‘Salud a todo Twitch’ muestra las hazañas y retos de varios enfermos

‘Salud a todo Twitch’ ha mostrado este miércoles las hazañas y retos de varios enfermos. El programa, presentado por Joan Carles March, ha contado con la participación de varios pacientes que han contado sus experiencias de subir a cimas altas o recorrer kilómetros en bicicleta para dar visibilidad a sus enfermedades. El contenido del programa puede volver a verse en el canal de YouTube de Granada Digital, en Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

El primero en participar en la charla con Joan Carles March ha sido Sebastián Álvaro, periodista, montañero, director de expediciones y persona clave de ‘Al filo de lo imposible’, un reto en el que participaron pacientes con esquizofrenia, que subieron al pico Naranjo de Bulnes. “Duraría un año el proyecto. Lo primero que hicimos fue ir dando pasos. No fue una locura inventada. No hicimos selección de personas. No hicimos trampas. Gente que nunca había escalado en su vida y tenía una enfermedad mental grave dieron una lección”, ha comentado. “Es una montaña difícil de subir, no se puede subir por ningún lugar caminando, es una escalada difícil. Es el símbolo del alpinismo de dificultad”, ha remarcado. “Nos abrazamos en la cumbre, le hemos visto cómo han ido evolucionando. Salí enriquecido de esa historia”, ha añadido.

Joan Carles March ha charlado también en ‘Salud a todo Twitch’ con Javier Campos, autor del libro ‘17 cimas para vencer el cáncer’, que decidió escribir a raíz de fallecer su madre debido a esta enfermedad. Todas las ventas de este libro sobre “los 17 techos de las 17 comunidades autónomas” van destinadas a la investigación del cáncer. “Tenía la sensación de que me tocaba hacer algo en ese sentido. Y se editó ese libro”, ha indicado.

Antonio Hermoso, presidente de Aogra y ACCU Granada, que formó parte del grupo de pacientes del Reto Pirineos junto a Vicente López han participado en la charla para hablar de su experiencia, que fue “muy dura por las condiciones climatológicas”. “En el Aneto estuvimos siete días, con rutas diarias de cinco o seis horas, con la nieve muy blanda”, ha recordado Vicente, quien lo pasó mal psicológicamente. Antonio Hermoso ha contado que la experiencia fue “maravillosa” porque sirvió para demostrar “que la enfermedad no te para”. “Todos teníamos una discapacidad reconocida”, ha recordado Antonio. Participaron en ese reto enfermos de colitis, crohn y ostomizados, que también han participado en otros retos de subidas a picos anteriores.

Sonsoles Hernández y Cristina, activistas del movimiento Xperiencia Kilimanjaro, han contado también en este programa de ‘Salud a todo Twitch’ el reto que tienen por delante con personas con diabetes, que subirán a esta montaña de Tanzania del 3 al 15 de junio. Antes de este reto están preparando también una carrera virtual para recorrer los metros que tiene el Kilimanjaro: 5.600 metros.

Miguel Ángel Roldán, paciente de Ela y promotor de la experiencia HimELAya, ha dado a conocer este reto que estaba diseñado para realizarse antes de la pandemia y que se ha tenido que ir retrasando. Será en octubre si todo va bien. “Vamos a intentar ir muy despacio. Un enfermo de Ela puede ir preparándose física y mentalmente”, ha comentado Miguel Ángel Roldán.

David Lorenzo, paciente con ostomia que hizo el reto ‘1.000 kilómetros en 4 días en bicicleta por 4 provincias’ también ha contado su experiencia en ‘Salud a todo Twitch’. Ha recordado especialmente su paso por su Motril, donde tiene su casa, algo que “fue muy emotivo”.” A los pacientes con ostomía les diría que no se pueden desanimar. La ostomía me ha dado la oportunidad de seguir adelante. El problema es la bolsa, pero te da una segunda oportunidad”, ha indicado David Lorenzo.

Miguel Ángel López Zúñiga, médico especialista en medicina interna e infecciosa, que ha hecho el reto de hacer el camino De Santiago en bici pro parálisis cerebral, también ha hablado sobre su vida y este reto. “En el mismo parto, una bacteria en mi cerebro causó una meringitis y discapacidades físicas que tuve que ir superándolas. Con 30 años, lo puedo hacer casi todo bien, pero sigo buscando límites”, ha señalado. Por eso decidió “coger una bici de carretera que nunca había usado y hacer el Camino de Santiago desde Granada”. “Hicimos 1.248 kilómetros. Todo no es posible, tienes que ser consciente de tus limitaciones, pero si no lo intentamos, no vamos a llegar”, ha señalado. Miguel Ángel ha recordado que salieron 50 ciclistas de Granada, pero en la segunda etapa ya se quedó solo y se cayó a 10 kilómetros de Córdoba. A pesar del dolor y de pasar momentos duros por los que se planteó si podía seguir, decidió continuar. Su próximo reto es “la media maratón de Granada en mayo”.

Margarita Reina, enfermera y presidenta de las asociaciones de pacientes cardiacos y que ha promovido y promueve el Camino de Santiago de los pacientes cardiacos, ha charlado con Joan Carles Mach sobre este reto, para el que cada año tiene “a más pacientes en lista de espera”. “La federación quiere potenciar la rehabilitación cardiaca en los centros de salud cuando se pueda y en los hospitales comarcales”, ha resaltado.

Por último, David Gómez, promotor de la carrera Azul en Santa Fe por el autismo, ha participado en esta charla para hablar de este evento que surgió hace ya siete años. “Es la carrera del autismo, de Santa Fe y de toda Granada”, ha resaltado. Sobre los niños con autismo, David ha recordado que hay “falsos mitos de que viven en otro mundo” porque ellos lo que tienen es “una manera particular de percibir el mundo que les rodea”.

El próximo miércoles, que será Miércoles Santo, no habrá programa de‘Salud a todo Twitch’, que volverá a emitir un nuevo programa el 20 de abril.