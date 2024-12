Escribá: "Estamos bien, jugamos en casa y queremos quitarnos el mal sabor de boca"

"Más motivación para este partido no puede haber", ha sostenido el entrenador del Granada, Fran Escribá, en su rueda de prensa previa al encuentro frente al equipo que actualmente se sitúa en lo más alto de la tabla. El Racing de Santander es, a juicio del técnico rojiblanco, "líder y por méritos propios". "Fuera, los números son espectaculares. Es un equipo que compite muy bien y juega muy bien al fútbol, tiene mucho talento. Ha juntado a algunos de los mejores jugadores de la Liga", ha advertido. No obstante, se centra en el momento de los nazaríes, a pesar de la derrota en Almería. "Nosotros estamos bien, jugamos en nuestra casa y queremos quitarnos el mal sabor de boca de la semana pasada", ha afirmado.

Escribá ha asegurado que el Granada "se encuentra fuerte". "Llegamos bien. A nivel de Liga venimos de una derrota que nos fastidió mucho, pero antes llevábamos dos victorias y un empate. Antes de Almería, el equipo se había repuesto bien de los tropiezos que tuvimos", ha señalado, para seguidamente subrayar que en casa del cuadro indálico sus pupilos hicieron "un muy buen partido" durante "buena parte" del mismo. "Perdimos y nos fastidió, pero la lectura es que el equipo está bien. "Hay cosas que debemos corregir y no podemos permitir que pasen", ha incidido. "Nos ha venido bien sacar un partido muy complicado fuera de casa y con una prórroga", ha añadido más adelante.

En lo que al estado físico se refiere, el técnico rojiblanco ha descartado únicamente a Carlos Neva y Lucas Boyé, reintegrado ya en la dinámica grupal Marc Martínez. "El resto están todos disponibles a falta de la sesión de hoy", ha alargado. Entre ellos, Manu Lama y Loïc Williams, que en La Romareda pidieron el cambio sobrecargados, como informó GranadaDigital. "Están bien. Afortunadamente, los dos tuvieron lo mismo. Manu lleva pocos minutos y en un partido de tanta exigencia, notó fatiga. Loïc ha jugado más, pero llevaba tiempo sin competir. Están perfectamente", ha señalado. El capitán granadinista, por su parte, ya ha empezado a realizar carrera continua sobre el césped, aunque Escribá ha señalado que "hay que tener paciencia". "Le falta bastante aún, pero avanza muy bien. Ya me habían avisado de que acorta plazos muy bien. Nos hablaron del 1 de febrero y va a estar antes", ha ahondado.

"Nos molesta estar encajando tantos goles, lo hemos hablado, y muchas veces son demasiados seguidos. Hay que darse cuenta de que algo nos está afectando", ha diagnosticado el preparador nazarí, quien ha insistido en que los rojiblancos lo han "hablado muchas veces". "Es algo que no se entrena a nivel físico, pero sí de reunirnos o hablando. Si queremos estar donde todos queremos estar, eso tenemos que corregirlo", ha argumentado. En la misma línea, ha distinguido entre el encuentro de Copa del Rey y el de este sábado contra el Racing de Santander. "Son distintos. No solo porque la competición sea muy diferente y en una, si cometes errores, te quedas fuera. El otro día volvimos a encajar un gol en un error grave nuestro y recibimos un segundo cuando acabábamos de remontar el marcador. Con la experiencia que tenemos aquí, esa primera parte tendríamos que haber terminado en campo contrario", ha subrayado.

El Racing "es un equipo que juega muy bien, se asocia muy bien", ha hecho hincapié Escribá. "Si no hacemos un gran partido ante este rival, tenemos muy difícil sacar algo positivo", ha incidido. Y en la tarea de realizar un encuentro correcto, se mantiene abierto a rotar en la meta, tras la gran actuación de Luca Zidane en Copa. "Siempre digo que la portería, para mí, es como cualquier posición. Hay entrenadores que no cambian y yo siempre he dicho que estoy abierto a cambiar posiciones. Intento poner al jugador que está mejor", ha expuesto en este sentido.

La Copa del Rey, en casa

El Granada jugará su próximo encuentro de la Copa del Rey entre el 3 y el 5 de enero en Los Cármenes frente a un equipo de Primera División, una vez finalizadas las eliminatorias de la segunda ronda. "A nivel competitivo me gusta porque tenemos un parón de tres semanas y nos viene muy bien antes tener un partido en casa", ha expresado el preparador valenciano, quien asegura que le "encanta avanzar en las competiciones". "No soy de los que piensa que nos carga el calendario. Me gusta competir y ganar, llevamos un escudo y queremos llevarlo lo más lejos posible. Vamos a tener partido de Copa en casa, va a ser ante un Primera", ha sostenido.