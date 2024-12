Jacob Wiley: "Siento que he sido capaz de volver a mi espíritu y energía sobre la pista"

La realidad de un equipo y de un jugador va más allá de lo que se ve sobre el parqué o en las redes sociales. Las actuaciones, tanto positivas como negativas, siempre tienen un trasfondo, una razón de ser. Jacob Wiley llegó a Granada la pasada temporada para acabar convirtiéndose en uno de esos hijos predilectos de la afición rojinegra. Su energía cautivó hasta al menos creyente, una intensidad que, en gran medida, llevó a Covirán Granada a su segunda permanencia consecutiva. Por primera vez en su carrera, el estadounidense continuó por un segundo año en el mismo equipo. La elástica rojinegra seguiría siendo su indumentaria en una temporada donde las expectativas jugaron una mala pasada a un Jacob Wiley que atravesaba en silencio un momento realmente bajo. Mientras en el exterior se escucha un runrún incesante por el cambio tan radical que había sufrido la imagen del jugador, Wiley luchaba física y mentalmente por salir de la penumbra y dar a su equipo la energía que tanto necesitaba. El pívot cuenta para GranadaDigital cómo su implicación con el proyecto le lleva a estar jugando con un dedo completamente roto, una lesión que le ha condicionado, pero la cual quiere obviar para seguir peleando junto a sus compañeros por el objetivo de la salvación.

Pregunta: ¿Cuáles son las sensaciones tras la gran victoria ante Río Breogán?

Respuesta: Me siento increíble. Que el equipo se uniese y jugase tan bien como lo hizo… Estamos todos súper orgullosos.

P: ¿Cree que este ha sido el mejor partido del equipo hasta el momento?

R: Seguro que sí. Creo que este ha sido el partido más completo del equipo esta temporada a nivel defensivo. Estábamos todos en la misma página, incluso jugando fuera de casa y con ese ambiente que allí es realmente duro. Hicimos un gran trabajo de comunicación entre nosotros incluso con todo el ruido que hacían los aficionados de Breogán. Jugamos muy bien ofensivamente. Hay muchas cosas buenas que decir de ese partido.

P: ¿Y para usted? ¿Ha sido su mejor partido a nivel individual?

R: Sí. Me sentí muy bien porque mi mentalidad para este partido fue como entrar en una final. Traer ese tipo de energía al equipo me gusta porque este encuentro podía marcar nuestra temporada, son nuestros rivales directos. Así que quería realmente aportar esa concentración y esa energía al partido.

P: Cuando llegó a Granada cautivó a toda la afición rojinegra por su energía en la pista. Sin embargo, en el inicio de esta temporada no hemos visto esa misma energía. ¿Qué ha pasado?

R: Creo que todo el mundo pasa por esto. En Estados Unidos los llamamos un ‘slump’, como una crisis, un momento en el que no te sientes tú mismo, no te sientes bien, tienes lesiones y cosas que, simplemente, te molestan. Ahora siento que he sido capaz de salir de eso y de volver a mi espíritu, mi energía y mi actividad sobre la pista normales. Para mí eso es todo cuando eres un jugador de energía. Si no te sientes bien o no tienes energía has perdido mucho.

P: Pero ante Coruña y Breogán si se ha asemejado al Jacob Wiley de antes. ¿Qué ha cambiado?

R: Bueno, creo que simplemente me he recuperado físicamente. Tenía algunas molestias y algo de cansancio desde la pretemporada. Por un lado me he sentido mejor físicamente. Por otro, mentalmente, los dos últimos partidos eran ante rivales directos, partidos súper importantes para nosotros y esa presión saca toda la energía que hay en mí, lo importante que era ganar. No me quiero poner filosófico, pero a veces en el baloncesto te esfuerzas y te presionas demasiado y pierdes la confianza en tí mismo. Tú lo sabes y tus compañeros también. Si tienes un problema físico es difícil dar lo mejor de tí mismo. Para mí se trataba de cambiar esa mentalidad, arreglar mi estado físico, mental y espiritual porque el equipo lo necesita.

P: Quizás en los dos últimos partidos se ha sentido más libre en la pista. No jugando tanto de cinco…

R: Es todo el equipo. Todos hemos pasado por esos baches, pero ahora todos tienen más confianza en sí mismos, eso se puede ver en la pista y se puede ver de Pablo Pin. Siento que él confía en nosotros y nos está llevando a una buena posición para tener éxito. Hemos hecho ajustes. Nos ha hecho circular el balón y eso también juega un papel importante. No es solo las cosas con las que yo estoy lidiando personalmente. Siento que como equipo hemos dado un paso adelante en nuestra confianza.

P: Este está siendo el gran tema de conversación este año. ¿Es un ‘5’, un ‘4’...? ¿En qué posición siente que puede jugar mejor?

