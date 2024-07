Vídeo | Realizan chequeos cutáneos a los granadinos para sensibilizar sobre el cáncer de piel

Un equipo multidisciplinar compuesto por una especialista en Dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), un especialista y una residente en Medicina de Familia y Comunitaria, ambos del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, y tres enfermeras una del Hospital Universitario Clínico San Cecilio y dos del HUVN, han colaborado en la campaña de sensibilización y detección del cáncer de piel en Andalucía, que se ha celebrado de manera simultánea este jueves en toda las provincias de la comunidad. En Granada, en concreto, esta actividad se ha desarrollado en el patio del Ayuntamiento de la capital.

Hasta allí se ha desplazado el delegado territorial de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, junto con la concejala responsable de Comercio, Consumo y Salud, Alisa Alcoy, el presidente en Granada de la Asociación Española Contra el Cáncer, José Javier García Montero y el jefe del Servicio de Dermatología, Salvador Arribas. Han estado acompañados, además, por representantes de los colegios oficiales de Médicos, Enfermería y Farmacia y por distintos responsables de sociedades científicas.

En la misma se ha realizado un chequeo mediante una entrevista clínica a los usuarios, una inspección visual, el rastreo de posibles lesiones cutáneas gracias a un dermatoscopio manual y se han elaborado una serie de formularios de screening de cáncer cutáneo.

“La fotoprotección solar es una parte esencial para mantener una buena salud y prevenir enfermedades graves, dado que la quemadura solar es uno de los principales factores de riego”, ha señalado el delegado territorial. “Si adoptamos hábitos de protección solar, tanto en momentos de ocio como en aquellos puestos de trabajo al aire libre, podemos reducir significativamente los efectos nocivos de la radiación ultravioleta y disfrutar del sol de una manera segura y fotosaludable”, ha enfatizado Indalecio Sánchez-Montesinos, quien ha agradecido al Consistorio granadino su colaboración al ceder sus magníficas instalaciones y al resto de colectivos y asociaciones implicados el trabajo desarrollado para garantizar el buen desarrollo de la campaña en favor del bien común.

Por su parte, la concejala de Comercio, Consumo y Salud, Elisa Alcoy, ha puesto el acento en el hecho de que “el cáncer de piel no sabe de edades ni de estados de salud y hay que tener siempre presente que la piel tiene ´memoria´ por lo que hay que extremar el cuidado frente al sol desde pequeños”. Alcoy ha animado a la ciudadanía a que se acerque al Consistorio, la casa de todos los granadinos, y ha recordado que “la protección frente al sol no es sólo cosa de la temporada de baño, máxime en una provincia como la nuestra que cuenta con la magnífica Sierra Nevada”.

Sociedades científicas y colegios profesionales

La campaña, que el año pasado se inició de la mano de la AECC, se ha organizado una vez más con su participación y con el asesoramiento del proyecto ‘Soludable’ y en esta edición ha contado además con la colaboración de sociedades científicas y colegios profesionales de Andalucía vinculados a esta patología como la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF).

Gracias a esta colaboración, la población ha encontrado en cada uno de los puntos provinciales equipos multidisciplinares que les han realizado una atención personalizada y multidisciplinar. De este modo, los especialistas en Dermatología y Medicina de Familia han hecho chequeos cutáneos con dermatoscopio, informando sobre cualquier sospecha de malignidad.

Por su parte, el personal de enfermería ha proporcionado consejos sanitarios explicando los factores de riesgo y ha instruido a los usuarios sobre cómo realizar autochequeo cutáneo y reconocer los signos de alarma del cáncer de piel. Por último, el personal de farmacia ha asesorado de forma personalizada a la ciudadanía sobre la fotoprotección tópica y oral, enseñando además a interpretar los envases de cremas fotoprotectores e información sobre cómo aplicarlos correctamente. Además, se han repartido muestras gratuitas de fotoprotectores a los participantes.

Las localizaciones del desarrollo de la campaña en el resto de las provincias han sido: el Paseo Marítimo de la Playa El Palmeral, junto al Monumento al Pescador (Almería), la Glorieta Ana Orantes (Cádiz), la Piscina Fuensanta (Córdoba), la Piscina de Las Fuentezuelas (Jaén), el Salón de Chimeneas de la Casa Colón (Huelva), la Playa de los Boliches (Fuengirola) y la Piscina del Centro Deportivo Hytasa (Sevilla).

