Antonio Díaz: "Ojalá podamos ser la marca de todas las empresas con productos de Granada"

Este año 2024 se ha constatado toda una realidad. La marca 'Sabor Granada' se ha convertido en uno de los sellos propios de la Diputación Provincial de Granada, logrando incluso tener su propia autonomía, imagen e identidad. Bajo esta firma, más de 300 empresas relacionadas con la gastronomía granadina han tenido un gran protagonismos en distintos puntos de la provincia y se ha expandido por Andalucía, España y fuera de nuestras fronteras.

Un proyecto que ha ido introduciéndose, no sin esfuerzo, en el pensamiento de los granadinos que comienzan a ver a 'Sabor Granada' como una seña de calidad inigualable. Tanto que, de cara al próximo 2025, esta marca contará con el mayor presupuesto de su historia para afianzar lo logrado y ampliar las miras, de cara a un futuro prometedor.

Por ello, y con el Mercado de Navidad 'Sabor Granada' como excusa, hablamos en 'La Redacción de GranadaDigital' con Antonio Díaz, delegado de Desarrollo, Industria, Empleo y Fondos Europeos de la Diputación Provincial de Granada.

Preguntas (P): Bienvenido a la redacción de GranadaDigital

Respuesta (R): Encantado de estar contigo aquí, de acompañaros y la verdad muy agradecido del buen trato que nos dais siempre a Diputación

P: Estamos metidos de lleno en la campaña de Navidad. Al final de este puente terminará el Mercado de Navidad que ha preparado la marca Sabor Granada, en el que vemos, si no me equivoco, 26 stands en los que podemos degustar todos los productos de los distintos rincones de la provincia

R: Pues sí, ahora el día 9 terminará y es una apuesta más desde Sabor Granada, porque desde el plan estratégico nosotros hemos hecho un plan para dar viabilidad a la empresa y para darle visibilidad que no tenía. Sabor Granada antes quedaba un poco sujeto nada más a hacer cuatro eventos y se planteó el crear un plan estratégico y uno de los primeros puntos que salió, pues fue la promoción dentro de la provincia. Este evento antes se hacía en Plaza del Humilladero y ahora hemos querido apostar por un mercadillo típico de Navidad. Era lo que íbamos buscando, darle esa impronta y que los granadinos, los vecinos de la provincia y todos los que vengan, tengan las ganas de ir a visitarlo.

P: La explanada del Palacio de Congresos, a los pies de la Noria, ha sido todo un acierto

R: En primer lugar, quiero agradecer a la alcaldesa de Granada que nos ceda un espacio como este. Estoy totalmente convencido de que va a ir mejor que donde estábamos antes. Son muchas sensibilidades, son 24 empresas, más el stand del Geoparque y Sabor Granada, y al final todo el mundo no lo puede valorar de la misma manera; los productos son muy dispares, muy distintos y los números hablan: Está siendo un éxito.

P: Hablando de números, la cantidad ya de empresas que están hoy, de empresarios y de productores que están ya bajo el abrazo de esa gran marca 'Sabor Granada', estamos hablando de más de 300 al final de este 2024

R: Estamos cerca ya de los 400, que antes de venir un dato que he pedido, que me dieran el número y me advierten que existen otras tantas solicitudes. Es verdad que la marca está generando y despierta curiosidad. Desde que hemos hecho los conciertos en la Plaza de Toros, vamos a Fitur, vamos a Simof en Sevilla, vamos a H&M de Málaga, y eso despierta mucha curiosidad.

Al final la gente quiere estar ahí como empresarios y yo, que soy empresario, quiero estar donde estén promocionando y animando a hacer cosas. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que saber que cuando invertimos dinero público, tiene que haber una recompensa. Nosotros no vendemos nada, vendemos nuestras empresas, entonces trabajamos para ellos y lo que queremos es que ellos estén contentos y cada día más. Creo que esto no va a parar, va a seguir así y ojalá podamos ser la marca de todas las empresas que tienen productos de Granada.

P: Y algo importante es que, estando bajo el paraguas de la Diputación, la marca ha conseguido crear su propia autoridad, tener presencia propia, calando entre la gente que ve el logo en un producto o evento y dice: "Aquí hay calidad"

R: Sí, por supuesto, de eso se trata. Aunque no seamos un sello de calidad, porque para ser un sello de calidad tenemos que ir a nivel andaluz y tenemos que coger otro estamento, lo que sí está claro es que nosotros ya nos autoevaluamos y cualquier producto que lleve el logo de Sabor Granada, evidentemente, es un producto de calidad, un producto que estamos hablando también para que entre a gran consumo, como Carrefour, como El Campo, como El Corte Inglés. Para que eso sea una realidad, hacemos todos los años un par de actividades en el propio lineal de los supermercados, en el que hacemos promoción gastronómica con nuestros productos.

