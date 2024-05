La banda granadina Los Planetas ha sido la inspiración para la creación de la película ‘Segundo Premio’, un filme que se va a estrenar en cines el 24 de mayo. Este jueves, el Teatro Isabel la Católica de Granada acogió el preestreno de esta película que no es sobre Los Planetas, sino sobre su leyenda. Refleja la Granada de finales de los 90 y está inspirada en el momento más difícil de la banda granadina, cuando la bajista y el batería acababan de abandonar el grupo y se enfrentaban a un futuro incierto justo antes de la creación de su tercer disco, ‘Una semana en el motor de un autobús’. Dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, ‘Segundo Premio’ ha sido reconocida con la Biznaga de Oro a la mejor película española del pasado Festival de Cine de Málaga y también la Biznaga a Mejor Dirección y Mejor Montaje. Ambos directores, el guionista granadino Fernando Navarro y los actores Stephanie Magnin – que encarna a la bajista May- y Cristalino – que hace del guitarrista- atienden a GranadaDigital en el Hotel Meliá antes del preestreno en Granada para desgranar detalles de este filme, que está lleno de guiños para los fans de Los Planetas y para la generación que disfrutó de la música en los 90 aunque pretende conectar con todo tipo de público.

‘Segundo Premio’ surgió a raíz de una propuesta del propio líder de la banda de Los Planetas, Jota, al guionista granadino Fernando Navarro. "Formo parte del entorno de la banda en el pasado, de la gente con la que salía a tomar cerveza y con la que escuchaba discos y música y como me dedico al cine en Granada, y no hay mucha gente aquí, Jota me bromeaba y me decía que tenía que hacer una película sobre Los Planetas. Yo consideraba que era una conversación de barra de bar, pero hubo un momento en el que empecé a pensármelo porque insistía mucho. Dije una película sobre rock, mi ciudad… Nunca he hecho una y puede molar. Y a partir de ahí, se activó la película al conocer a Cristóbal y fuimos a a hablar con Jonás Trueba, que formó parte del proyecto. Luego entra Isaki y, gracias a él, llega Pol y conseguimos entre todos el esfuerzo de personas que van creyendo en la ‘peli’. Normalmente, un director quiere hacer una película, pero aquí hemos sido un grupo de seis-siete personas, más el propio Jota, que fue el primero realmente con esa idea de que se podía hacer una película sobre la banda”, cuenta Fernando Navarro. A Isaki Lacuesta “el plan de vivir en Granada conviviendo con músicos” le pareció “un planazo” ya que además tiene “admiración por la música de Los Planetas”.

El guion de la película enlaza con canciones de Los Planetas y su proceso de creación corrió a cargo de Fernando Navarro y de Isaki Lacuesta, quienes tuvieron “siempre claro que aunque la película iba sobre la amistad, la ciudad y contaba temas, también iba sobre la grabación de un disco, pero no podía ser una película en la que la realidad o la narrativa se detuviera para escuchar canciones”, detalla Fernando. “Al final, necesitábamos que esas canciones contaran historias y que tuvieran un vínculo. Lo primero que me dijo Jota en su momento fue: ‘Tendrías que hacer una ópera rock, al modo de Quadrophenia’, una película que el disco narraba una historia. Dije no lo veo, pero hemos acabado haciendo una ópera rock de alguna manera, porque hemos conseguido que las canciones sí que cuenten una historia, que no es la historia que tenía el disco, aunque un poco sí. Porque el disco va sobre un chico al que le rompen el corazón, que se mete en las drogas para olvidar un desamor. Nosotros, un poco sí hemos contado eso, en este caso, una amistad y no un desamor, pero, al final, la amistad es una forma de amor y el trabajo fue muy bonito. Teníamos el disco y decíamos esta sí, esta no la hemos puesto. Y nos íbamos mandando mensajes continuamente. Fue muy bonito ese trabajo. Teníamos once canciones de un disco y queríamos jugar con ellas todo el rato, entonces entraban y salían en base a lo que contaban. Nos dio un poco la escaleta de manera así intuitiva”, explica.

