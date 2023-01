El proyecto que plantea Unidas Podemos: usar la inteligencia artificial contra los cortes de luz

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes pedirá al Pleno municipal del próximo viernes que el Ayuntamiento y la Universidad de Granada trabajen en un acuerdo en el que, usando la potencia de Granada en inteligencia artificial, se pueda garantizar el suministro eléctrico y acabar con los cortes de luz. La concejala de la confluencia Elisa Cabrerizo ha indicado que “es así de simple, lo único que se necesita es realizar un convenio con la UGR y se utilicen todos los recursos y espacios existentes”.

Desde UP propondrán “un proyecto con los centros vinculados a la UGR como son el Laboratorio de Big Data y centro de investigación de Inteligencia Computacional donde, a partir de los datos del Defensor de la ciudadanía, el Ayuntamiento y las distintas mesas técnicas contra los cortes de luz, puedan establecer modelos predictivos para prevenir esos cortes de luz, determinar los puntos calientes y dónde existen fallos en el suministro”.

Este trabajo, ha dicho Cabrerizo, ya lo ha empezado a realizar la Oficina del Defensor poniendo al servicio de los profesionales de la inteligencia artificial datos sobre centros de distribución, cuadros de tensión y red de baja tensión. Lo importante en este caso, ha remarcado, no es la bajada de tensión de la zona, sino la individual, la de cada contador. “Esa es la acción directa con la ciudadanía que paga sus facturas y también contra el fraude. Eso ya se puede hacer”. La concejala ha puesto de manifiesto que no existe ninguna razón para no apoyar esta iniciativa, ya que se trata de “una cuestión tan sencilla como poner en común todos los datos existentes”.

La concejala ha manifestado que la ciudad "tiene una gran potencia en este campo gracias a la universidad” y que, además, ya está dentro del Ayuntamiento a raíz de la creación del Comité asesor de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) aparte de nuestra concejalía de Innovación”. Ha reiterado que, además, el Defensor de la ciudadanía cuenta con “este trabajo ingente en recopilación de datos de cortes de luz” y existe también una mesa técnica provincial, una mesa institucional. “Tenemos multitud de lugares de encuentro para cruzar datos y hacer algo con ellos”, ha enfatizado la edil y ha remarcado que ahora es tiempo de “ponerlo al servicio de los grupos de inteligencia artificial”.

La concejala ha recordado que el propio alcalde, Francisco Cuenca, dijo que el Comité Asesor de la Inteligencia Artificial sería permanente y que estaría dedicado a trabajos de relevancia para la ciudad y la provincia. Y, precisamente, una de las mayores necesidades de esta ciudad es “la erradicación de los cortes de luz en Norte”. Es un barrio, ha agregado, donde el 74% de la gente está pagando su factura y, pese a ello, sufren estos paros de suministro desde hace más de 15 años. En la zona existen más de 1.400 alumnos y alumnas que no pueden estudiar o hacer los deberes, más de 370 personas enfermas dependientes del suministro eléctrico y donde granadinos y granadinas sufren 3 cortes de luz a la hora y al mismo tiempo hasta 6 y donde se producen cortes de hasta 72 horas.