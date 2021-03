Las feministas “jamás estaremos contra los hombres”

¡Ojalá algún día no haya que celebrar el 8-M! Mientras tanto, habrá que seguir incansables en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que hacen cada día las tres invitadas de la última edición de #DirectosEnRedGD. Este lunes, Día Internacional de la Mujer, Paqui Fuillerat, portavoz de la Plataforma 8M, María Martín, presidenta de la Asociación La Volaera, e Isa Duque la ‘Psico Woman’, han mantenido una charla con la redactora de esta casa Patricia Vázquez, disponible ya en el canal de Youtube de GranadaDigital en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Es curioso cómo, en pleno siglo XXI, cuando parece que todo avanza y se moderniza a pasos agigantados, en algunos ámbitos no es así. Todavía hay brecha salarial, se sigue humillando a las mujeres por el simple hecho de serlo… Por esto es tan necesario aún que se celebre este día. María Martín resaltaba que la jornada de este 8-M haya empezado con el juicio por el asesinato machista en 2018 de Leyre, una joven de 20 años a la que su entonces pareja le arrebató la vida asestándole ocho puñaladas. “Nos creemos que por tener leyes, la igualdad es real y no es así”, destaca la presidenta de ‘La Volaera’.

Paqui Fuillerat ve imprescindible la celebración de esta fecha en estos momentos de pandemia, tan difíciles para todos, en especial para las mujeres, que “sufrimos más el paro y la brecha salarial”. La portavoz de la plataforma feminista ha recordado que “hay un gran número de familias en España que son monomarentales, en las que a esas madres no se les está dando ayuda y tienen que tirar ellas solas con todo”. Además, ha asegurado que las políticas de igualdad “están decayendo, por lo que los derechos de las mujeres se están viendo dañados”.

Con casi 50.000 seguidores en Instagram, Isa Duque la ‘Psico Woman’ lleva la igualdad de género a la sociedad de una manera directa, sencilla y divertida, haciendo uso del poder actual las redes sociales y con una mirada muy crítica. “Cada vez tenemos más herramientas para dar a conocer esas diferencias, pero también hay un discurso neo-machista que está volviendo a calar muy fuerte”, advierte la youtuber, que se involucró con esta plataforma digital hace ya diez años, ya que la considera “un espacio de empoderamiento muy importante”. Así, Isa Duque y su equipo utilizan los códigos actuales de los jóvenes con el fin de educar en valores.

Un punto de partida imprescindible

María Martín tiene claro que “el pilar fundamental para que la igualdad sea real es la coeducación”, ya que es sorprendente ver cómo los más pequeños de la casa normalizan ciertos aspectos o frases de una sociedad que aún es machista. Y eso se debe, según Martín, a que son las cosas que el niño escucha en su casa. “Nos sorprende que los niños pequeños se están socializando cada vez más pronto con la pornografía. El problema es que si la normalizan como forma normal del sexo, luego surgen casos de violaciones como los de La Manada”. La presidenta de ‘La Volaera’ ha hecho referencia a los múltiples casos que llegan a la asociación sobre “niñas violadas por sus propios novios con 14 años, y como lo ven algo normal, no lo quieren decir ni a sus padres”. Martín advierte que hay que acometer “de urgencia medidas restrictivas para el acceso a las páginas porno o a redes sociales como OnlyFans” para detener la “mercantilización del cuerpo de las mujeres”.

Paqui Fuillerat está de acuerdo con el discurso de María Martín, y cree que “hay que apoyar los planes de igualdad en los colegios” y las “campañas de concienciación”, para que luego no ocurran cosas como “los comentarios de la gala de los Premios Goya el pasado sábado, que deslucieron el acto al completo”. La portavoz de la Plataforma 8M ha reconocido el papel de las mujeres de la provincia, que acudirán a los actos de sus municipios, ya que la marcha de Granada capital “será una llamada simbólica y representativa”. Fuillerat no ha querido olvidar a las mujeres rurales, parte esencial de las economías de estas poblaciones y que, por ejemplo, “pusieron a disposición de la sociedad su sabiduría y sus máquinas de coser durante el confinamiento para producir mascarillas y EPIs”, ha manifestado.

Ser mujer no es odiar a los hombres

Al contrario que muchos discursos que se oyen actualmente, las mujeres no luchan por su supremacía frente a los hombres, sino que lo hacen por una sociedad igualitaria que ofrezca las mismas oportunidades y obligaciones a ambos sexos. María Martín lo dice claramente: “Jamás estaremos contra los hombres. Las mujeres somos el 52% de la población, ¿qué haríamos sin el otro 48%?”. Por ello es necesario que no se sientan discriminados, sino al contrario, que participen, ya que “la igualdad no depende sólo de las mujeres, sino también de los hombres”, dice tajantemente Martín.

Por su parte, Paqui Fuillerat ve muy necesario “que los hombres se hagan corresponsables” de las tareas: “Tú no me ayudas, el hogar es de los dos”, aclara, regalando “un grito de ánimo a todas las mujeres que no lo viven así”, y animándolas a que pongan “una línea roja” en sus casas para evitar la triple discriminación: laboral, social y familiar. “Tenemos que seguir batallando por nuestras hermanas, hijas y en mi caso, por un futuro igualitario para nuestras nietas. No quiero que ellas sufran lo que he sufrido yo y que aún hoy día se sufre”, expresa, explicando que “el feminismo no trabaja para el feminismo, sino para la igualdad”.

Isa Duque cree que “el malestar de las mujeres tiene un claro origen en el sistema patriarcal”, por lo que hay que “cambiar un problema y un desajuste estructural”. Lo que se reivindica en este día son “los derechos humanos para todas las personas”, según la creadora de contenido. La ‘Psico Woman’ se alegra de que haya “hombres que enseñan que la masculinidad se puede vivir de otra manera. Veo en las aulas a muchos chicos que son aliados feministas. Igualmente, a través de herramientas como Tik Tok hay activismo por parte de los jóvenes mediante vídeos cortitos que están ayudando mucho”.

¿Y qué es en concreto ser mujer para estas tres grandes invitadas de este lunes? Para Paqui, “es tener claro hasta dónde llegan mis derechos y los de los demás, siempre y cuando pueda desarrollar mi proyecto de vida”. Para María, que ha aclarado que en ‘La Volaera’ “somos abolicionistas de los cuatro ejes de opresión: prostitución, pornografía, género y vientres de alquiler, también somos abolicionistas de los estereotipos de la mujer, marcados por el patriarcado. Hay que deconstruirlos y ser personas absolutamente autosuficientes sin que la sociedad nos determine”. Por su parte, la ‘Psico Woman’, que no se ve capaz de explicar qué es ser mujer para ella, ha apelado a que “a la hora de hablar de mujeres, ampliáramos en significado porque tenemos que luchar por un feminismo que acompañe a todas”.

Un 8-M marcado por la pandemia

Bajo el lema ‘Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras’, la Plataforma 8M ha colaborado en la organización de un serie de actos a lo largo del día, como la marcha que recorrerá el centro de la ciudad desde las 18:00 horas. Además, se ha desarrollado una iniciativa para salir a los balcones a aplaudir a las 20:00 h., como se hacía en el confinamiento en reconocimiento de los sanitarios, supermercados y fuerzas policiales, y un total de 92 actos en toda la provincia. La portavoz de la Plataforma 8M ha recordado que la manifestación celebrada por el 25-N en Granada fue “ejemplar, manteniendo las medidas de seguridad”. Asimismo, para la marcha de la tarde de este lunes, que se hará de manera ágil y sin parones, se han preparado cuatro columnas en las que se repartirán los asistentes.