En ‘Segundo Premio’ han tenido “la suerte” de que les han dejado las canciones y han podido hacer lo que querían, cuenta Isaki Lacuesta. Para el director, esta película es “un poco como la pipa de Magritte, que no es una pipa y al mismo tiempo sí lo es”, ya que no se trata de “una película como los musicales que se están haciendo ahora, que son películas con una peana para hacer un monumento al músico” y “sin ningún interés, que son totalmente hagiográficas”, sino que la han hecho a partir de los testimonios de la banda y de la gente de Granada. “Te dabas cuenta de que todos tenían versiones distintas. Que todos querían hacer otras películas. La forma más sincera, por un lado, era hacerla así. Pero también es que nos parecía la forma más interesante, de que fuera una película que se contradice así misma, que discute, como hacen las canciones de Los Planetas y como hacen ellos en sus entrevistas. Era imposible fijar una verdad y tampoco lo pretendíamos. No es una película periodística, es imaginaria”, señala. Precisamente lo imaginario es un “terreno bonito”, según destaca Pol Rodríguez, porque eso permite “viajar, imaginar, poder llevar en este caso una narrativa mucho más libre y poder llevar esa parte de vampiros, hombres invisibles y jugar con todo ese imaginario”.

Lo que sí han querido reproducir de manera fiel a como era a finales de los 90 ha sido el Planta Baja, en lo que insistió mucho el equipo de arte. “El hecho de recrear la fachada del Planta Baja como estaba en los 90, antes del incendio. Y reordenar el interior para que el escenario esté donde estaba en los 90 es algo que ningún espectador de fuera de Granada va a apreciar jamás, y muchos espectadores de Granada tampoco se van a dar ni cuenta. Pero el equipo de arte insistió en que todo fuera así de minucioso. Fue un esfuerzo de producción y el equipo de arte bastante heavy. Se consiguió que los instrumentos que toca la banda sean los mismos con los que compusieron el disco. La guitarra que lleva Dani es la guitarra con la que Jota hizo la gira y tocaba los temas en los ensayos. Hacíamos bromas con Jota de esto, decíamos todo super preciso, pero al lado está ocurriendo algo que es absolutamente mentira. Y me parece que es una buena definición de lo que es el cine”, explica Isaki Lacuesta.

En la película también se refleja “ese skyline 'chanero', en la casa que vive el guitarrista, que tiene de barrio de la post-transición, con bloques que están transformándose mucho”, resalta el guionista Fernando Navarro. “El entorno de la banda, o yo mismo, somos de la Chana y esa idea de que la Granada que se narra sea la Granada de extrarradio, pero de repente hay caminos del Sacromonte, el Realejo, unas partes que no son turísticas, túneles que llevan a Nueva York…”, cuenta. También en la película aparecen escenas de Semana Santa reflejadas fielmente. Isaki Lacuesta nos desvela que las rodaron durante la procesión real. “Aprovechamos la procesión del Silencio y colocamos a nuestros actores allí, intentando ser extremadamente respetuosos con la procesión para no interferir en ella. Nos parecía algo mágico poder rodarla real y luego hay planos añadidos que están hechos a posteriori”, detalla.

El rodaje de ‘Segundo Premio’ en Granada capital duró unas cuatro semanas. Pol Rodríguez explica que en el filme aparecen “cosas de Granada” que rodaron en Sevilla, “cosas de Nueva York en Sevilla y de Sevilla en Nueva York; lo que tiene “una película de cuatro ciudades y dos continentes”. En febrero rodaron en Sierra Nevada y en el Observatorio, después volvieron para Semana Santa y a finales de abril tuvieron cuatro semanas consecutivas de rodaje en la ciudad, según detalla Isaki Lacuesta.

