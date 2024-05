Vithas lanza una campaña para dar visibilidad a la depresión postparto

"Me sentía vacía, no sabía qué me pasaba. Mi bebé lloraba sin parar, pero yo no tenía ni fuerza ni ilusión. Yo solo sentía tristeza. Mis amigas me habían hablado de la felicidad que se sentía al ser madre, pero, para mí, no fue así", explica María, una mujer valenciana de 34 años que fue diagnosticada de depresión postparto. Se trata de una patología infradiagnosticada que en su manifestación moderada y grave padece aproximadamente 1 de cada 10 mujeres tras dar a luz, según diversos estudios, lo que solo en 2023 representó a unas 33.000 madres. A todo ello se suma que apenas el 15% de estas personas tiene acceso a los recursos sanitarios adecuados para su tratamiento.

Estamos pues ante un extendido problema de salud mental tradicionalmente invisibilizado por causas personales, familiares, culturales y sociales.

Este es el contexto en el que Vithas ha lanzado la campaña "Mamá cuidando de su bebé" en coincidencia con la celebración, este domingo, del Día de la Madre, y cuyos objetivos son:

Informar y apoyar a las mujeres que ya estén en esa situación o puedan estarlo en el futuro, así como a sus entornos familiares y sociales.

que ya estén en esa situación o puedan estarlo en el futuro, así como a sus entornos familiares y sociales. Poner en valor el papel de los profesionales sanitarios que hacen seguimiento de las gestantes antes y después del parto (ginecólogos, obstetras, matronas, pediatras, enfermeras, etc.) y de los especialistas en salud mental.

que hacen seguimiento de las gestantes antes y después del parto (ginecólogos, obstetras, matronas, pediatras, enfermeras, etc.) y de los especialistas en salud mental. Promover un debate constructivo en la opinión pública a través de acciones en medios de comunicación y redes sociales, entre otros soportes.

El doctor Victor Navalón, psiquiatra del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, explica que "la depresión posparto es una condición que se presenta después del parto y puede afectar significativamente la salud emocional de la madre. Aunque es común experimentar altibajos emocionales después de dar a luz debido a los cambios hormonales y las nuevas responsabilidades, la depresión posparto va más allá de los sentimientos normales de tristeza o ansiedad".

Entre los síntomas de la depresión posparto destacan: sentimientos de tristeza o desesperanza de manera persistente, pérdida de interés por actividades que antes eran placenteras, fatiga extrema o falta de energía, cambios en el apetito o el sueño, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, y pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio.

"Las madres creen que solo les pasa a ellas"

El diagnóstico correcto, por tanto, es fundamental para abordar la patología. Así lo explica el doctor Francisco Javier López, psiquiatra y especialista en psicopedagogía del Instituto de Neurociencias Vithas en Madrid, en los hospitales universitarios Vithas Madrid La Milagrosa, Vithas Madrid Aravaca y Vithas Internacional. "No debemos confundirlo con la denominada disforia puerperal, o síntomas ansioso-depresivos leves, mucho más habituales en las madres que la depresión postparto. La disforia puerperal no interfiere de forma limitante en la capacidad para cuidar del bebé y tiende a mejorar espontáneamente con el paso de los días; la disforia puerperal no requiere un tratamiento médico-psiquiátrico".

Por otro lado, tal y como explica el doctor Agustín Miranda, psiquiatra del Hospital Vithas Las Palmas, "la presión social no ayuda" a visibilizar una patología infradiagnosticada retrasando su curación. "Las madres creen que sólo les pasa a ellas y no acuden a consulta, lo que deriva en que el proceso pueda prolongarse mucho más que si recibieran tratamiento, e incluso, cronificarse", afirma.

Respecto al tratamiento, el doctor Francisco Javier López, afirma que "la depresión postparto se trata mediante una combinación de medidas no farmacológicas, como la psicoterapia, y tratamientos psico-farmacológicos. Cuando más grave es, más se beneficia del tratamiento con medicación, en ocasiones en ámbito de ingreso hospitalario. En los casos más leves, se tiende a escoger un tratamiento ambulatorio y de enfoque psicoterapéutico".

La importancia de la detección precoz

La detección precoz de la depresión postparto por parte de los profesionales que atienden a la madre es fundamental para abordarla. Como afirma el doctor Ernesto González Mesa, ginecólogo y responsable del área de Obstetricia del Hospital Vithas Málaga, "un seguimiento adecuado durante y después del embarazo puede detectar de forma precoz el inicio de una depresión posparto o factores de riesgo de padecerla, iniciando su tratamiento".

Al trabajo de los profesionales más cercanos a la madre y la observación de su entorno familiar, se añade la utilidad de un test específico para detectar la depresión postparto. Es la denominada "Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo “que, precisa el doctor Agustín Miranda, psiquiatra del Hospital Vithas Las Palmas, "es un elemento muy útil como señal de alerta para derivar a la mujer a consulta y que ella misma puede cumplimentar en menos de cinco minutos". El profesional aconseja acudir cuanto antes a un especialista en caso de sospecha porque "un tratamiento precoz permitirá superar este trastorno más rápidamente y minimizar su impacto en la relación entre madre e hijo".

Campaña "Mamá cuidando de su bebé"

La campaña pone el foco en la necesidad de prestar cuidados y atención especiales a las madres en la fase perinatal, durante la que experimentan importantes cambios hormonales y físicos como consecuencia del proceso de parto, al tiempo que afrontan una situación personal muy distinta, con nuevas y muy demandantes obligaciones maternales y las consecuentes limitaciones sociales y profesionales. Un conjunto de circunstancias que, junto a otros muchos factores, en 1 de cada 10 casos deriva en depresión posparto.

Creada por la agencia M&C Saatchi y la dirección corporativa de Comunicación y Marketing de Vithas, nace del paralelismo entre los cuidados que recibimos y que damos cuando se produce un nacimiento. Con el tono realista que Vithas mantiene en sus campañas, las distintas imágenes gráficas nos muestran a una mujer mayor cuidando a su propia hija que acaba de dar a luz, como ya hiciera cuando esta nació.

La campaña se difundirá en medios de comunicación, redes sociales y soportes audiovisuales de exterior como las pantallas del Cine Capitol de Madrid.