Minutos antes de ser perseguido por la Guardia Civil y atrincherarse en su piso, el hombre que este jueves ha sembrado el pánico en Las Gabias bajo la amenaza de hacer estallar el bloque en el que vive, ha grabado un vídeo colgado en su cuenta oficial de TikTok donde parece denunciar una conspiración en la que estarían implicados un supuesto un legionario que pretendería matarle, el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia o el mismísimo Vladímir Putin.

Puede ver el vídeo a continuación:

Aunque hay un momento en el que no se entiende bien, el hombre parece hablar en un momento de "curas que no tienen ningún problema con la Iglesia Católica ni aquí ni allá". Esta es la transcripción íntegra del vídeo:

Bien, vamos mejorando me parece en España. El propio Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia me acaba de llamar para decirme que lleva una de curas y no tienen ningún problema con la Iglesia Católica, ni aquí ni allá, me alegro. Pero que aquí arriba hay un legionario joven y fuerte que está aquí para matarme. Bien, legionario, a Viator, EMAD, lo que ustedes quieran. Yo a las diez en punto salgo para comprar comida en Granada. Si me tiene que matar, me matará. O morirá en el intento o los rusos van a reventar a Viator, el EMAD [Estado Mayor de la Defensa] y la puta madre que os parió a todos. Como ustedes queráis. ¿Putin cómo está? Está bien, ¿verdad? ¿Y ustedes cómo están? ¡Acojonados!".