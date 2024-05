La concentración de Clásicos y Familia de Vigilsa reúne la historia por contar de SEAT

Cae el mediodía y un sol veraniego empieza a dorar la piel de las decenas de personas que recorren fascinadas el parking del Parque Comercial Granaita, de todas las edades e, incluso, familias completas. Zigzaguean entre los vehículos que, a uno de los lados de la entrada, atraen las miradas de todo el que por allí pasa. Un Ibiza, un 1400, el mítico 600… Coches inolvidables. "Todos tenemos un familiar que ha tenido un SEAT, un padre, un primo, un tío, un hermano… Son parte de nuestra historia y queremos darlos a conocer", sonríe José Manuel Palma, lead manager de Vigilsa, entre los 130 modelos que el concesionario granadino ha reunido para la primera edición de Clásicos y Familia de la firma española. Toda una celebración de la historia de la empresa, pero, sobre todo, de la que le queda por contar.

"Es una exposición de vehículos clásicos de la marca SEAT y una representación de la gama actual de coches nuevos", presenta Antonio de Reina, director de marketing de Vigilsa, quien seguidamente apunta: "Además, hay una zona sport con cinco unidades que actualmente están corriendo en competiciones". Los que todavía van aparcando arrastran inevitablemente tras de sí a quienes, sin saber de la celebración, se topan con una muestra que despierta su nostalgia. Y una vez en el núcleo del evento descubren que el espacio no solo está previsto para el disfrute de aquellos que tienen un motor por corazón, sino que hay actividades para todos los gustos. Un balón entra por la escuadra de una portería hinchable, certero el remate, pero mejorado porque el portero se despistó al ver llegar un 600 en perfectas condiciones. Hasta la mismísima Copa del Rey contempla embelesada la exhibición.

Antonio de Reina va de un lado para otro recibiendo a aficionados de los vehículos. "Esta acción se realiza para mostrar a todos los granadinos la historia tan extensa que tiene la marca SEAT, todo el camino que ha recorrido junto a todos nosotros y todo lo que le queda", señala. "Lo que pretendemos es reunir la mayoría de los modelos que representan a la marca desde sus inicios, que siempre son un gran recuerdo", agrega José Manuel Palma, quien precisa que sobre el aparcamiento del concurrido parque comercial hay coches de toda la vida. "Son joyas", se reafirma.

En una de ellas llega Manuel Díaz, a quien en el 'mundillo' apodan 'El Argentino', sostiene. Estaciona su SEAT 600 y aprovecha para deleitarse con los coches que allí se concentran. "Está muy bien organizado, está todo perfecto. Esto es para el 40ª aniversario del Ibiza y, al mismo tiempo, están enseñando modelos que, algunos, tienen 50 años y más. Aquí nos hemos juntado a echar la mañana", esboza una mueca alegre mientras conversa con algunos amigos. A su espalda, de hecho, algún asistente descubre el contenido de la bolsa de regalo que Vigilsa entrega a los asistentes sin saber que se encuentra junto a una obra de 1957.

Por la sangre de Manuel corre combustible. "Me he criado en esto, porque en mi casa hubo camiones, luego hemos tenido taxis y también hemos estado en mecánica", expone, antes de revelar que, incluso, trabajó en SEAT durante su juventud. "Siempre he estado vinculado con el automóvil", lanza una mirada brillosa a su 600. Por ello sabe aquel al que le gusta la gasolina "disfruta bastante" de la cita. Lo que desconocía era que quedaba el colofón. Al tiempo que Granada se adentraba en la tarde, una selección de 30 vehículos de los expuestos parte hacia el Paseo del Salón. Una caravana que traza el recorrido histórico de la marca y lo exhibe para el regocijo de los viandantes. Se trata en realidad de la parrilla de salida. El crepúsculo sirve después de semáforo en verde. Los clásicos entonces pisan el acelerador a fondo, con destino al futuro que todavía le queda por transitar a la marca.