'Salud a todo Twitch' analiza la situación de la Atención Primaria y su futuro

‘Salud a todo Twitch’ ha abordado este miércoles el futuro de la Atención Primaria con cuatro entrevistas a profesionales vinculados con el trabajo en este área. El programa dirigido por Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha tratado el momento que vive este sector sanitario durante su streaming emitido en directo en los canales de Twitch, YouTube y Facebook de GranadaDigital.

Durante el programa, ha entrevistado a Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia; Remedios Martín, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc); José Manuel Aranda Regules, miembro de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública, y Juan Gérvas, médico general retirado, profesor de salud pública e integrante del equipo de Equipo Cesca.

“Necesitamos darle a la Atención Primaria la importancia que tiene porque los servicios de salud da la sensación que están en cierta crisis”, ha subrayado Joan Carles March, quien considera que la situación debe “evaluarse”. “Tenemos que plantear qué Atención Primaria necesitamos para el futuro, en un entorno donde se habla mucho de desencanto, de malas condiciones de trabajo y de incorporar a los profesionales como elementos fundamentales para hacer la atención primaria que todos necesitamos”, ha abundado.

Remedios Martín ha manifestado sentimientos encontrados. “Estamos sorprendidos, pero orgullosos. Sorprendidos porque estamos en un momento muy complicado en el que se tiene que apostar por el generalismo. Hay más de 2.000 candidatos que quieren ser médicos y médicas, y eso es de celebrar”, ha exteriorizado, para seguidamente subrayar que la cosa “no va de números, sino de situación laboral y entornos formativos”. “Los médicos de familia necesitamos formar a médicos de familia y que las unidades docentes sean potentes. Hay que abogar por que el sistema formativo sea potente. Hay que potenciar la situación laboral y la formativa”, ha zanjado.

Por su parte, Pilar Rodríguez, contempla el panorama “con cierta preocupación”. “Estamos en un momento donde el sistema sanitario tiene fuertes problemas. Los problemas siempre se vierten sobre el eslabón más débil, que en este caso es la atención primaria. No por su contenido ni por su concepto, sino por la falta de inversión y cuestiones históricas de falta de apuesta real por la atención primaria y la medicina de familia”, ha profundizado.

José Manuel Aranda, en cambio, ha ofrecido una perspectiva disruptiva. “Debemos salir de la queja. La situación de la Atención Primaria es muy mala, hemos repetido hasta la saciedad los problemas que tiene, pero creo que es el momento de dar un paso hacia adelante. Era una de las mejores hace pocos años. Estoy absolutamente convencido de que esta transformación al desastre todavía no se ha verificado en su conjunto. Tenemos un montón de profesionales que lo están haciendo muy bien”, ha planteado. “El problema que yo veo es que se está produciendo una desvinculación de los profesionales en relación con su propio trabajo, como si todo el personal que trabaja en atención primaria estuviera enfrentado a tareas imposibles”, ha concluido.

Por último, Juan Gérvas ha matizado que “la situación actual, no en España, sino en el mundo, es menos buena de lo que se desearía, por no decir que es francamente mala”. “Son muy pocos los países en los que la Atención Primaria tiene en la medicina general el rol que le corresponde”, ha lamentado. “La situación no es buena en cuanto al desánimo de los profesionales, pérdida de prestigio de la situación y abandono, incluso, por parte de los pacientes, lo que lleva a las urgencias hospitalarias en exceso y al aseguramiento privado también en exceso”, ha concluido.