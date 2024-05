Los datos hablan a las claras. Granada es la tercera provincia andaluza en la que de media se trabaja más tiempo, pero a la vez la decimoquinta de España en la que menos cobra cada asalariado. Coyuntura que justifica en este territorio como en pocos el lema Por el pleno empleo. Menos jornada, mejores salarios con el que lo sindicatos se echan a la calle en toda España este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La jornada promedio pactada en los convenios colectivos de la provincia asciende a 1.785,26 horas al año, lo que da como resultado un total de 39,74 semanales, tal y como reflejan los datos de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo recogidos en el Informe de Negociación Colectiva de Comisiones Obreras, correspondiente a noviembre de 2023.

Desde entonces, el único convenio que se ha actualizado ha sido el del comercio, hace dos semanas, cuya revisión no mejora el número de horas acordadas, aunque sí "aspectos que afectan a la jornada laboral como lo que atañe a la desconexión digital, la voluntariedad de trabajo en domingos y festivos o la acumulación del permiso de lactancia en contratos a tiempo parcial", explica Daniel Mesa, secretario general de CCOO Granada.

Sólo los malagueños y los almerienses echan más horas en el tajo que los granadinos. Los primeros, hasta 1.803,29 anuales y 39,84 a la semana; mientras que los segundos, 1.794,52 y 39,90, respectivamente. Además, en lo que respecta a la duración de la jornada laboral, los convenios de Granada son más desfavorables para el trabajador que la media tanto de las de Andalucía –con 1.775,97 horas al año y 39,43 semanales– como de España. No en vano, la jornada estatal media pactada llega a las 1.751,10 horas anuales. Los acuerdos suscritos a nivel interprovincial en la comunidad también mejoran los de Granada, con 1.746,08 horas al año y 38,50 a la semana.

Granada y la brecha campo-ciudad

A lo anterior hay que añadir la merma para la clase trabajadora que supone el hecho de que la provincia de Granada sea la decimoquinta de España y la cuarta de Andalucía cuyos asalariados cobran menos. Dato extraído, en este caso, de la Estadística de Bases de Cotización por Contingencias Comunes y Cotizantes de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya excepción la protagonizan la capital, ciudad con los sueldos más altos de toda Andalucía, y su Área Metropolitana. Sin embargo, los 248.605 cotizantes de la provincia cuentan con una base de media de cotización que asciende a los 1.912,6 euros al mes, por debajo de la andaluza (1.918,2) y la nacional (2.160). A nivel autonómico, sólo Almería (1.862,5), Córdoba (1.867,2) y Jaén (1.877,3) presentan cifras peores que el territorio granadino, muy alejado de los 2.600,6 euros de Guipúzcoa, que lidera este ranking junto a sus provincias hermanas de Álava (2.596) y Vizcaya (2.547,8).

Los guarismos que recoge este informe incluyen a todas aquellas personas físicas incluidas en el Régimen General hasta diciembre de 2023, y dejan fuera a los empleados del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, el Sistema Especial de Empleados de Hogar y el Régimen Especial de Artistas, así como las bases de cotización por contingencias profesionales.

Entre enero de 2018 y diciembre de 2023, tanto el número de cotizantes del Régimen General como la cuantía de su base media de cotización muestran una tendencia al alza en Granada, pese a la estacionalidad del mercado de trabajo durante los efectos de la pandemia. Así en el primer mes de 2018, el número de cotizantes era de 205.173, con una base media de 1.570,05 euros por cada uno de ellos. En mayo del pasado año se alcanzó la mayor cifra de cotizantes en este periodo para la provincia, con 246.984, mientras que los 196.736 de abril de 2020 representan el suelo de este registro. El techo en la base media de cotización, en cambio, lo arroja la cifra del último mes de 2023.

Además, las personas cuyo sueldo en 2022 estaba por debajo del salario mínimo interprofesional suponían el 46,2% de la población asalariada de Granada, 2,3 puntos menos que el año anterior, según los datos de la Agencia Tributaria recabados por CCOO en su Informe de Rentas Salariales y Personas Asalariadas en Andalucía de 2022.

CCOO insiste en el cambio de modelo productivo

El secretario general de Comisiones Obreras en Granada, Daniel Mesa, lamenta que todos los esfuerzos de la administración en lo relativo al sector privado se centren en "incentivar básicamente a lo vinculado con el ladrillo y el turismo". "Tenemos un 24,5% de penetración pública en la provincia, sobre todo en la capital. Pero el sector privado es precario porque no existe una política que fomente el desarrollo de industrias como la cultura, el conocimiento o la productiva. De ahí que tengamos los peores salarios y las mayores jornadas. Las reivindicaciones vienen al pelo en Granada, donde siempre vamos al 'quejío' y a echar balones fuera, pero es algo que merece una reflexión muy profunda", argumenta.

