el 10% y el 15% de nuevos positivos, y tienen entre el 10% y el 15% de camas de hospital, y entre el 15% y el 25% de camas UCI ocupadas. Su trazabilidad se sitúa entre el 50% y el 30%, y la incidencia en mayores de 65 años es de 100 a 150 casos en las últimas dos semanas.

¿Qué se puede hacer en este nivel?

– Restringir las reuniones a seis personas como máximo.

– Decretar la limitación de horarios de apertura al público hasta las 23 horas para los servicios no esenciales.

– Valoración de la autoridad sanitaria competente del cierre del interior de los locales de restauración y hostelería, o, en su defecto, la reducción del aforo al máximo posible.

– Recomendaciones de no salir del domicilio a no ser que sea a lo “estrictamente necesario”, limitar las entradas y salidas del área territorial salvo actividades esenciales.

– El aforo para velatorios y entierros en sitios cerrados será de un tercio, con un máximo de diez personas, y de 20 asistentes como máximo en espacios abiertos.

– Se recomienda el aplazamiento de otros eventos, como bautizos o bodas.

Nivel 4 o riesgo extremo

Sin duda, es el nivel más temido por todos y en el que ya se sitúan comunidades como Castilla y León o la ciudad autónoma de Melilla. De hecho, estos territorios ya superan las cifras establecidas para los cinco indicadores más relevantes de los ocho marcados por las autoridades sanitarias, es decir, una incidencia a 14 días de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes, o más de 125 casos a 7 días; una tasa de positivos de más del 15%; o unos ingresos de más del 15% en camas hospitalarias y del 25% en camas UCI. Respecto a los otros dos parámetros marcados, se registra una incidencia en personas mayores de 65 años de más de 150 casos en 14 días, y una trazabilidad menor del 30%.

¿Qué se puede hacer en este nivel?

– En este nivel, se llevarán a cabo las restricciones marcadas en el nivel 3 y, además, se adoptarán medidas excepcionales, siempre y cuando la situación lo requiera y que pueden incluir la limitación de la movilidad, cierres perimetrales y otras restricciones del movimiento.