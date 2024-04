Personas ¿débiles o fuertes?

Se dice por parte del periódico El Mundo en su editorial que “un presidente débil echa un pulso sentimental a la sociedad”. En la misma línea ideológica, el periodista Antonio Caño dice que: “Pedro Sánchez está muy débil y probablemente ve esto como una oportunidad de fortalecer su figura”. En El Español, leo que “lo cierto es que Pedro Sánchez nunca ha sido otra cosa que el presidente más débil de la historia de la democracia española”. Una visión muy conservadora y de derechas que quiere la caída del presidente del Gobierno.

Por otra parte, Óscar Puente asegura que Pedro Sánchez "es el puto amo", pero "le han tocado en su punto débil". Otros medios dicen: "El plan de Sánchez a partir del lunes: Si se queda va a ir muy fuerte”. Hay quien dice que decir lo que dice y cómo lo dice demuestra una persona humana y sensible que no quiere decir débil, sino todo lo contrario. "No me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también", señala Sánchez en la carta. "Él es fuerte, pero cualquiera puede acabar quebrándose. Sobre todo cuando los ataques afectan a la familia, a su mujer, a su hermano", dice Teresa Ribera. Visiones de personas cercanas al entorno de Pedro Sánchez.

Analizamos cómo son las personas débiles y fuertes.

Las personas débiles dicen que les destaca la falta de fuerza, de resistencia y de asertividad en el carácter. Las personas con una personalidad débil pueden tener dificultades para tomar decisiones, además de para establecer límites o defenderse.

Una persona con una personalidad débil es alguien que tiene un sentimiento interior de inseguridad y duda, especialmente en el ámbito de su autoestima. Tienden a pensar negativamente y les cuesta creer en sí mismos y esto puede deberse a muchas causas, como los malos tratos, el abandono y el aislamiento social.

Las personas con personalidad fuerte, según explica Psicología y Mente:

1. Son emocionalmente inteligentes

2. Son compasivas consigo mismas y se aceptan tal y como son

3. Confían en sí mismas

4. Ven en los fracasos un aprendizaje

5. No le dan importancia a lo que los demás piensen de ellos

6. Saben encajar las críticas

7. Saben quién son y dónde quieren ir

8. La felicidad está en su interior

9. No temen salir de la zona de confort

10. Y por tanto, no temen a la incertidumbre

11. Tienen una mentalidad positiva pese a las adversidades

12. Son resilientes

Las personas de personalidad fuerte no son frías ni insensibles.

1. A la personalidad fuerte no le gustan las excusas

La personalidad fuerte ha aprendido de sus errores y de sus aciertos y actúa en conciencia, con humildad pero con determinación. Ello explica que no le agraden en absoluto las medias verdades, ni las medias mentiras y menos las excusas o las personas que no hacen más que procrastinar. Para la personalidad fuerte estos actos le hacen perder el tiempo. En su forma de ver las cosas, dicen que lo que debe hacerse debe hacerse cuando toca. Y por tanto, lo que uno se pone como meta en el horizonte es un motivador por el que luchar…

2. Son cuidadosos a la hora de permitir qué personas forman parte de su vida

Destacan por su capacidad de control para hallar sus motivaciones intrínsecas. Saben lo que quieren y lo que no quieren. Ese aprendizaje les ha llegado porque en el pasado alguien les falló, se desilusionaron o les traicionaron. No obstante, lejos de encerrarse en sí mismo o de mostrarse frío o desconfiado, se muestran abiertos a los demás. No dejan entrar a su vida a quienes les incomoden, ni a quienes turben su paz interna.

3. No le gustan las personas insensibles, egoístas o pretenciosas

La persona con un perfil fuerte y resistente, es sensible y muy humilde. Lo son porque valoran las cosas importantes, esas que no le hacen perder el tiempo y que les confieren bienestar: las buenas amistades, las personas que son luz y no tormenta, las parejas afectivas con las que reír, tener un compromiso enriquecedor…Todo ello hace que no toleren demasiado a quienes actúan de forma egoísta, a quienes no saben valorar las cosas más simples de la vida, esas que no valen dinero y con las que todos ganamos al convivir en respeto y felicidad.

4. Han aprendido del miedo, han aprendido de la adversidad

Uno de los rasgos que perfilan a las personas fuertes es una clara resiliencia, que es la capacidad por la cual uno logra sobreponerse a la adversidad y al dolor emocional. No solo eso, sino que además se aprende de estas vivencias, de estos hechos. Así, la personalidad fuerte ha sido capaz de aprender del miedo, de cruzar esa frontera para conseguir sus objetivos. Además, todo ese aprendizaje vital le confiere mayores herramientas psicológicas para avanzar sin temores. Es receptiva a lo que la vida quiere traerle, pero sabiendo muy bien “qué no está dispuesta a aceptar”.

5. No necesitan gustar a todo el mundo

La personalidad fuerte no agrada a todos porque no es entendida. No saben que tras esa determinación hay un corazón sensible que ha aprendido de la vida, que sabe lo quiere, que no está para perder el tiempo. Poco a poco ha aprendido que pocas cosas ocasionan tanta frustración y sufrimiento como querer complacer a todos, como buscar ser aceptado por todas aquellas personas que uno conoce. Así, la personalidad resistente aplica ese enfoque con el cual no preocuparse en absoluto de si alguien no lo acepta como es. Sabe que quienes estén a su lado son los que de verdad valen la pena. Esos que sí merecen llevar de la mano en ese sendero vital donde solo hay que rodearse de personas que nos aportan, que nos ven por dentro con autenticidad.

Sabemos que desarrollar la confianza en uno mismo o tener habilidades como la asertividad y la resiliencia emocional pueden ayudar a fortalecer la personalidad y mejorar el bienestar general.

Por tanto, se puede decir que la la personalidad fuerte es propia de una persona con resiliencia, personas optimistas, que toleran la frustración, emocionalmente inteligentes. Me suena más esta definición como la de Pedro Sánchez, una persona inteligente, con pasión y motivación en su vida y en el trabajo, con compromiso y proactividad siempre, con flexibilidad y aprendizaje continuo,….