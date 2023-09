El PSOE recuerda a Feijóo que gobierna quien tiene la mayoría

El ex alcalde de Valladolid y diputado del PSOE, Óscar Puente, ha sido el encargado de darle la réplica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate de investidura para recordarle que quien gobierna no es quien gana las elecciones sino quien consigue la mayoría que le sustente.

Puente se ha dirigido a Feijóo "de ganador a ganador", lo que ha generado risas entre las filas socialistas, recordando que él también fue el candidato más votado en las elecciones municipales del 28 de mayo pero perdió el bastón de mando por un pacto entre el PP y "la ultraderecha de Vox". Y le ha pedido que le explique "cómo es eso del ganador de las elecciones y la lista más votada" porque, ha añadido, en medio del revuelo en la Cámara, "no acabamos de cogerlo".

En este sentido, ha recordado que lo que definen como "coalición de perdedores" llevó en su momento a gobernar a Juanma Moreno en Andalucía y a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, así como al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Así las cosas, ha asegurado que ha sido "enternecedor" escucharle estos dos meses reclamar la formación de Gobierno para ganador cuando el PP no ha tenido el mismo "respeto" hacia otros candidatos socialistas tanto autonómicos como municipales que se han visto desalojados.

"Ya que estamos en igualdad de condiciones", ha dicho, ha pedido a Feijóo que explique "por qué tiene mayor derecho a ser presidente del Gobierno" que él a ser alcalde o Guillermo Fernández Vara a ser presidente de Extremadura, entre otros.

Así las cosas, en pleno debate sobre lo que es inconstitucional o no, le ha recordado que el Artículo 99 de la Constitución estipula que será presidente el que obtenga mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en segunda. De ahí el que, ha incidido, el PP no haya dudado en formar gobierno cuando ha podido desplazando al PSOE con apoyo "sin rubor" de Vox. "No vengo a pasarle ninguna factura, quiero dejarle claro que no hay nada ilegítimo ni reprochable en ello, es la aplicación de la Constitución y la ley", ha resaltado.