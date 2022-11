Ángel Sánchez, CEO de SoyIdea: "La protección del conocimiento necesita asesoramiento para definir la mejor estrategia"

El edificio del Centro de Empresas TIC de la Universidad de Granada acogió este viernes una masterclass acerca del secreto profesional. Los ponentes escogidos fueron Ángel Sánchez, Miguel Ángel Muñoz y Juan José Peña, integrantes de SoyIdea, compañía granadina que nació para llegar donde no lo hacen las patentes. La charla didáctica contó con 30 asistentes que conocieron de primera mano la necesidad de estudiar la estrategia de protección en su conjunto, algo que se puede lograr coordinando el secreto empresarial con otras formas de protección públicas como las marcas o las patentes. El CEO de SoyIdea, Ángel Sánchez, desgrana el funcionamiento y las apuestas de la empresa, cuyo asesoramiento experto describe como la llave para "beneficiarse plenamente del mecanismo de secreto empresarial".

Pregunta: ¿Con qué propósito nació SoyIdea?

Respuesta: SoyIdea surge para dar servicios complementarios relacionados con la Propiedad Industrial que no están vinculados a un registro, tales como la valoración de intangibles, el acompañamiento a los inventores y emprendedores y la posibilidad de crecer mediante la creación de una franquicia.

P: ¿Por qué hay que dar mayor importancia a la protección de ideas, conocimiento y datos?

R: Es nuestro know how el que nos hace diferentes a cada uno respecto nuestros competidores. La sociedad de la información y de economía circular en la que nos encontramos hace que continuamente necesitemos de agentes externos para el crecimiento de las empresas por lo que es necesario el blindaje de esas relaciones para que nadie se beneficie de ideas que no le son propias.

P: ¿Cómo han logrado ser la primera consultoría completa en este apartado tan concreto?

R: Muchas empresas venden la gestión de la propiedad industrial como un trámite administrativo, y tras el mismo acaba el trabajo. Nosotros, en cambio, pensamos que la gestión y protección del conocimiento de las empresas es un servicio. Necesita asesoramiento para definir la mejor estrategia de protección, asesoramiento técnico y científico, la realización de los trámites de la forma más cuidada, con atención a procedimientos y tiempos y, por último, una adecuada vigilancia y respuesta ante cualquier acción que pueda atentar contra la propiedad industrial de las empresas.

P: ¿Qué figuras de su empresa son claves para aportar diferencialidad?

R: Contar con un equipo multidisciplinar (interno o a través de colaboraciones permanentes), que cubran los ámbitos legales, atención al cliente y vigilancia, servicios de apoyo a los inventores y al I+D o gestión del conocimiento y el talento dentro de las empresas.

P: ¿Qué método ha empleado la charla de este viernes para trasladar estos conocimientos de forma didáctica?

R: Basarnos en el caso práctico, en contextualizar un tema que puede parecer difícil con el día a día y los problemas cotidianos de las empresas.

P: ¿Qué conclusiones han podido sacar los asistentes del evento de este viernes?

R: Que proteger el conocimiento de la empresa ayuda a definir mejor dónde está el valor que aporta nuestra empresa y, por tanto, a fortalecer su estrategia. Que no es algo difícil, ni caro, ni inalcanzable, sino que se trata la mayoría de las veces de procedimentalizar y hacer explícitas reglas que ya se trataban de hacer de manera tácita o inconsciente. Que gestionar lo que nos hace diferentes o aporta valor facilita encontrar nuevas oportunidades de negocio ligadas a licenciar o franquiciar ese know how.

P: ¿Cuáles son los beneficios de proteger bien los secretos empresariales?

R: Mayor conciencia y capacidad de gestionar nuestro valor y tener una actitud de reflexión continua sobre lo que la empresa hace mejor o diferente que la competencia. Evitar la fuga de know-how y que nuestras singularidades no sean aprovechados por terceros. Crear una cultura de la innovación en la empresa, basada en el reconocimiento del talento interno y la seguridad de controlar su gestión. Saber cómo actuar cuando detectamos que se están violando nuestros derechos sobre el conocimiento. Dar más claridad y transparencia a las relaciones con trabajadores con proveedores, trabajadores, colaboradores y clientes.

P: ¿Qué sectores se benefician más de esta defensa?

R: En realidad, no depende de sectores, sino de madurez del negocio. Cuanto más seguros estamos de nuestro modelo de negocio y de nuestro sistema de organización y gestión, más informaciones, procedimientos o estrategias propias y únicas tendremos, es decir, más secretos. Y más importante será protegerlos, pues más competidores tratarán de saber ese “secreto de nuestro éxito” para copiarlo.

P: ¿Cómo trabajan para simplificar los procesos de protección de patentes e inventos?

R: Tratando de fomentar que nuestros clientes tengan una estrategia de gestión del conocimiento y la propiedad industrial. Si sabes qué, cómo, cuándo y porqué adoptar una forma de protección u otra y como se integran entre sí, más fácil es la toma de decisiones cuando hay algo nuevo que proteger o cambia la situación de un conocimiento o elemento concreto. Y dándoles nosotros un servicio de acompañamiento y vigilancia, que les permita ser proactivos y no reactivos respecto a la protección de su conocimiento. Siempre son mejores y más económicas las medidas disuasorias que tener que recurrir a acciones legales.

P: ¿Qué retos traerá para SoyIdea campos como la inteligencia artificial?

R: Nuevos conocimientos que proteger. Al final, la IA es la automatización de procedimientos cada vez más complejos. El uso de determinadas tecnologías o el modo en que se combinan, la selección y organización de datos o informaciones, la creación de algoritmos específicos,… son conocimientos internos que se hace necesario proteger de manera adecuada. Unas veces se aplicara la Propiedad Industrial en forma de patente y otras como decimos en el titulo de nuestra charla, “donde las patentes no llegan” se aplicará el Protocolo de Secreto Empresarial, sin ser excluyentes ambas modalidades de protección.