El Ayuntamiento de Granada desbloquea proyectos urbanísticos y paga a proveedores 6,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Granada ha desbloqueado diversos proyectos urbanísticos de la ciudad, como el de Nuevo Puente del Camino de Ronda u otro de desarrollo de suelo en Mondragones, y ha pagado a proveedores un total de 6,8 millones de euros, de los que casi cinco millones van destinados a limpieza y mantenimiento.

Así lo han anunciado este martes el portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, y la concejal de Economía, Rosario Pallarés, que han informado sobre los puntos aprobados en la Junta de Gobierno Local de este martes.

Pallarés, quien ha valorado el esfuerzo del Ayuntamiento por acelerar los pagos, ha indicado que el periodo medio de pago a proveedores es de 44 días, y ha detallado que, de los 6,8 millones de euros abonados por el Consistorio, 3.690.000 han sido para Inagra, 898.000 para Clece y 313.000 se han destinado a Eulen.

Por su parte, Jorge Saavedra ha destacado la apuesta del consistorio por "ofrecer una imagen de Granada como ciudad atractiva para inversores", un punto en el que se ha referido a la aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación del Plan Especial AR 7.10, del Nuevo Puente Camino de Ronda -donde se plantea una residencia plurifamilar- así como a la aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación en Mondragones, cuya creación el pasado 19 de julio va a permitir la contratación de las obras de urbanización sobre unos terrenos en los que se prevé construir 519 viviendas.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al contrato para la instalación y puesta en marcha de pantallas TFT en autobuses y de marquesinas inteligentes en las paradas, una tecnología de señalización digital que permitirá a personas con discapacidad visual ser independientes en el uso del transporte público.

El proyecto incluye también el desarrollo de una plataforma de gestión de contenidos de señalización digital y conectividad 4G y routers embarcados en los autobuses del transporte urbano colectivo del Ayuntamiento de Granada, según ha detallado el consistorio en una nota de prensa.

El objetivo de esta iniciativa, según ha explicado Saavedra, es el de "reforzar el servicio y agilizar la actividad comercial, especialmente en los posibles ejes futuros de líneas coordinadas del Área Metropolitana de Granada". En concreto, el contrato aprobado incluye el suministro, instalación y puesta en marcha de 186 pantallas TFT, 6 pupitres digitales informativos en marquesinas, tecnología de señalización digital para personas con discapacidad visual en 250 paradas, un software de señalización digital accesible, 195 comunicaciones 4G y 194 routers embarcados, según ha detallado.

Dentro del Plan Alhambra, el Ayuntamiento ha aprobado los pliegos para adjudicar el contrato de obras de mejoras de las instalaciones eléctricas e hidráulicas en diferentes fuentes ornamentales de la ciudad, con un plazo de ejecución de 3 meses. El contrato, de un valor estimado global de 327.836 euros, se divide en tres lotes.

El primero comprende las fuentes del Paseo de los Tristes, Plaza Nueva y Plaza de los Campos; el segundo afecta a Plaza Bibrrambla, Trinidad, Campillo y Lobos; y el tercero a la Fuente de las Granadas, y las del Paseo del Salón, Paseo de la Bomba y Mariana Pineda

La Junta de Gobierno Local ha dado también el visto bueno a los pliegos para adjudicar el contrato de servicios de asistencia técnica y apoyo a la ejecución y desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en destino de Granada, financiado 100% con fondos Next Generation y una inversión estimada de casi 50.000.

Dentro de loza Zona de Bajas Emisiones, ha aprobado los pliegos para la adjudicación de contrato para implantación de sensores de presencia de plazas de aparcamiento en zonas de Carga y Descarga y de Personas de Movilidad Reducida, también con fondos Next Generation y una inversión de 520.275 euros. "Este equipo de gobierno ha tenido que agilizar este expediente para no perder los fondos, puesto que ya vamos muy tarde, por la mala gestión del PSOE. El plazo es el 31 de diciembre del 23 y debemos pedir una ampliación, porque el anterior equipo de gobierno no ha dejado nada hecho", ha lamentado Saavedra.

El portavoz del equipo de gobierno ha celebrado además el aumento de presupuesto del contrato de elaboración y reparto de comida a domicilio, "el cual dimos como solución al abandono del servicio en los comedores de Chana y Norte por parte del anterior equipo de gobierno del PSOE. Así, vamos llegar hasta los 52 menús diarios, por un valor total del contrato de casi 35.000 euros sin IVA".

El edil ha anunciado también la prórroga del convenio con la Asociación de Vecinos del parque Nueva Granada para el reparto de alimentos desde Servicios Sociales Comunitarios Norte. Por último, Saavedra se ha referido a la designación de coordinadores y directores generales aprobada por la Junte de Gobierno de esta mañana, destacando su currículo, trayectoria profesional, formación académica y experiencia en la Administración de las personas elegidas.

"Mantenemos la misma estructura directiva, los mismos coordinadores y directores generales, lo que supone el mismo gasto con un mayor número de concejales. Lo que cambia es el proyecto político, que se adecua a las necesidades reales de la ciudad y de los granadinos", ha concluido.