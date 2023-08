Así funcionan los nuevos radares de la DGT de Stop y línea continua

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha unos nuevos radares para evitar que los conductores se salten una señal de Stop o no respeten una línea continua, dos de las infracciones más frecuentes. También son dos de las infracciones que más accidentes provocan, ya que 1.093 conductores de entre los implicados en accidentes con víctimas no habían respetado un Stop, según los últimos datos de las DGT, de 2021. Además, 8.163 accidentes se produjeron en ese año debido a no respetar una línea continua y provocaron 41 muertes. Por ello, la DGT ha puesto en marcha controles con radares en cruces con Stop y en línea continua.

Los radares para controlar que un conductor no se salta un Stop se componen de una cámara de vídeo que graba de forma permanente a los vehículos que se acercan al cruce con la señal de Stop. La cámara detecta que el vehículo se detiene completamente ante la señal y si no la respeta, envía las imágenes al Centro de Tratamiento de Denuncias Automáticas para que compruebe si se ha producido la infracción. La multa por saltarse un Stop es de 200 euros y cuatro puntos en el carné de conducir.

Los radares para controlar que no se rebasa la línea continua están formados por dos cámaras que vigilan a los vehículos que van a incorporarse a una vía y a los que circulan por el carril derecho. "Cuando un vehículo es detectado, en una secuencia de pocos metros, en la vía de aceleración y, después, sin que haya terminado la línea continua, en el carril derecho de la vía principal, la conclusión es evidente: ha habido un incumplimiento de la línea continua lo que supone una multa de 200 euros (sin retirada de puntos). El Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas es quien recibe las fotografías, comprueba su veracidad y tramita la sanción", detalla la DGT en su revista 'Tráfico y Seguridad Vial'.

Los radares de Stop y los radares de la línea continua están en fase de pruebas y después de comprobar su funcionamiento y efectividad, la DGT los extenderá por todo el país.