El Covirán se pone a cien a base de triples (101-70)

El Covirán Granada sigue creciendo. A pesar de los contratiempos de las últimas semanas en forma de lesión, los hombres de Pablo Pin han sido capaces de reponerse y los han demostrado una jornada más en el Palacio de los Deportes.

Por Christian Díaz, Petir Niang y Joan Pardina. Los rojinegros homenajearon a los tres soldados caídos con una lluvia de triples. En los primeros cinco minutos del partido el Covirán ya había conseguido una renta para ir gestionando con solvencia, pero no se quiso conformar con eso.

Lejos de levantar el pie del acelerador, los hombres de Pablo Pin siguieron apretando aún más a la defensa de Levitec Huesca. La circulación de balón en estático estuvo muy bien acompañada de rápidas transiciones tras rebote defensivo. Thomas Bropleh y Pere Tomàs lo escenificaron con un alley-oop que dejó boquiabierto al público del Palacio.

Lo que parecía ser la única nota negativa del Covirán se transformó en otro arma más de ataque. Iriarte y Gatell, los únicos interiores con los que Pin contaba, se cargaron muy pronto de faltas. Díaz y Tomàs tuvieron que sumar más minutos, los oscenses no supieron reaccionar al quinteto de baja estatura y terminaron cediendo aún más terreno en el marcador, que al descanso ya marcaba una renta de 24 puntos.

El Covirán fue gestionando su renta con el paso de los minutos. No cambió el dibujo tras el descanso en un plantel rojinegro que tampoco tenía demasiado con lo que innovar, pero ante lo que Huesca no encontró respuesta. El cuadro nazarí no solo marcaba los tiempos, si no que seguía buscando más.

El último cuarto fue un paseo para el Covirán, con más de 30 puntos de renta la diversión se instaló en el Palacio de los Deportes. Cuarta victoria de la temporada para los hombres de Pablo Pin, que terminaron todos ellos con dobles dígitos con la excepción de una David Iriarte al que la acumulación de faltas no le permitió anotar. Una última suspensión de media distancia de James Ellisor puso el 101 en el luminoso y el más 31 para un Covirán que sigue encaramado a la zona alta.

Ficha técnica:

Covirán Granada: Costa, Ellisor, Bropleh, Díaz e Iriarte -quinteto inicial-. Germán, Gatell, Tomàs y Martín.

Levitec Huesca: Alonso, Van Oostrum, Omoerah, Lafuente y Andrejevic -quinteto inicial-. Rowan, Ferreiro, Casanova, Urdiain y Fernández.

Parciales: 27-21, 28-20 -descanso-, 19-25, 26-14.

Árbitros: Joaquín Lizana, Cristian Martín, Alberto Lázaro.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LEB Oro, disputado en el Palacio de los Deportes de Granada con presencia de