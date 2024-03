Granada vivió un Viernes Santo de locura climatológica y puro fervor con cuatro de las seis procesiones que tenían previsto realizar su estación de penitencia en la calle. Los Ferroviarios, Los Escolapios, Los Favores y el Santo Sepulcro dieron continuidad a la senda de recuperación iniciada el Jueves de Pasión. Sólo la Soledad del Realejo y la de San Jerónimo, en una polémica decisión, pues tanto la meteorología como la previsión de lluvia les eran favorables, se quedaron sin salir. En el primer caso, una representación de hermanos subió al Campo del Príncipe parel rezo de la Hora Nona. En el segundo, el habitual indulto de Las Chías se produjo en el interior de San Jerónimo.

El Realejo se queda sin ver procesionar a su Soledad

Era a las 13:18 de la tarde y la Junta de Gobierno de la Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús se reunía en cabildo para tomar una decisión ante las inclemencias meteorológicas. Para esa hora, la lluvia ya había remitido, mas el cielo seguía encapotado y la previsión es que antes o después volviera a descargar.

Parecía cuestión de minutos y sólo un cuarto de hora más tarde, la hermandad comunicaba que no procesionaría a por el Realejo, privando a Granada de una de las imágenes más icónicas de su Semana Santa, la del rezo a las tres de la tarde a los pies del Cristo de los Favores. En su lugar, una representación de la cofradía subió hasta el Campo del Príncipe para realizar la oración de la Hora Nona desde Santa Cruz La Real, hecho que tuvo lugar a partir de las 14:40.

Los Ferroviarios, con casi una hora de retraso

En esta Semana Santa, los devotos y cofrades han aprendido a ir 'procesión a procesión' y a hacer buena esa máxima de que no se puede cambiar el pasado pero sí mirar al futuro. Con el 'no' ya confirmado en el Campo del Príncipe, las esperanzas de miles de granadinos se depositaban ya en la avenida de la Constitución, donde a las cinco menos cuarto estaba programada la salida de Los Ferroviarios. Hubo que sufrir para verla en la calle porque si bien el aguacero de primera hora de la mañana había pasado, una nueva llovizna volvía a contener el aliento de los cientos de fieles ya congregados frente a la Parroquia de San Juan de Letrán.

Amainó el tiempo y el sol se abrió camino poco a poco entre las nubes como los pasos lo hacen entre la muchedumbre a las puertas de sus templos, pero ni siquiera eso era garantía suficiente y a apenas veinte minutos de la hora de inicio, la hermandad se reunió en cabildo a decidir. A las cinco en punto, el hermano mayor de la congregación anunciaba la hoja de ruta. Tomarían la salida en media hora si no llovía y entrando directamente por Gran Vía en lugar de seguir el itinerario que había de estrenarse este año por San Juan de Dios y San Jerónimo antes de desembocar en Colón. La cruz de guía del Cristo de la Buena Muerte asomando por Constitución, y posteriormente la de Nuestra Señora del Amor y del Trabajo, permitió al fin respirar a los presentes.

Los Escolapios 'brilla' bajo el sol de media tarde

Mucho menos incertidumbre tuvieron quienes decidieron acompañar al Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Mayor Dolor atravesar la puerta de San José de Calasanz. Con puntualidad casi británica, Los Escolapios salía alrededor de las cinco y media para protagonizar otra de las estampas clásicas de la Semana Santa de Granada al cruzar el Puente Romano de los Basilios. A destacar, cómo no, la bajada de la cruz en el Crucificado y la salida a rodillas de la treintena costaleros bajo el palio para poder sacar tanto el paso cristífero como el advocación mariana.

Al son de la Banda de Cornetas y Tambores de María Santísima de la Victoria de Granada, para el Cristo, y la Asociación Musical San Isidro de Armilla, para la Virgen, los dos cortejos 'brillaron' ya bajo un sol radiante y más propio de la primavera abrazado por la presencia de nubes de evolución en la tarde del Viernes Santo. Tras cruzar el río, las dos imágenes titulares de la hermandad cumplieron con la tradición de parar frente a la Basílica de la Virgen de las Angustias para saludar a la patrona de Granada.

Las Chías, la otra 'Soledad' en su templo

Cierto es que el tiempo estaba completamente loco, pero con un cielo casi despejado por completo, fue difícil de entender la decisión de la Hermandad de la Soledad de no salir a la calle. En su lugar, se decidió reducir los cultos al recogimiento del templo, en una decisión que causó un profundo malestar entre los devotos y los miles de granadinos que cada año esperan para ver a las siempre llamativas Chías. La cofradía más antigua de Granada tenía previsto salir a las 18:15 desde el Monasterio de San Jerónimo.

La ausencia de noticias a esa hora comenzó a ser un mal presagio para los hermanos, que un cuarto de hora después conocían la decisión de su Junta de Gobierno. A las siete, no obstante, se llevaba a cabo la tradicional liberación del preso sin delito de sangre. En este caso, una reclusa condenada a tres años y medio de cárcel por un delito de drogas. Acto seguido, y hasta las diez, se procedía a la apertura de puertas del templo para venerar a los dos titulares de la congregación religiosa.

El Cristo de los Favores y la 'Greñúa' iluminan el Realejo

El Realejo no pudo ver a la Soledad, pero sí a su 'Greñúa'. A pesar de que la previsión meteorológica aún arrojaba mínimas dudas, la Cofradía de los Favores no secundó la opción adoptada minutos antes por Las Chías y tomó la decisión de poner en la calle tanto al Santísimo Cristo del círculo de Pablo de Rojas en el siglo XVI como a María Santísima de la Misericordia Coronada, a la que este año todavía no le ha dado tiempo de estrenar el nuevo manto bordado en oro en el taller artístico de José Manuel Martínez Hurtado.

Pero ni falta que hacía porque el fervor y la devoción por parte de los muchos granadinos que la esperaban al otro lado de la puerta en la Iglesia de San Cecilio resonó como nunca. Con unos 35 costaleros en cada paso, ambos a costal, y las marchas de la Agrupación Musical La Pasión de Linares y la banda cordobesa de María Santísima de la Esperanza, uno de los momentos más esperados se vivió a la llegada de las imágenes al Campo del Príncipe tras atravesar las entrañas del Realejo. A la vuelta misma devoción 'greñúa' para un encierro que salvó el mal arranque de la jornada.

Santo Sepulcro de solemnidad por las calles del centro

También fue valiente para echarse a la calle la Hermandad del Santo Sepulcro. La contingencia no era para nada fácil y la polémica decisión de la Soledad de San Jerónimo tampoco ayudaba. Quizás por eso los hermanos mayores de la cofradía se dieron un tiempo para tomar la decisión minutos antes de las siete y media. En apenas un cuarto de hora se disiparon las dudas y a las ocho en punto, como estaba estipulado, la cofradía oficial de la Semana Santa de Granada llenaba de solemnidad y luto las calles de la capital junto a la Corporación municipal y las autoridades políticas, religiosas y civiles. Máxime este año ante la insistencia de la lluvia, que ha opacado la primera mitad de la Semana de Pasión.

El Cristo yacente en el féretro, obra de Manuel Valdés y las marchas fúnebres acompañando a ambas imágenes hacían el resto en una procesión que suele ser sinónimo de recta final en la Semana de Pasión granadina. Para su Virgen, la Soledad del Calvario, obra de José de Mora, la de este año también ha sido una Semana Santa especial, pues ha presidido el tradicional vía crucis oficial que organiza cada cuaresma la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada.