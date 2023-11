Pablo Pin confirma conversaciones con un base en una semana centrada en progresar

Semana para seguir creciendo. Con dos victorias consecutivas a sus espaldas y con el golpe de energía y moral que los triunfos conceden, el Covirán Granada afronta su visita al Palau con el claro objetivo de asentarse en una dinámica ascendente y de mejora.

Pablo Pin ha vuelto a atender a los medios de comunicación en plena semana de entrenamientos, algo que no ocurría desde hace algunas semanas en una rueda de prensa en la que confirmó que el club está en conversaciones con un base y que la búsqueda de un pívot queda como "algo más apartado".

El entrenador granadino explicó que el equipo piensa "en el Barcelona ya que no se pueden dar jornadas por pasadas. Los equipos grandes siempre se dejan partidos y hay que optar a ser uno de esos. Trabajamos esta semana en detalles que tenemos que seguir mejorando".

El partido del próximo domingo ante el Barcelona de Roger Grimau será el segundo encuentro consecutivo que los rojinegros disputen lejos del Palacio. Con la primera victoria a domicilio conseguida en el Fontes do Sar, Pin aseguró que el equipo siempre ha seguido una línea competitiva cuando ha jugado de visitante. "Contra Joventut hicimos un buen partido, contra Bilbao fue un partido bastante bueno, en Manresa, salvo el primer cuarto, fue un encuentro correcto. En Gran Canaria fue el único donde no fuimos competitivos. En Obradoiro tuvimos mucho acierto en momentos puntuales, pero sobre todo fue la confianza que fuimos generando durante el partido. Aunque no hayamos ganado fuera hasta Obradoiro, siempre hemos tenido una línea competitiva".

Respecto al rival, el entrenador rojinegro resaltó la importancia de saber que "es un partido contra un equipo que está jugando muy bien a nivel ofensivo, con una claridad y una facilidad enorme y que nosotros tenemos que plantear el partido en seguir mejorando, progresando y hacer todos los minutos competitivos posibles. Si eso nos da opciones, pues a seguir".

Su intervención ante los medios se ha centrado en gran parte en analizar la situación de ciertos jugadores, uno de ellos Evaldas Kairys. El pívot lituano regresó a las pistas el pasado fin de semana jugando unos cortos, pero efectivos diez minutos. Sobre Kairys, el técnico explicó que "tiene todavía dolor y bloqueo, pero sabe la importancia que tiene dentro del equipo y está haciendo un esfuerzo por jugar".

Siguiendo con los jugadores interiores, respecto a Felicio, Pablo Pin confía en que el pívot brasileño siga mejorando a nivel físico, aunque reconoció que "cada día está con más seguridad en acciones un poco más peligrosas. Va a por todas, eso quiere decir que físicamente se va encontrando mejor". En cuanto a David Kramer, detalló que debe "tener paciencia y tranquilidad. Es un jugador que necesita tiros, pero no puede forzarlos. El equipo ya sabe que cuando mete la primera se anima y que en los momentos importantes siempre va a estar y el equipo saber leer cuando darle el balón".

Por último, respecto a Artur Konontsuk, único jugador rojinegro que no termina de despegar en esta temporada, Pablo Pin recalcó que se trata de un "jugador de 23 años que está en su primera experiencia fuera de su país", por lo que hay que "seguir trabajando con él y que él pase por ese proceso de adaptación que tiene la ACB". El técnico rojinegro añadió que "no se le puede comparar con otros jugadores", pero sí que debe comprender que "hay que ayudar en el rebote, que tiene que ir a por el balón porque no te va a llegar a las manos. A nivel defensivo, aun le cuesta entender los sistemas de esta liga y las ayudas".