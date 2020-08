Aguirre asegura que hay “mucho control” en el ocio nocturno para que “se cumplan” las normas

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado que “se está funcionando con mucho control” en el ocio nocturno “para que se cumpla la legislación vigente y las normas” en relación al coronavirus, al tiempo que ha indicado que “caiga el peso de la ley” en el caso de aquellos “que incumplan la legislación”.

“Aparte de mucha pedagogía tenemos que hacer mucha vigilancia e intentar que no paguen justos por pecadores”, ha señalado Aguirre en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que “por las Consejería de Salud han pasado ya más de 4.000 denuncias” y que están instando a la Policía a que “actúe de forma severa contra quienes no cumplen las normas”, porque “lo que no puede ser es que una parte de la población esté al arbitrio de otra parte más pequeña que no cumpla las normas y sean un foco de peligro”.

Asimismo, ha señalado que la Escuela Andaluza de Salud Pública ha formado a 700 profesionales para que trabajen como rastreadores y se pretende formar a otros 900. “Nosotros ya habíamos trabajado el tema de los rastreadores con la listerioris de agosto del año pasado, cuando pusimos en marcha todo lo que tiene que ver con rastreo y trazabilidad”.

“Esto nos ha servido para aprender de cara a abordar el coronavirus”, ha añadido, para indicar que Andalucía está formando también a rastreadores de otras comunidades autónomas como Galicia, Cantabria o Murcia, por lo que “está creando escuela”. Además, añade en la actualidad “tenemos 8.104 enfermeras vinculadas a la atención primaria que se están encargando del rastreo, unas 500 personas entre médicos y enfermeras del sistema de vigilancia epidemiológica”.

Preguntado por la parte económica del coronavirus, el titular de Salud ha señalado que el gasto por el coronavirus “ronda los 1.500 millones de euros, es un volumen muy importante”. Del mismo modo, ha pedido al Gobierno central que “concrete tiempos, fechas, cantidades para las comunidades autónomas y que el reparto sea lo más equitativo posible cogiendo la variable más importante que es la poblacional”, así como que sean las propias comunidades las que “gestionen ese dinero”.

Sobre la vuelta al cole en septiembre, el consejero ha reiterado que llevan “ya tres meses trabajando con la Consejería de Educación y Deporte preparando una estrategia de la vuelta al cole en septiembre”. “Trabajamos diferentes gravientes, trabajamos y queremos que sea presencial, porque es necesario la presencia de los niños en la escuela ya que los maestros son importantísimos para su formación”.

“Cada colegio tiene un plan específico y hay una estrategia perfectamente diseñada”, ha destacado, para añadir que desde Salud van a aportar mascarillas, geles hidroalcohólicos y test PCR para todos los trabajadores. “Queremos transmitir que nuestra propuesta es, si mantenemos la cifra actual, que el colegio tiene que ser presencial y lo más seguro posible”, ha manifestado.

Por último, ha apuntado que la provincia que más le preocupa en este momento es Almería, “con un aumento de casos acumulados por encima de la media de resto de la comunidad”, aunque ha asegurado que tienen “una buena capacidad de detección precoz y un volumen de camas muy pequeño ocupado por pacientes Covid”.