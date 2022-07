Durante las etapas más duras de la pandemia, muchas personas optaron por adoptar un perro. Esta decisión se puede escoger por buscar compañía, por el simple gusto de tener una mascota, por sentir amor por un animal o por otras razones. Ahora, con el paso del tiempo, algunas de ellas se han olvidado de que aquel acto era un compromiso para toda la vida. La asociación Conciencia Animal Granada da buena fe de ello, pues tiene a 87 animales a su cargo que necesitan un hogar. Ana Torres, una de sus responsables, relata las dificultades que atraviesa ahora mismo la organización, que se encuentra en una situación límite.

"Adoptaron perros en la pandemia y ahora ya hay muchos abandonos incluso antes de verano", explica Ana Torres, quien confiesa con tristeza que sufre un desgaste físico y psicológico notable. "Yo ya he cerrado filas", lamenta la miembro de Conciencia Animal Granada. En este momento, los gastos son "inasumibles".

Uno de los problemas más grandes es un brote de parvovirosis canina que asola a sus perros desde hace tiempo. Este virus, que afecta a cachorros, provoca una gastroenteritis severa que deriva en "muchas posibilidades de morir" para los canes. El impacto económico ha sido mayúsculo y el bolsillo de esta comunidad solidaria no da para tanto. Las ayudas que recibe la organización proceden de particulares y de algunas empresas como Carrefour o Caja Rural de Granada, que colaboran con la Plataforma por una ordenanza animal justa, en la que está integrada Conciencia Animal Granada. Otra vía de financiación son sus propias iniciativas o donaciones provenientes de tiendas de animales.

Temor al verano

Desde la asociación hay un temor especial a los meses de julio y agosto. A la falta de adopciones se puede sumar ahora un mayor número de abandonos, algo que suele ocurrir cada verano. Ana comenzó con esta labor solidaria en 2017 y está acostumbrada a cerrar seis o siete adopciones cada semana, pero ahora mismo termina algunas con cero. "Va a ser brutal", comenta Ana cuando es preguntada por sus previsiones para el verano.

Conciencia Animal Granada espera como agua de mayo la llegada de septiembre para acudir a dos ferias de adopción. Una de ellas será en las fiestas de Churriana y la otra estará organizada por la Diputación de Granada. Otra cita que añoran durante las próximas semanas es el día sin coche, en el que muchos perros tienen la oportunidad de encontrar una familia.

Ana denuncia que "en el 90% de los abandonos no hay microchip" en los perros, lo que dificulta enormemente perseguir a quienes cometen esta atrocidad. "Las leyes no se cumplen", asegura la integrante de la asociación, quien lamenta que todavía hay lugares en los que se tiran camadas de perros a la basura o se dejan desamparados en el campo. Ella y sus dos compañeras tienen animales a su cargo que han sido hallados junto a alguno de sus hermanos atropellado.

"La gente no es consecuente", manifiesta Ana, que recuerda que "un perro es para toda la vida". "Nosotras dejamos nuestra vida de lado por los animales", asegura la joven. Desde Conciencia Animal Granada se espera que la ciudadanía se conciencie y no espere al paso del verano para adoptar, ya que los animales no pueden esperar como una camiseta en el escaparate de una tienda. Otra opción que resalta la representante de la asociación son las acogidas, que suponen una solución temporal muy valiosa cuando la vida de un perro no tiene un camino claro.