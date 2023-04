El granadino Álvaro Fernández Arcas, del Club Fuerza Granada, parte como uno de los grandes favoritos para revalidar este viernes el primer puesto conseguido el año pasado en la categoría -66 kilos sénior del Campeonato de España Absoluto de Powerlifting Raw, cuya decimotercera edición se disputa hasta el domingo en la localidad abulense de Palacios de Goda, perteneciente al municipio de La Moraña.

Fernández ya marcó un hito en la historia de este deporte de fuerza al convertirse en el primer español en ganar un Campeonato de Europa en la categoría Open de esta disciplina, hecho que aconteció el pasado 2 de diciembre en el torneo disputado en Polonia.

En aquella ocasión no sólo se alzó con el cetro continental, sino que además batió el récord de España en peso total, con 620 kilos. También el de press banca, uno de los tres ejercicios junto a sentadilla y peso muerto que componen esta disciplina.

Y es precisamente con esa marca de 620 kilos con la que pretende volver a coronarse en el Nacional por segundo año consecutivo. Su primera participación en este torneo, hace dos años, ya le valió un segundo puesto del podio, por lo que si se cumplen las previsiones, Fernández acumularía dos victorias y un subcampeonato en tres concurrencias.

El levantador granadino saltará al Frontón Municipal de Palacios de Goda a partir de las 14:00 de este viernes, horario fijado para el arranque de la competición en las categorías -47 y -84 de mujeres, y las de -59 y -66 de hombres. Lo hará tras "un periodo de preparación poco corto y bastante intenso porque desde el Europeo no ha habido mucho tiempo de maniobra", aseguró este jueves tras atender la llamada de GranadaDigital.

Con todo, Fernández considera que ha encarado "bastante bien a la última semana de preparación, aunque es cierto que en estos últimos días he estado malo y veremos a ver si eso no me hace llegar mermado". Entre las 12:00 y las 13:30 horas es la franja habilitada para los pesajes, y a partir de las 17:00 sabrá si revalida el Campeonato de España.

Amplia presencia granadina en Ávila

La de Álvaro Fernández no será la única presencia granadina entre los 163 deportistas que acudirá a esta XIII Campeonato de España Absoluto de Powelifting Raw. Además del levantador del Club Fuerza Granada, otros cuatro atletas locales llegan a la cita de Ávila con bastantes opciones de subirse al podio.

En hombres, la otra gran esperanza granadina es la de Víctor Vázquez (Fuerza Granada), cinco veces campeón de España, cuatro en -105 y el año pasado por primera vez en -120. Es en este mismo peso, al que llega con una marca de 865 kilos, parte como gran favorito de entre un total de diez levantadores.

Y la tercera mejor marca de clasificación también la ostenta un levantador granadino: el también militante del Fuerza Granada Álex Núñez, quien en el Nacional del año pasado ya quedó cuarto en -120, a las puertas de subirse a un tercer escalón del podio que fue para José Miguel Martín Rosales.

La principal esperanza femenina estará en las manos de Serena Vargas, perteneciente al conjunto leonés del Fuerza Norte, y quien tras quedar campeona de España en 2021 y 2022 en -84 júnior, este año ha bajado una categoría de peso y competirá en -76.

Por su parte, la almeriense afincada en Granada Inmaculada Soto (Club Lift Ambition) también parte con opciones de hacer algo grande después de que el año pasado quedara campeona de España y tercera de Europa júnior. Será en esta misma categoría en la que participe con un pesaje de 464 kilos, el mayor de todas cuantas levantadoras compiten para alzarse con el -63, lo que también incluye a las atletas sénior.