Plan Integral de Salud y Fotoprotección en Andalucía

El delegado de Salud y Consumo ha explicado que “esta campaña se enmarca en la elaboración de un nuevo Plan Integral de Salud y Fotoprotección en Andalucía, que tendrá como finalidad la protección de la población ante los efectos dañinos en la piel como resultado de la exposición a la radiación ultravioleta”. En este sentido y tal como explicó el pasado lunes la propia consejera del ramo, Catalina García, “se articulará a través de medidas intersectoriales que favorezcan la concienciación, adquisición y mantenimiento de hábitos de vida fotosaludables relacionados con la fotoprotección, con el objetivo de prevenir el cáncer de piel y otras enfermedades relacionadas con la sobreexposición a las radiaciones ultravioletas”.

El Pisfa, en el que está trabajando la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo, se plantea propósitos tales como promover hábitos de vida fotosaludables a todos los niveles (educativo, laboral, deportivo, turístico, etc.); la formación en la materia de las personas involucradas en el Plan, o potenciar la colaboración y coordinación entre los diferentes sectores (educación, empleo, agricultura, etc.) con la finalidad de aunar esfuerzos y armonizar las actuaciones destinadas a fomentar los hábitos fotosaludables en toda la población.

Asimismo, plantea el impulso de la comunicación veraz a la ciudadanía sobre los beneficios de estos buenos hábitos, al tiempo que se hace hincapié en la información errónea difundida al respecto, y, por último, el fomento de la investigación y la innovación en el área de la fotoprotección, así como su relación con la prevención de enfermedades.

Resultados de la campaña de 2023

La primera edición de la campaña contó con la participación de más de 600 usuarios en toda Andalucía, detectándose un total de carcinomas basocelulares, 3 espinocelulares y 3 melanomas. En Granada fueron 150 personas las que se acercaron hasta el punto de chequeo en la Playa de la Charca de Salobreña, un 25% del conjunto de Andalucía. Este año se pretende superar este número, aspirando a atender a más de 1.000 participantes andaluces y detectar más de 100 lesiones actínicas precancerosas o cancerosas”.

Aunque la campaña va dirigida a la población en general, presta especial atención a las personas más vulnerables al daño solar y al desarrollo de cáncer de piel, como son las personas en edad avanzada, con piel clara, aquellas que trabajan al aire libre o practican deporte o alguna otra actividad en el exterior. Igualmente, se hará hincapié en las personas con más de 50 lunares, lunares de gran tamaño o de nacimiento, personas con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, con enfermedades genéticas como albinismo o xeroderma pigmentosos, personas trasplantadas en tratamiento inmunosupresor o personas con tratamiento oncológico, entre otras.

Consejos para la prevención del cáncer de piel

El cáncer de piel se puede prevenir. En torno al 50% de los melanomas y hasta el 90% de los carcinomas cutáneos (carcinoma basocelular y carcinoma espinocelular) podrían prevenirse con unos hábitos fotosaludables de fotoprotección desde la infancia y a lo largo de toda la vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir el tiempo de exposición solar a mediodía, resguardarse a la sombra, proteger la piel y los ojos empleando sombreros, gafas de sol, prendas de vestir cubrientes y cremas solares apropiadas a cada tipo de piel.

Además, aconseja beber abundante agua y consumir alimentos ricos en antioxidantes. Estas medidas deben ponerse en marcha cuando el Índice Ultravioleta (UVI) alcance un valor de 3 o más y aumentarlas acorde al aumento de peligrosidad de la radiación solar. Estas recomendaciones aplican a cualquier actividad que se desarrolle al aire libre, no solo en la playa, también en el trabajo, realizando deporte o cualquier otra actividad de ocio.

Del mismo modo, deberán extremarse en situaciones de vulnerabilidad individual (infancia, senectud, embarazo, tipo de piel, historia de cáncer de piel o enfermedades predisponentes) o riesgo medioambiental (valor de UVI de 8 o más, nubosidad, viento, radiación refleja). Por otro lado, las lámparas de rayos UV son cancerígenas, por lo que no se recomienda su uso recreativo.

Desde una perspectiva global de salud, una exposición solar moderada es necesaria para mantener unos niveles adecuados de vitamina D. Puesto que el sol es la principal fuente de vitamina D, las personas en riesgo de hipovitaminosis deberán vigilar sus niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D3 e incrementar su aporte a través de la alimentación o mediante suplementos dietéticos en caso necesario.

La regla del ABCDE

Los profesionales de enfermería han explicado además a las personas que se acerquen a los puntos provinciales la regla del ABCDE, una medida que puede ser de gran utilidad para detectar precozmente el melanoma, el cáncer de piel más peligroso: A de asimetría (una mitad del lunar no es igual a la otra); B de bordes irregulares (los bordes son desiguales, borrosos o poco definidos); C de color (la pigmentación no es uniforme y se observan cambios de color de una zona a otra del lunar); D de diámetro (el lunar cambia de tamaño y mide más de 6 milímetros) y E de evolución (el tamaño, la forma o el color del lunar cambian con el tiempo).