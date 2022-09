La Guardia Civil alerta del aumento de casos en Granada del conocido como 'timo de la estampita'

La Guardia Civil ha emitido un comunicado alertando del aumento de estafas en Granada con el conocido como timo de la 'estampita'. Los casos, según explica el texto, se han multiplicado durante los últimos días en personas mayores.

El Instituto Armado mantiene abierta una investigación desde el pasado día 26 de agosto después de que dos mujeres, una de 82 años de edad y otra de 75 fueran víctimas de este tipo de engaño. A la primera le estafaron 3.930 euros en efectivo y un número importante de joyas en La Zubia; mientras que la cantidad de la segunda ascendía a 850 euros y joyas valoradas en 3.500 euros en Salobreña.

El modus operandi en los dos casos fue el mismo. Una chica que finge ser discapacitada y un hombre que convence a la anciana de que la joven lleva una bolsa con un importante fajo de billetes y un joyero lleno de joyas, y que si la anciana se hace pasar por rica se la cambiaría por una cantidad de dinero cercana a los 6.000 euros. La anciana accedió y acompañaron a la víctima hasta su casa para que recogiera sus joyas y el dinero que tuviera y, como no era suficiente, la acompañaron después en coche hasta una entidad bancaria donde sólo pudo sacar 3.000 euros que entregó diligente a los estafadores. Éstos la dejaron en una calle de la localidad con una bolsa que contenía recortes de periódico y una piedra.

Los mayores, un colectivo muy vulnerable

La Guardia Civil avisa de que el colectivo de personas mayores es el grupo de población más vulnerable. Son un blanco fácil para ladrones y estafadores, tanto dentro de sus casas como en la calle. Por ello es muy importante que estén al corriente de cuanto ocurre a su alrededor y que puede afectar a su seguridad.

Su exceso de confianza y la soledad los hacen especialmente vulnerables y víctimas propiciatorias para los estafadores. La tecnología en muchos casos los ha sobrepasado y se ven obligados a confiar en personas que muchas veces abusan de esa confianza. Otras veces es la necesidad de ser escuchados lo que los hace vulnerables ante personas que les ofrecen falsa amistad.

En la provincia de Granada se ha observado que han aumentado las estafas a personas mayores. Uno o varios individuos abordan por la calle al anciano, ganan su confianza y terminan quitándole el dinero que tienen en casa o en sus cuentas bancarias.

Toda una puesta en escena con actores y 'ganchos' que bien podrían recordar a un guion de película de los años setenta. Viejos timos que siguen vigentes y actualizados a este tiempo. Hacen creer a la víctima elegida que va a ganar una gran cantidad de dinero de forma fácil y sin riesgo. Algunos de los métodos de engaño que utilizan siguen teniendo viejos nombres como 'timo de la estampita', 'timo del tocomocho', 'santeros', etcétera.

En muchas ocasiones los mayores que han sido víctimas de una estafa no denuncian los hechos, unas veces por la vergüenza que les produce haber sido engañados y otras por no saber a dónde dirigirse y en quien confiar.

La Guardia Civil de Granada, consciente de que mayores forman un colectivo que debe ser objeto de especial protección, mantiene activo el Plan Mayor Seguridad con el doble objetivo de fomentar la confianza de las personas mayores en nuestros agentes, consiguiendo con ello mayores cotas de seguridad objetiva y subjetiva; y a la vez prestar asistencia a los profesionales y voluntarios que velan por nuestros mayores mejorando la calidad de los recursos con los que cuentan para su protección.

Para conseguir los objetivos marcados por el Ministerio del Interior con el Plan Mayor Seguridad, la Guardia Civil de Granada realiza charlas informativas en residencias de mayores, centros de día y otros lugares habilitados de entidades colaboradoras. En estas charlas se abordan los problemas de seguridad que más afectan a las personas mayores: robos, estafas, maltrato, riegos asociados al uso de internet, etcétera.

Siguiendo estos consejos podemos frenar la escalada de timos y estafas de los que están siendo víctimas nuestros mayores:

• Desconfíe y llame a la Guardia Civil o Policía si ve en la calle a una persona desvalida con gran cantidad de dinero en efectivo que simula no saber que tiene valor.

• No se fie de una persona que dice tener un boleto de lotería premiado y le pide a usted que lo cobre en su nombre a cambio de una parte del premio.

• No dé datos personales o datos bancarios y no muestre facturas de luz, teléfono, etcétera, a personas que se presenten en su domicilio con alguna excusa.

• Si en alguna gestión documental que deba hacer no se siente seguro, retrásela hasta que pueda estar acompañado de una persona de confianza.

• Denuncie los hechos delictivos de los que sea víctima y ponga en conocimiento de la Guardia Civil cualquier actitud sospechosa que observe en su entorno.