Mesa contrapone el hecho de que la provincia tenga un 22% de tasa de paro, una de las más altas de España según la última EPA, "mientras reivindicamos en este 1 de mayo el pleno empleo". "Esta misma semana me he reunido con las organizaciones estudiantiles, que me han trasladado que los estudiantes no tiene aspiración ninguna a seguir en Granada porque no hay mercado productivo que los absorba". Por ello, afea a sectores como el de la hostelería que se quejen de la falta de mano de obra "cuando tenemos la universidad de España que más trabajadores cualificados está generando sin que puedan tener salida en el mercado laboral". "Por un lado, salimos con la bandera del orgullo de nuestra universidad, pero por otro no tenemos dónde colocarlos. Nuestros representantes hacen rutas por Fitur y parece que el turismo es desde hace décadas lo único a lo que merece la pena dedicarle recursos públicos y fomentar en la provincia de Granada".

Por todo lo anterior, Mesa pide a los dirigentes "luces largas" para consolidar "verdaderas políticas industriales". Y pone como ejemplo la industria agroalimentaria: "Somos líderes de exportación en la industria agroalimentaria. Si consolidáramos este cambio de paradigma, seríamos capaces de generar una industria de transformación en la que no venderíamos el aguacate, sino directamente el guacamole, con todo el valor añadido que eso supone".

Una mejora que ha de aplicarse "convenio a convenio"

Respecto a la disminución de la jornada laboral que exigen los sindicatos, y que está en la agenda del Ministerio de Trabajo, el secretario general de CCOO Granada pide "una primera reducción antes del verano". Y desarrolla la exigencia: "Tenemos la misma jornada que hace cuarenta años, cuando vareábamos olivos o cuando para comunicarnos con otra empresa necesitábamos mandar un fax. Y esto lo hilo con el pleno empleo. Menos jornada laboral son más puestos de trabajo. Y me anticipo ya a los discursos catastrofistas de la patronal que aventuran el apocalipsis para la empresa privada con este cambio. Según el último Informe de Beneficios Empresariales de CCOO, en España se han batido récords de beneficios empresariales. Queremos una redistribución de la riqueza. Los bancos, además, también nos están exprimiendo con los tipos de interés".

Daniel Mesa explica la complejidad "gordiana" de esa progresiva bajada de horas en la jornada laboral. Mientras que el objetivo final de los sindicatos es alcanzar las 35 horas semanales frente a las 40 que hay por regla general actualmente, el Gobierno fija su horizonte en las 37,5, que para las centrales es "una buena solución provisional". A partir de ahí, habrá que ir aplicando esa mejora en derechos laborales a los distintos convenios colectivos, bien mediante la actualización de los vigentes, como es deseo de los sindicatos, o ya de cara a la negociación de los nuevos, como prefieren los empresarios. Y habría que hacerlo convenio a convenio porque, como admite Mesa, algunos a nivel estatal o de grandes empresas ya mejoran esas treinta y siete horas y media".

76.000 trabajadores de Granada beneficiados por la reducción de jornada

En este sentido, la Unión General de Trabajadores cifra en 76.725 el número de trabajadores regidos por convenios de Granada que se beneficiarían de esa mejora de la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas. El secretario general de UGT en la provincia, Luis Miguel Gutiérrez, recuerda que "la jornada máxima anual marcada en el Estatuto de los Trabajadores es de 1.826,45 horas al año, equivalente a las 40 horas semanales, descontados los días de vacaciones y los festivos. Todos los convenios colectivos sectoriales y de empresa que se han firmado en la provincia, que afectan a 76.725 trabajadores, tienen ese tope máximo como referencia".

Gutiérrez pide "no olvidar que los 60.134 empleados del sector público en nuestra provincia tienen ya instaurada la jornada laboral de 37,5 horas, excepto para aquellos puestos de especial dedicación, tal y como se recoge en la Disposición 2861 de 2019 publicada en el BOE. Además, recuerda que en las administraciones públicas, la implantación de las 35 horas semanales quedó recogida en los acuerdos de 2018 y en el compromiso alcanzado por el Gobierno en 2022 por una 'Administración para el Siglo XXI', pero que aún está pendiente de desarrollar en numerosas administraciones públicas, que siguen manteniendo las 37,5 horas".