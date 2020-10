Vecinos de Maracena: “Queremos convivir tranquilos y que no haya más amenazas”

Los vecinos del barrio de Maracena han dicho basta. El pasado mes de julio, un grupo de personas, la mayoría jóvenes, ocuparon una vivienda en la calle Ruiseñor, provocando así un sin vivir continuo para los habitantes del municipio. Ruídos, obras ilegales e incluso altercados directos con los okupas, han llevado a los vecinos de Maracena a convocar una manifestación para pedir más seguridad.

La convivencia entre los allí residentes era tranquila hasta la llegada de los okupas. “Nos dicen que nos van a matar o que nos van a cortar el cuello cuando alguno de los vecinos les sacamos una foto o les llamamos la atención”, confesó uno de los afectados por la situación.

Ya no sólo son los ruidos y los conflictos personales, sino que, además, los okupas están realizando obras en el inmueble, obviamente sin ningún tipo de permiso. “Están tirando muros en la casa y no sabemos si la estructura está en condiciones, ni qué pueden estar tocando. Se ha planteado la posibilidad de recoger firmas y solicitar un informe técnico de responsabilidad civil para ver el estado de la casa. La casa no la están usando para vivir, ni hay menores dependientes viviendo ahí”.

Ante tal situación, los vecinos han decidido convocar una manifestación para protestar por la inseguridad a la que se enfrentan día tras día. Sin embargo, los residentes de la zona quisieron dejar claro que ellos no piden la expulsión de los okupas de la casa, solo exigen que haya un buen ambiente. “Que se vayan de la casa depende de ellos, lo que no pueden hacer es estar increpando a la gente. No es agradable vivir así. La situación por la que están pasando solo la saben ellos, pero queremos que se comporten en condiciones y que haya una buena convivencia, no pedimos más”.

Finalmente, la concentración se ha podido realizar sin ningún tipo de altercado ni inconveniente y a ella han acudido representantes tanto del Ayuntamiento, como de la Policía, como muestra de apoyo y compromiso ante la situación que están viviendo los vecinos de Maracena. “Van a montar un dispositivo de vigilancia en la zona y a reforzar las actuación. Además se han puesto en contacto con el propietario de la vivienda para que ponga una denuncia y se acelere el proceso de desalojo. Si cuando entraron no hubiese ruidos ni nada, nosotros no hubiésemos hablado, pero lo que no puede ser es que nos intimiden”, afirmó uno de los vecinos.