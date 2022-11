Entre Ricard Sánchez (Sant Jaume dels Domenys, 2000) y el granadinismo se ha forjado un estrecho vínculo, a pesar de que solo hace unos meses que viste la elástica rojiblanca horizontal. La grada distingue en él lo que desprende en las distancias cortas: simpatía, carisma y carácter. Es uno de esos futbolistas que sobre el terreno de juego derrocha corazón, y eso gusta al aficionado del Granada. No parece casualidad que, entre sus numerosos tatuajes -reconoce a GranadaDigital que no tiene "ni idea" de cuántos luce-, destaquen una suerte de samurai, un guerrero espartano y Thomas Shelby, protagonista de la serie Peaky Blinders. El club nazarí también detectó en él cualidades que casaban con la eterna lucha y apostó por su fichaje a largo plazo.

Firmó hasta 2025 por el club rojiblanco e, inmediatamente, salió cedido a Lugo, para pasar una particular mili antes de dar el salto a la entidad nazarí. En la distancia, siguió el descenso del equipo, en el que ahora se ha asentado como una de las revelaciones del curso en Los Cármenes. Un primer tercio de campaña que le ha permitido debutar con la Selección Española Sub-21. No esconde su vocación ofensiva sobre el césped, y jugando como carrilero, la posición que admite como su favorita, ha marcado dos goles en sendos encuentros consecutivos. Atiende a este periódico en la Ciudad Deportiva del club, poco después de terminar el entrenamiento, y analiza el momento, tanto del Granada como el personal. Incluso, se atreve a repetir el caño con el que levantó a la grada el pasado viernes para anunciar esta entrevista.

Pregunta: ¿Cómo se ha adaptado al club y a la ciudad?

Respuesta: La verdad es que muy bien. Estoy supercontento aquí, estoy muy a gusto con la gente, con el aficionado, y también con los compañeros, que me han tratado muy bien. Y, sobre todo, con el club. La verdad es que estoy muy agradecido.

P.: Parece, o al menos así se percibe desde fuera, que hay una conexión especial entre Ricard y el granadinismo.

R.: Soy una persona a la que, si le dan, le gusta devolverlo con todo. Me han dado mucho siempre -los aficionados-. Desde el minuto uno, han estado allí apoyándome. En cada partido me desvivo por poder devolverles un poquito de eso que me dan.

P.: ¿Fue por eso tan especial marcar en Los Cármenes?

R.: En entrevistas anteriores también lo comenté. Vengo de filiales, que va gente a verlos, pero es el primer estadio en el que estoy donde hay 15.000 aficionados en todos los partidos, cantan el himno a capela, por cierto, un himno muy bonito, y, claro, al final, me emociona salir al campo, ver tanta gente, cómo celebra los goles. Soy una persona a la que esas cosas le transmiten mucho.

P.: Entre esos filiales, está el Atlético de Madrid de Simeone, con el que, por cierto, ganó una Liga. Quizás, el espíritu colchonero se asemeja a esa eterna lucha.

R.: El espíritu, los colores... Más o menos, todo es igual -ríe-.

"Es el primer estadio en el que estoy donde hay 15.000 aficionados en todos los partidos. Me emociona salir al campo y ver a tanta gente"

P.: ¿Se cumplen las expectativas que tenía del club cuando firmó?

R.: Granada hace una apuesta muy fuerte por mí. Vengo traspasado aquí. Yo tenía claro que tenía que darlo todo para intentar aportar el máximo de mi fútbol, poder crecer aquí, y la verdad es que estoy muy feliz.

P.: El Granada depositó mucha confianza en usted de cara al futuro desde el primer momento, con ese fichaje y la posterior cesión. ¿Qué le aportó la experiencia en Lugo?

R.: La verdad es que tengo unos recuerdos muy bonitos de Lugo. Tengo muchas ganas de ir allí a jugar, porque un montón de compañeros míos del año pasado están allí. A mí me aportó mucho, porque pude desarrollar mi fútbol, debutar en una categoría profesional. Estoy muy feliz de esa etapa.

P.: Me consta que no solo el club le estuvo observando, sino que también usted seguía al Granada. ¿Cómo vivió el descenso?

R.: Hubo muchos partidos que no podía ver porque siempre coincidía que, justo, ponían el encuentro a la misma hora que los del Lugo -risas-, pero la verdad es que intentaba verlos todos. Era mi equipo, mi club. Me gustaba seguirlo. Lo viví como todos. Creo que es un club que no se merece estar donde está. Ahora, hay que intentar devolverlo donde se merece.

P.: Hablando ya en presente, se ha disputado algo más de un tercio de competición, se empieza a ver para qué está cada equipo, los jugadores ya están asentados… ¿Cómo ve al Granada en este momento?

R.: Creo que tenemos uno de los mejores equipos de la categoría. Tenemos que coger una buena racha, continuar con las buenas actuaciones y, poco a poco, ir sumando, no queda otra.

P.: ¿Pesa la presión de un objetivo tan ambicioso como el de devolver al equipo a la máxima categoría?

R.: Hablo por mí y, en mi caso, cuando salgo al campo, no lo hago pensando 'hostia, tenemos que subir, tenemos que ascender'. Salgo pensando en disfrutar, en pasármelo bien. Por ejemplo, cuando estamos en casa, para mí es un lujo tener a 15.000 personas que te apoyan y disfrutar de esos momentos.

