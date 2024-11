'Salud a todo Twitch' debate el uso correcto de antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos

'Salud a todo Twitch', el programa que promueve la divulgación de asuntos de salud en la plataforma de streaming de GranadaDigital, ha abordado este miércoles el desafío de la resistencia a los antimicrobianos. Con la participación de destacados expertos en el campo de la microbiología, la farmacología y las enfermedades infecciosas, el programa conducido por Joan Carles March, emitido también a través de YouTube y Facebook, ha ofrecido una mirada profunda sobre el uso adecuado de los antibióticos y las implicaciones que tiene el abuso de estos fármacos para la salud pública.

Uno de los puntos clave que ha tratado el programa ha sido la resistencia bacteriana. Para ello, Joan Carlos March ha contado con la intervención de Jesús Rodríguez Baño, expresidente de la Sociedad Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas y jefe de servicio de enfermedades infecciosas del hospital Virgen Macarena; Ángel López Herranz, médico de familia en Cañada Rosal; José Miguel Cisneros, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital virgen del Rocío y director del programa PIRASOA hasta 2021; ⁠Rocío Fernández, coordinadora científica técnica del proyecto PROA en Andalucía; ⁠Leonor Periañez, farmacéutica de Baleares y representante de la SEFH en el programa PRAN del Ministerio de Sanidad; ⁠Marga Beltrán, farmacéutica del Hospital Virgen Macarena, y⁠ Nuria Muñoz, farmacéutica comunitaria y miembro de la junta del Colegio de farmacéuticos de Sevilla.

Los antibióticos son fármacos importantes y muchos pueden tratar con éxito las infecciones causadas por bacterias, además de reducir las complicaciones graves de la enfermedad. Sin embargo, algunos antibióticos que solían ser los tratamientos típicos para infecciones por bacterias ya no funcionan tan bien. Y algunos fármacos no funcionan bien contra algunas bacterias. Cuando un antibiótico ya no funciona contra algunas cepas de bacterias, se dice que estas son resistentes a los antibióticos, lo que supone uno de los problemas de salud más urgentes del mundo.