Stephanie Magnin, actriz malagueña que interpreta al personaje de la bajista May, y el granadino Cristalino, que encarna al guitarrista, han detallado lo que ha supuesto para ellos el rodaje de ‘Segundo Premio’. Para Stephanie Magnin ha sido “un sueño” porque conocía el trabajo de Isaki y lo admira “mucho”. “Es un director con el que como actor se trabaja muy bien. Ayuda a expandir, a imaginar cosas que me apetecía probar”, cuenta. Su personaje, May, “es la que no está” ya que “cuando ella se va de la banda, es lo que detona un poco el grupo, hace que se tengan que volver a armar y Los Planetas vuelvan a empezar desde ese momento”, explica. Stephanie no ha tenido la oportunidad de conocer todavía a la auténtica May, aunque sí ha hablado con ella. “Me da un poco de nervios saber que puede ver la peli y me gustaría que le gustase”, señala.

Para Cristalino, rodar ‘Segundo Premio’ ha supuesto “muchísimo” ya que le ha permitido “conocer un mundo nuevo de gente, de trabajo”, que es “apasionante” para él y le apetece “seguir explorando”. Y rodar en su ciudad ha sido “muy especial” para él. “En el Planta Baja he tocado mis primeros conciertos y muchísimos más con los mismos compañeros con los que luego he grabado la ‘peli’. He hecho eso y al mes siguiente de acabar el rodaje me veo otra vez viendo conciertos de compañeros que empiezan ahora ahí”, comenta. Para Stephanie Magnin, rodar en Granada ha sido un placer porque considera que es “una ciudad maravillosa, que además tiene mucho misterio”. “Granada en sí es un poco leyenda y hacer una película de un misterio, una leyenda, cosas que no se terminan de descubrir, y en esta ciudad, como se potencia todo mucho”, asegura.

El líder de Los Planetas, Jota, ha visto ya ‘Segundo Premio’ y les ha trasladado a los directores lo que le ha parecido el filme. “Él habría hecho otra película, porque a él no le interesa una película donde se ve a una banda grabando un disco. Igual que si fuera a nosotros grabando una película. Y decía que Cristalino está estupendo haciendo del guitarrista, como trabaja el andaluz oriental, igual que hace sus canciones. Pero que el que hace de él, le cuesta más verlo. Decía que ellos no hablan tanto como en la película, que son más como los de la escena del bar cuando no hablan. Es una mezcla de reconocimiento y de imposibilidad de reconocerse”, asegura Isaki Lacuesta.

Los premios logrados en el Festival de Cine de Málaga, que han sido la Biznaga de Oro a Mejor Película, la Biznaga a Mejor Dirección y la Biznaga a Mejor Montaje, suponen para los directores de ‘Segundo Premio’ un reconocimiento “al trabajo de todo un equipo”, ya que han “remado muchas personas para adelante para conseguir lo que al final es la película”. Esperan que estos premios les ayuden a que la gente vaya al cine a ver la película. “Más que por la imagen y verlo en pantalla lo diría por escucharlo con buenos altavoces. Porque todo el trabajo musical y sonoro que hay en esta película, apreciarlo en una sala de cine es donde está todo el placer”, indica Isaki Lacuesta.

Tras el preestreno en Granada, algo que supone “mucha responsabilidad” para sus directores, ‘Segundo Premio’ se estrenará en cines el 24 de mayo, mientras en paralelo recorrerá festivales de cine en Washington, Guadalajara (México) o Londres. Durante su circuito por las salas españolas, los fans de Los Planetas podrán disfrutar de esta película y también quienes no conocen a la banda, ya que el filme es también para que las nuevas generaciones “puedan descubrir una banda, el trabajo artístico que hay detrás de las letras, una relación de amistad o la dificultad para dedicarte a algo”, según comenta Pol Rodríguez. Lo que les haría mucha ilusión es que la gente “cantara las canciones durante la proyección” y que la gente a la que no les interese el grupo Los Planetas “también puedan disfrutar igual de esta película como si no existiera la banda real”.