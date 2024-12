Escribá: "Estoy contento con la plantilla, pero la dirección deportiva está trabajando el mercado"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, ha asegurado estar "contento con la plantilla" de la que dispone, si bien ha reconocido que "la dirección deportiva está trabajando el mercado". "Nos hemos sentado a hablar porque es nuestra obligación", ha admitido el técnico rojiblanco en su rueda de prensa previa al encuentro en Oviedo, en la que se ha mostrado satisfecho con los actuales integrantes del equipo. "La única lesión grave que hemos tenido es de Carlos, y está bien. En condiciones normales, en poco tiempo le tendremos disponible. "Siempre puede haber algún futbolista que esté jugando menos y si surge alguna opción interesante tanto para el club como para él, la estudiaríamos", ha puntualizado, sin desvelar las posiciones que ha tratado con Matteo Tognozzi.

En lo que respecta al encuentro en el Carlos Tartiere, Escribá ha descartado únicamente a Carlos Neva, lesionado de larga duración, y Lucas Boyé, todavía aquejado de una dolencia que le ha hecho perderse ya varios encuentros. "Arrastraba unas molestias musculares. No queremos correr ningún riesgo. Vamos a ver cómo está. Si no le vemos en condiciones la semana que viene, pensaremos en que trabaje bien en este parón de Navidad y vuelva bien. Tiene un problema muscular que no es importante, pero le limita. Lo que sí que no voy a hacer con un jugador como Lucas es correr ningún riesgo. Queremos tenerle a tope y que no tenga una recaída", ha especificado sobre el ariete. Con ello y el rendimiento de los rojiblancos contra el Racing, ha admitido que "la posibilidad de repetir alineación está".

"Cuando no repito, normalmente ya no es por satisfacción o insatisfacción con lo que hemos hecho, sino por cómo poder hacer daño al rival. Podría repetir perfectamente la alineación", ha ahondado a este respecto, para seguidamente advertir que "te pones en la piel de ellos y dices que igual repiten once, aunque tienen la baja de Seoane". "Creemos que el plan del otro día podría servir perfectamente para este. Soy muy de apurar las decisiones del once hasta última hora. Si hay partidos en los que uno piensa que podría repetir, podría ser este perfectamente", ha incidido.

El Oviedo, a su modo de ver, "es un equipo de mucha calidad". "A nivel técnico, uno de los mejores. He tenido en Primera División a los dos centrales titulares en el último partido y son de lo mejor de la categoría", ha destacado, a lo que ha añadido que "cualquier banda que saquen -los asturianos- son jugadores interesantes". "Conozco a Javi Calleja, hemos sido compañeros y sé el cuerpo técnico que tiene", ha afirmado. Ha hecho hincapié en este sentido en que toma decisiones "pensando solo" en el adversario de esta semana, aunque ha reconocido tener en mente la gestión de cargas con un encuentro intersemanal inmediatamente después. "Estos días estoy viendo partidos del Cartagena. Será inevitable cambiar jugadores. Ya le estoy dando vueltas. Es una semana importante, porque además te vas a un parón de Navidad y quieres irte lo más arriba posible. Sería muy importante que fuera una semana productiva", ha concluido.

A pesar de lo apretado del calendario, Escribá desearía tener más semanas así. "Yo preferiría parar cuando las selecciones y jugar algo más entre semana. Para nosotros, no es un esfuerzo tan grande. No es un problema porque tenemos 42 jornadas y algún partido de Copa. No me molesta la jornada entre semana. Creo que sería mejor tener alguna más y parar en selecciones", ha zanjado.