El coronavirus, el 8-M y el sueño europeo del Granada: tres luchas con escenarios muy distintos

Si el 12 de marzo de 2020 alguien hubiera llegado del futuro para anunciar que, un año después, la pandemia aún seguiría copando titulares muchos habrían pensado que les estaban tomando el pelo. Pero no sólo sigue de rabiosa actualidad, es que en este tiempo también ha habido cambios a un ritmo vertiginoso: las restricciones, los cierres perimetrales, las tres olas de contagio, los dos estados de alarma o las desescaladas. La realidad es que 365 después de que la Junta confirmara los primeros casos de coronavirus en Granada, la provincia -que fue de las últimas de España y la más tardía de Andalucía en notificar positivos- es una de las más castigadas por el Covid de todo el país.

La pandemia no entiende de desahogos ni respiros. Hace un año Jorge Alberto Durán se convertía en el primer granadino ingresado por Covid-19. Lo pasó francamente mal y la muerte tocó a su puerta, pero pudo gambetearla. Este viernes ha recordado junto a Marisol Chaves, la fisioterapeuta que no se separó de él ni un solo instante, aquellos días en los que llegó a ver la luz brillante al final del túnel tantas veces representada en la cultura popular. Pero no hay que saltar un año entero para darse cuenta de la velocidad de crucero de esta pandemia. Sólo hay que echar la vista atrás unas semanas, cuando eso de la cepa británica parecía sonar lejos. Hoy representa 8 de cada 10 nuevos contagios en la provincia, que además se ha convertido en la primera de Andalucía en atender a un paciente con la variante sudafricana.

El avance en el proceso de vacunación, y la aparición de nuevas farmacéuticas que están comercializando sus propias dosis, son la mayor esperanza para el conjunto de la sociedad. En Fermasa ya han comenzado a administrase viales de forma masiva a guardias civiles y policías locales. Entretanto, la Junta de Andalucía mantiene el criterio de relajar paulatinamente las restricciones en función del nivel de alerta de cada municipio.

Así, la Costa Tropical y la Alpujarra, dos comarcas cuya economía se sostiene mayoritariamente en el turismo, amplían desde este viernes el horario de hostelería y comercios. Paralelamente, hay cuatro nuevos municipios que aplicarán cierres perimetrales y otros tantos clausurarán su actividad no esencial.

Al Covid, y a cómo afectará a la Semana Santa, se refirió la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, en el segundo de los dos #DirectosEnRed de la semana. La máxima representante del Ejecutivo central en la comunidad, granadina de Alhama, fue contundente: “De cara a Semana Santa debemos mantener un criterio único basado en la cogobernanza”. Opinión que acompañó de un análisis sobre el estado de las infraestructuras de la provincia que, en mayor o menor medida, dependen de Madrid. También habló del 8-M, el otro gran tema de la semana. Paqui Fuillerat, María Martín e Isa Duque -tres activistas que luchan por la igualdad- desgranaron las claves que han marcado este Día Internacional de la Mujer en nuestro primer directo y aseguraron que el feminismo “jamás estará contra los hombres”.

También tres mujeres que han estado en la primera línea durante este primer año de Covid contaron a GranadaDigital las barreras que se encontraron cuando decidieron romper sus techos de cristal. Son Layla, Rocío y Jennifer. Todo eso lo pudieron ver y leer el lunes, como también la crónica de la manifestación, este año marcada por el Covid, cómo no, pero también por la lluvia. La jornada se completó con diversos actos institucionales en la Subdelegación, el Ayuntamiento o la Diputación.

En el Palacio de Congresos lo que se presentó fue la gira mundial de la exposición inmersiva #INGOYA. Granada será el punto de partida del que es uno de los proyectos más interesantes del año cultural en toda España. Este impactante despliegue muestra la obra de Goya a través de 40 proyectores de alta definición, exhibiendo más de 1.000 imágenes sobre 35 pantallas gigantes de cinco metros de altura, todo ello sincronizado con piezas de música de maestros clásicos españoles como Albéniz, Falla, Granados o Boccherini. La muestra se podrá disfrutar desde el próximo 22 de marzo.

Aunque para disfrute el que le da el Granada CF a su afición cada vez que juega con el parche de la Europa League en la manga de la camiseta. El Molde complicó mucho las cosas a los rojiblancos en la ida de octavos, pero sendos tantos de dos veteranos de guerra como Jorge Molina y Soldado ponen en franca ventaja a los de Diego Martínez de cara a la vuelta de la semana que viene en Budapest. Eso y el hecho de dejar la portería a cero. La otra gran noticia la dio Isma Ruiz, que se convirtió en el primer futbolista granadino en debutar con el club en competición continental.