Evidentemente, estamos trabajando para tener esa identidad; es que la teníamos que tener, porque llega un momento en que la administración funciona de una manera y la marca Sabor Granada necesita tener su propio espacio para crecer y ser un lugar de garantías para los empresarios.

P: Estamos surcando los últimos días de este 2023. Aunque los números hablaran después de diciembre, nos gustaría saber su opinión, tras un año tan especial para la Marca Sabor Granada

R: Cuando una empresa quiere hacer balance, coge su cuenta de resultados, mira lo que ha facturado y qué beneficio ha obtenido. En nuestro caso, la promoción de nuestras empresas (nuestro propósito) ha sido muy positiva. Hemos estado en China, donde hemos representado a todas las empresas de Sabor Granada y en la Cámara de Comercio China, a JDay - que es el Amazon de China - y con muy buenas respuestas. De hecho, ya se han puesto en contacto al estar interesados por productos.

Este año también hemos creado vínculos fuertes con empresas de Estados Unidos que venían por aceite y vino y se han ido ya casi cerrando pedidos. Cuando presentas Sabor Granada, ven el vídeo, lo conjugas con la Alhambra, con el turismo, con lo que es Granada, pues la verdad es que se acepta y todo el mundo dice: "Yo quiero ir a Granada".

P: La idea es que no solo los clientes extranjeros vengan a comprar aquí o que los granadinos salgan a vender los productos, sino que estos apuesten por lo suyo y que no busquen en el exterior los productos que 'Sabor Granada' tiene en su marca

R: Totalmente, y eso es lo que trabajamos, pero es verdad que ahí el canal de gran consumo tiene mucho que ver, porque a veces nadie es profeta en su tierra y a veces tienes aquí un producto de gran calidad y al final compras, pues, el que tiene el lineal. En el caso del aceite, según el poder adquisitivo, hay gente que va a precio, pero hay que conseguir que nosotros, como podemos dar toda la variedad en todos los productos, pues hay que conseguir tener un precio de aceite de cinco litros económico, hasta tener un aceite para un picual, para tostadas o para ensaladas, que sea una maravilla. Y la única manera, creo que la manera de llegar a todos, pues sería por gran consumo, que defiende muchísimo el pequeño comercio.

Pero esta marca defiende a la tienda de cercanía, sobre todo a los municipios pequeños de la provincia, que no vamos a dejar de lado, pese a querer estar en las principales estanterías de las grandes superficies.

P: Ese balance tan positivo, esos números que están avalando el triunfo y el éxito de la marca Sabor Granada, han sido de gran ayuda para que desde la Diputación se apueste por realizar la mayor inversión en esta en los presupuestos del próximo 2025

R: No lo digas, no lo digas, que no me quieren que los gaste -risas-. El presidente de la Diputación, desde el minuto uno, cuando me dio la delegación 'Sabor Granada', dijo que había que darle vida, que se tenía que conocer la marca.

En conversaciones con él, insistió en: "Si sabor Granada fue la primera de las 8 provincias que salió, ¿por qué no ha adelantado sabor Málaga o sabor Jaén?". Esa pregunta hizo que despertáramos y fuéramos a por todas con una fuerte inversión en la marca. Tenemos carne, pescado, marisco, tenemos la hortaliza, tenemos los subtropicales, tenemos la vega, tenemos de todo. Había que invertir, había que hacer marca, había que hacer patria, y la verdad que nos han reconocido en todo el país y fuera de él.

P: Para finalizar, le voy a meter un pequeño brete con respecto a las navidades. Es complicado elegir, pero si el delegado tuviera que elegir algunos productos de la marca para la cena de Nochebuena o Nochevieja, ¿qué productos podríamos llevar a la mesa de Sabor Granada?

R: Habría que ir con un carro de supermercado para llenar esa mesa. —risas—. Ya en serio, no deben faltar las quisquillas de Motril, nuestros subtropicales, nuestros aguacates, nuestras chirimoyas. Tampoco puede faltar un vino en la mesa de Granada, que tenemos unas bodegas espectaculares, y algunas con un reconocimiento a nivel nacional. Un buen aceite, que tenemos el mejor de España, turrones, tenemos dulces... No podemos decir que hay que coger un producto de fuera; si uno quiere, la puede montar todo con productos de Granada y no va a faltar nada. No va a faltar nuestros espumosos, tenemos nuestro champán; no te va a faltar nada si apuestas por productos de nuestra tierra.