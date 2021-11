Decía el cómico almeriense Pepe Céspedes, en uno de sus monólogos más conocidos, que Halloween tenía sentido antes, "cuando las películas de miedo daban miedo". "Ahora ves a Drácula de Crepúsculo y piensas, ¿qué hago?", prosigue el célebre speech que en su momento se hizo viral a través de los grupos de mensajería instantánea. Y a la actualidad de Granada le pasa un poco lo mismo, que según pille el día da miedo o más bien risa. De la buena, eso sí, no de la sonrojante. Aunque algunas veces también, para que nos vamos a engañar.

En la semana en la que la provincia ha conmemorado la noche de las brujas, la Junta también ha iniciado los trámites para aprobar los Presupuestos para 2022. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, presentó este jueves las cuentas públicas junto al delegado, Pablo García. No hubo sorpresa, el Metro se lleva la mayoría de las partidas destinadas a infraestructuras en la provincia. Las infraestructuras de transporte parecen ser el mascarón de proa de Juanma Moreno y Carazo para el ciclo electoral que se avecina. Y en el conjunto de esa red de comunicaciones provinciales también hay que celebrar la recuperación del primer vuelo internacional pospandémico, el que unía Granada y París antes de que el Covid llegara a nuestras vidas. Contra las cuentas públicas ya se ha posicionado la Universidad de Granada. No es el único frente abierto de la administración autonómica, contra la que han vuelto a cargar los sindicatos a colación de la no renovación de 8.000 de los 20.000 sanitarios de refuerzo Covid.

En GranadaDigital descubrimos por Halloween los diez lugares más terroríficos de la provincia, entre los que se encuentran inmuebles, edificios públicos y, por supuesto, también sitios de culto como el cementerio, donde este lunes se recuperó la festividad de Todos los Santos tras la cancelación el año pasado por la pandemia. El camposanto se ubica al sureste de la capital. Y al norte y al oeste la ciudad sigue creciendo con los barrios Borde Norte y Alquerías, en Albayda y La Chana, respectivamente. Además de nuevos edificios y viales, las zonas contarán con equipamientos tales como supermercados, centros de día o colegios. En uno del Zaidín, unos padres denuncian el aislamiento de su hijo de seis años por no poder llevar mascarilla al sufrir un tipo de asma episódico, si bien los progenitores han querido aclarar que es la Comisión Provincial de Seguimiento de Medidas Covid la responsable de esta situación.

Granada sufre otros problemas estructurales como el de la contaminación. Una coyuntura histórica cuya consecuencia es los bruscos cambios de temperatura que experimenta el Área Metropolitana, con Dílar como municipio con la temperatura más baja de Andalucía durante dos jornadas consecutivas. Otro efecto palpable es el de la falta de agua. No en vano, esta semana la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha declarado la sequía en media provincia. Ojalá llueva más, aunque no tanto como para que el simulacro de rescate llevado a cabo el jueves en el río Genil se llegue a hacer realidad. En Sierra Nevada, las primeras precipitaciones han permitido a Cetursa activar el sistema de producción de nieve de forma artificial.

Y una lluvia de goles es lo que le cayó al Levante en el Ciutat de València a manos del Granada. Los rojiblancos sumaron su segundo triunfo de la temporada, lo que les permite salir del descenso. Todo lo contrario que el Covirán, que con el triunfo ante Huesca sumó el cuarto en cinco jornadas. Podría colocarse líder si vence este viernes al actual poseedor de esa condición en la LEB Oro: Palencia. Como el equipo juega fuera, en el Palacio de Deportes actuará Raphael. Es el principal atractivo del fin de semana cultural junto al Granada Sound, que se celebrará en el epicentro del 'festivaleo' granadino, el Cortijo del Conde, donde también bailaron el pasado sábado los jóvenes al ritmo de la música el electrónica con el Dreambeach. En este tipo de eventos, los sintetizadores y las mesas de mezcla tienen que estar bien enchufados para que todo salga según lo previsto. Casi tanto como el foro GranadaConectada que el pasado viernes levantó el telón en el Teatro CajaGranada.