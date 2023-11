'Salud a todo Twitch' aborda las ventajas y retos de la salud y las redes sociales

El 'Salud a todo Twitch' de este miércoles ha versado sobre las redes sociales y la salud. El programa dirigido por Joan Carles March ha contado con tres especialistas en esta materia para conocer de primera mano todo lo que genera el entorno digital, cómo se puede avanzar en una mejor relación entre unos y otros para una mejor calidad de vida y cómo pueden trabajar los profesionales de la salud de forma diferente con las redes sociales.

Para este programa, el doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha contado con la participación de Julio Mayol, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, director médico del Hospital Clínico de Madrid y director de la Unidad de Innovación de este centro; Teresa Pérez, enfermera en la parcela de la salud mental y en paliativos y que actualmente trabaja en el Hospital Regional Universitario de Málaga y Pedro Soriano será la que ponga el broche de oro a este programa. Pedro Soriano fue el inventor del movimiento 'FFPaciente', es profesor en la Facultad de Enfermería en la Universidad Europea de Madrid.

'Salud a todo Twitch' ha arrancado con la conversación entre Joan Carles March y Julio Mayol, autor del libro 'La salud y las redes sociales', publicación que ha motivado el tema principal del programa de este miércoles. Mayol ha explicado que las redes sociales poseen varios aspectos beneficiosos como el "poder vivir en dos continentes a la vez, me permite estar en todas las partes del mundo, conocer diversidad de opiniones, adoro la gente que piensa diferente a mi porque me permite saber más". Al mismo tiempo, el primer invitado también reconoce que hay aspectos de las redes que no son de su agrado como el odio que en ocasiones se genera gracias al anonimato, situación de la que remarca que "no me gusta la violencia que se puede generar hacia ciertas personas y colectivos ya que pueden destruirlos en 24 horas si no saben manejar la cascada de información que esto supone".

Julio Mayol ha hablado además de ciertas cuestiones éticas, aspectos que también narra en su libro, a tener en cuenta en las redes sociales, especialmente para los profesionales sanitarios. "Siempre digo que no hay que contar aquello que no querríamos que supiese ni nuestra madre. Hay que ser sensato y saber que hay límites, particularmente en el área de la sanidad hay que tener mucho cuidado con la privacidad de las personas. Por ejemplo, no me gusta una foto o un selfie con una persona en quirófano abierta de arriba a abajo. Hay que intentar no exponer a la persona. Sobre todo, no me gusta la gente que está completamente segura de todo y que no permite un intercambio de información o de ideas".

Tras una larga y enriquecedora conversación, que se puede ver al completo en YouTube y en el Facebook y en el canal de Twitch de GranadaDigital al igual que el programa íntegro, la siguiente colaboradora ha sido Teresa Pérez. La invitada cuenta con más de 22.000 seguidores en su perfil de 'X' (@EnfSaludDigital), por lo que es todo un referente en el ámbito de la divulgación en materia de salud en las redes sociales. Teresa Pérez ha detallado la necesidad que tiene la comunidad sanitaria de ocupar los espacios que quedan vacíos, "ser capaces de liderar conversaciones y contenidos ya que sino lo hacemos nosotros lo harán otros y pueden hacerlo de forma negativa". Pérez ha explicado que un 60% de la población no toma por cierto el contenido que ve en redes sociales, es por ello que aboga por "liderar esos espacios para acompañar al ciudadano en ese proceso de búsqueda de información, que no se vayan a espacios cuya información no está fundada en la ciencia o no tiene a profesional sanitario detrás".

Por último, Joan Carles March ha charlado con Pedro Soriano sobre el valor de las redes sociales. En este sentido, Soriano ha explicado que "las redes, enfocadas en la salud, tiene muchos beneficios como poder actualizarte con evidencias científicas a través de expertos o, si es del lado de los pacientes, se puede tener un acceso al mundo de la experiencia, el convivir con una enfermedad". Sobre el futuro de las redes sociales, Pedro Soriano ha apostado por un "futuro cambiante", especialmente con la llegada de la inteligencia artificial, herramienta que "hay que aprender a convivir con ella, no mirar para otro lado, sino utilizarlas para mejorar la atención al paciente y acompañarlos".