R: Juego en las dos posiciones. Simplemente depende del enfrentamiento y de con quién estamos jugando. Tenemos a grandes ala-pívots en el equipo. Ellos no necesariamente necesitan que yo esté en el cuatro porque somos sólidos en esa posición. Entonces, si me piden que juegue solo al cinco siento que puedo hacerlo. Ha habido un tiempo de ajustes para mí. Tenemos que jugar más rápido y sabemos que tenemos que jugar de forma más dinámica de forma colectiva. Puedo intervenir en el ‘4’ si se necesita, pero mi trabajo es hacer lo que me pida el entrenador.

P: ¿Cómo trataron Pablo y el equipo con usted esas semanas en las que no se le veía demasiado cómodo en la pista?

R: No había que decir nada específico. Simplemente, sigue trabajando. Seguimos afrontando cada día con la misma mentalidad y con el pensamiento de que todo iba a mejorar. Sabíamos que íbamos a jugar mejor, solo teníamos que seguir peleando. No se trataba de llegar muy alto o muy bajo, simplemente de ser consistentes.

P: Le vemos un vendaje en el dedo de su mano izquierda. ¿Tiene algún problema en su mano o es simplemente por precaución?

R: Sí (lo enseña). Esto es parte de lo que me pasaba. Básicamente estoy jugando con un dedo roto. Me lesioné la temporada pasada y he intentado hacer todo lo posible con esta cosa. La lesión fue empeorando cada vez más. Esto es parte de los problemas físicos con los que estoy lidiando. La gente no conoce estas cosas. No saben que estás jugando con dolor. Ni siquiera puedo usar esta mano para agarrar el balón. Solo la puedo agarrar con la otra mano. Simplemente trato de adaptarme y de trabajar con esto. Eso sí, no me molesta demasiado para manejar el balón, pero agarrar o sostener, todo lo que implica lo físico sí te limita. Aun así estoy decidiendo jugar, nadie me obliga a ello, pero quiero jugar porque creo que el equipo me necesita. Esto es así, esta es la vida de un deportista profesional. Si tienes el privilegio de ganarte la vida con esto tienes que saberlo y pasar por estas cosas.

P: Ahora parece que todo está más calmado después de la victoria ante Breogán, pero viene Joventut este fin de semana y tendrá que verse las caras con dos grandes jugadores como Ante Tomic y Artem Pustovyi. ¿Funcionará el ‘smallball’ o tendrán que buscar otras soluciones?

R: Confío en el plan de juego de los entrenadores. Ellos analizan el juego y yo también trato de ver donde puedo ser más efectivo. Obviamente Joventut es un gran equipo, vienen de vencer al Real Madrid. Es un partido importante para nosotros, le ganamos el año pasado aquí y pudimos ser muy efectivos contra algunos de sus jugadores grandes. Este año son un equipo algo diferente, pero estamos en nuestra casa y creo que deberíamos aprovechar ese impulso del momento que estamos construyendo ahora. Es la prueba perfecta para que podamos ver donde estamos realmente. Ellos son un muy buen equipo, pero nosotros también.

P: Vamos con unas preguntas más personales. Le vemos siempre con una gorra de la ACB. Una gorra que se dice que es muy especial para usted.

R: Era la gorra de Cristiano Felicio creo y él se la dio a Patrick Mendes. Todos los días cuando lo veía le decía que me encantaba esa gorra, que era la mejor que había visto nunca. Cuando conseguimos la permanencia contra Gran Canaria, él me dio la gorra como regalo. Yo no podía ni creerlo. Me la puse al momento y justo alguien me dijo de echarme una foto. Ese es una de mis posesiones más preciadas porque representa algo que nunca olvidaré en mi carrera. Ese último partido… Los tres meses que estuve aquí fueron tan intensos… todo se redujo a los dos últimos partidos y ganamos. Todos sabemos lo difícil que es hacer eso en esta liga, por eso es tan especial para mí.

P: Esta es la primera vez que juega dos años seguidos en el mismo equipo. ¿Qué tiene Granada para que quisiese seguir una temporada más?

R: Me sentí como cuando jugué en Betis hace unos años. Fue una situación similar porque estuve allí unos tres meses. Al año siguiente, en lugar de volver al Betis me fui a Japón. Siento que aquello fue realmente un error porque disfruté la ACB, disfruté el desafío que es estar en esta liga, el vivir en el sur de España que es hermoso, es como un sueño para alguien como yo. Cuando llegó la oportunidad de volver a Granada no quise cometer el mismo error. Me siento muy feliz aquí y creo en lo que está haciendo el equipo, creo en el proyecto y los aficionados me mostró mucho amor por lo que hicimos la pasada temporada. Quiero que esa ola de energía pase a esta temporada. Aunque ha sido un inicio lento estamos empezando a recuperar eso. Creo que fue una gran elección.

P: Por último. El equipo está actualmente décimo tercero en la clasificación. ¿Cree que podrán mantener ese puesto todo el tiempo posible?

R: Intento no pensar demasiado en las clasificaciones. Ya he estado en estas situaciones en las que un equipo está en la zona baja y estar moviéndote en la tabla puede ser demasiado emocionalmente. Los momentos altos son muy altos y los bajos son muy bajos, así intento no fijarme mucho porque cambian demasiado. Cada semana es muy difícil en la ACB.