P.: El partido a partido también se le ha quedado de su etapa en el Atlético.

R.: Un poquillo -ríe-. El espíritu.

P.: ¿Cuál piensa que es la clave para lograr el ascenso?

R.: Creo que lo que debe tener un equipo es prolongar las rachas positivas. Encadenar un par de victorias, no perder o no encajar y prolongarlo en el tiempo. Esas rachas son lo que te hace marcar las diferencias con otros equipos.

P.: ¿Cómo vivió el vestuario el cambio de entrenador? No sé si sorprendió, si se veía venir después de lo de Oviedo…

R.: Con Aitor tengo buena relación... Él ha apostado mucho por mí. Yo estaba muy contento con él y creo que todo el equipo estaba con él. Íbamos todos en una dirección. Son decisiones que se toman, cosas que pasan. Ahora, a apoyarlo allá donde vaya, allí donde esté; a estar centrados en esta nueva etapa e intentar llegar a lo más alto.

P.: A su juicio, ¿qué le pasaba al equipo?

R.: No lo sé. Al final, son, como digo, rachas. Estábamos en una negativa y sucede lo contrario, que hay que intentar cortarla cuanto antes, sumar y empezar a ganar fuera de casa.

P.: Precisamente, el próximo encuentro es lejos de Los Cármenes, donde este año las cosas no están saliendo.

R.: No afrontamos un partido fuera de casa de forma diferente a como lo hacemos en otro en Los Cármenes. Creo que tenemos que salir a por la victoria, como en todos los encuentros. Si queremos ascender, lograr cosas bonitas con este club, tenemos que puntuar de tres.

P.: ¿Qué diferencias hay entre el fútbol de Paco López y el de Karanka?

R.: Los dos son muy buenos entrenadores. Tienes que quedarte con todo lo que te den, porque son de un altísimo nivel. Hay que ser como una esponja, empaparte y aprender de todo lo que te digan.

P.: ¿Qué le pide el nuevo entrenador?

R.: Que controle hacia adelante -bromea entre risas-. Me pide muchas cosas, está encima de ti, te corrige, es intenso... Eso es muy positivo.

P.: En sus inicios fue extremo y se ve una clara vocación ofensiva en su juego. ¿Cree que le beneficia jugar de carrilero?

R.: He jugado en un 4-4-2 de interior derecho, de lateral... Pero mi posición favorita es, con línea de cinco, ser el carrilero. Tengo toda la banda para mí, tengo recorrido y me siento muy cómodo en esta posición.

"Mi posición favorita es, con línea de cinco, ser el carrilero"

P.: Desde su incorporación, en cualquier caso, se ha apoderado del lateral derecho. ¿Lo esperaba?

R.: Tenía claro que el verano puede ser un punto de desconexión, de no hacer nada y verlas venir, o el momento de prepararte mental y físicamente para llegar como un tren. Tenía que llegar aquí y darlo todo desde el minuto uno, intentar ganarme el sitio. Eso es lo que estaba en mi mente.

P.: Comparte puesto con Quini y, en ocasiones, Víctor Díaz, jugadores experimentados. ¿Qué le transmiten?

R.: Tengo muy buena relación con ellos. Siempre que estoy en el campo, en el vestuario o entrenando, me corrigen, me ayudan. Es de agradecer tener jugadores de ese nivel apoyándote, corrigiéndote y explicándote. Tienen mucha más experiencia que yo, y, como con los entrenadores, al final, es aprender para poder mejorar tu nivel individual.

P.: Desde fuera se ve que, pese a su juventud, es carismático, y se percibe confianza. ¿Se siente un líder en este Granada?

R.: Bueno, yo salgo a divertirme, porque es un juego, y, obviamente, la confianza influye. Cuando un jugador tiene confianza, te salen las cosas. Pero yo salgo a divertirme, a pasármelo bien e intentar devolver esa confianza que me han dado.

P.: Este rendimiento le ha llevado a su primera convocatoria con la Sub-21 ¿Cómo fue su debut con La Rojita?

R.: Fue una experiencia inolvidable. La Selección es lo más grande, poder ir, estar allí con jugadores de un altísimo nivel y aprender aún más fue increíble.

P.: ¿Cree que es el mejor momento de su carrera hasta el momento?

R.: Hombre, mi carrera acaba de empezar -risas-, espero que vengan aún momentos más positivos. Hasta ahora, sí.

P.: A su llegada, firmó un contrato largo. Ahora, que ya ha conocido Granada, ¿se ve haciendo carrera en Los Cármenes?

R: Donde estoy a gusto, me gusta devolver la confianza, y aquí es increíble. La ciudad, la afición, el estadio, el club, las instalaciones... todo. No tengo ninguna queja.

P.: Tiene los niveles 1 y 2 de entrenador. ¿Se ve en un banquillo?

R.: No lo sé, pero sí que me gustaría en el futuro estar ligado al fútbol, ya sea de entrenador, de representante... Justo ahora me voy a sacar el nivel 3. Quién sabe.

P.: Míster, ¿qué le pide a Ricard el entrenador que lleva dentro?

R.: -Ríe- Pues que siga trabajando, que siga humilde, porque la humildad es una de las claves del éxito, y que empuje para adelante.