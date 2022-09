Granada se convierte en Septiembre en capital mundial de música de órgano

La ciudad de Granada se convertirá en capital mundial del órgano del 4 al 14 de septiembre próximos con la celebración de la XXI edición de la Academia Internacional de Órgano, un evento que viene a reconocer el “enorme patrimonio organístico con el que cuenta la capital” y que contará con la presencia de los “mejores nombres de intérpretes del instrumento”, según ha anunciado esta mañana la concejala de Cultura, María del Leyva.

“Granada cuenta con un patrimonio privilegiado en el campo de la organería, con un importante catálogo de órganos históricos que, poco a poco, ha sido restaurado y al que debemos darle un uso periódico para evitar su deterioro”, ha explicado la edil, quien ha agradecido la labor que desempeña en este sentido la Real Academia de Bellas Artes de Granada no solo con la organización de esta Academia Internacional de Órgano, sino con su trabajo diario de protección y cuidado del patrimonio.

Los órganos del Auditorio Manuel de Falla, la Iglesia de Nuestro Salvador, el Monasterio de Santa Isabel la Real, la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, el Convento de Santa Catalina de Siena (Zafra) o el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro serán los protagonistas de los conciertos de esta edición de la Academia, que también ofrecerá, como viene siendo habitual, dos visitas guiadas a los órganos del Monasterio de San Jerónimo (el miércoles 7 de septiembre a las 12 horas) y al del Salvador (viernes 9 de septiembre a las 13 horas), para las cuales es necesario reservar con antelación a través del teléfono de la Real Academia.

La presidenta de la Real Academia de Bellas Artes, Orfilia Sáiz Vega, ha destacado que el objetivo de esta Academia Internacional de Órgano no es otro que “la puesta en valor, conservación y difusión del muy valioso patrimonio de órganos de Granada, y que nos sitúa a la cabeza de las grandes capitales europeas del órgano”. Especial atención ha prestado a la imagen que ilustra el cartel de este año, firmada por el pintor y académico Francisco Lagares, quien ha explicado que su obra es “una representación abstracta pero que usa elementos figurativos sobre lo que es la música de órgano”. “Siempre he trabajado con música con un sentido ecléctico; así que intenté que la imagen no tuviese la representación del instrumento, sino de lo que para mí es el sentido abstracto de su música, enmarcado todo en una geometría que ordena todos los elementos y vincular la relación de la música con los espacios religiosos”, ha detallado Lagares.

En cuanto a la programación, este domingo 4 de septiembre tendrá lugar el primero de los conciertos. Será en el Auditorio Manuel de Falla en horario matinal (12.00 horas) a cargo de Taras Baginets, virtuoso organista ucraniano ganador de varios concursos internacionales, que ofrecerá un amplio programa que abarcará desde el Renacimiento y Barroco hasta el siglo XX. Se trata de un concierto benéfico, el único del ciclo en el que se cobrará entrada (8 euros), y cuya recaudación será donada al programa Ayuda a Ucrania del Arzobispado de Granada.

El lunes 5 de septiembre, a las 21.00 horas, será el turno de uno de los nombres más importantes en el panorama mundial del órgano, Salvador Lorenzo Ghielmi, quien ofrecerá en la iglesia de Nuestro Salvador un repertorio dedicado íntegramente a Bach, que incluirá entre Fantasías, Corales, Preludios y Fugas y alguna transcripción, la celebérrima Tocata y Fuga en re menor.

La organista japonesa Mineko Kojima, especialista en la música y el órgano ibérico, participará en la Academia el martes 6 septiembre a las 20.00 horas con en el órgano recientemente restaurado del Monasterio de Santa Isabel La Real. Será un concierto de conmemoración de los 500 años de la consagración de la capilla del Monasterio, con un variado programa centrado en la música española pero con incursiones de otros países y épocas, incluida música japonesa del siglo XX.

La programación continuará el jueves 8 de septiembre a las 21.00 horas con el joven organista cubano formado en Alemania Moisés Santiesteban, quien ofrecerá un recital uniendo las escuelas española y de la Alemania meridional, de la que por su formación es especialista, en el órgano barroco ibérico de la iglesia de los Santos Justo y Pastor.

El sábado 10 de septiembre, a las 21.00 horas, será el turno del prestigioso organista holandés Erwin Wiersinga, quien hará sonar el bellísimo instrumento del Convento de Santa Catalina de Siena (Zafra) con música ibérica, de los Países Bajos y la Alemania nórdica, en la segunda de las rutas organísticas propuestas.

Por último, el miércoles 14 de septiembre a las 21.00 horas, el organista y académico Juan María Pedrero actuará en el instrumento del Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en un concierto homenaje al bicentenario del nacimiento de César Franck, figura capital de la literatura organística en el periodo romántico, incluyendo una selección de sus obras más emblemáticas.

Por último, De Leyva ha recordado que esta Academia Internacional de Órgano es la la primera gran cita cultural tras el verano en ciudad: “Sin lugar a dudas, comenzar la temporada otoñal de Granada con los sonidos del instrumento privilegiado por Bach y los grandes autores barrocos, supone un interesante aliciente cultural para visitarnos y descubrir nuestro rico patrimonio de la mano de la música”.