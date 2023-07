El PSOE denuncia la "paralización" de la oferta de arrendamiento de espacios en el edificio BIC del PTS

La parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano ha denunciado este lunes que la Junta de Andalucía mantiene "paralizada" la oferta de arrendamiento de espacios en el edificio BIC del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) desde hace año y medio, "una situación de bloqueo que impide a las empresas tecnológicas y sanitarias de I+D+I que están ubicadas en este inmueble ampliar sus dependencias como así lo demandan, además de la implantación de otras nuevas".

"En estos momentos hay espacios libres en el edificio BIC y empresas con necesidades urgentes de alquiler de espacios para poder certificar en calidad y la parsimonia desesperante del Gobierno de Moreno Bonilla y del PP ha dejado en punto muerto la citada oferta desde marzo de 2022", ha expuesto la socialista

Manzano, que ha indicado que desde esa fecha la convocatoria "se cerró sine die para publicar una nueva que aún estamos esperando"; ha criticado que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos haya dicho que "en otoño se reanudará el proceso, sin concretar nada más".

La socialista ha reivindicado el BIC como uno de los proyectos de "éxito" de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta. "Se creó para cumplir con la función de ser un centro de emprendimiento o un vivero para startups e impulsarlas a través del ofrecimiento de espacios mediante concurso público para que pudieran desarrollar su actividad de forma más ventajosa", ha apuntado para añadir que "acumula grandes historias de proyectos de vida y empresariales, personales y colectivos".

"Siempre ha funcionado bien hasta que llegó el PP", ha subrayado Manzano, quien ha lamentado que "la derecha desde el Gobierno de la Junta haya impuesto cláusulas abusivas y empeorado servicios, además de que, en plena pandemia y de forma unilateral, subiera por primera vez los alquileres de los locales y naves a medio centenar de empresas tecnológicas granadinas".

"Mientras el Gobierno de España se afanaba en insuflar aire para amortiguar el impacto de la Covid en las empresas, Moreno Bonilla se dedicaba a subir los alquileres a estas empresas", ha apostillado para agregar que la forma de proceder del PP "provocó un éxodo de empresas a la búsqueda de otras sedes".

Así, Manzano ha reiterado la reivindicación de las empresas que, a día de hoy, quedan en el edificio BIC. "Piden una nueva Oferta Pública de Arrendamiento -la última se publicó en mayo de 2020- porque necesitan más espacio y más locales para seguir creciendo, generar más empleo y mejorar la economía", ha expuesto.

El partido critica que no se mantengan los espacios expositivos de los palacios municipales

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado este lunes "la decisión del equipo de gobierno, del PP, de no mantener los espacios expositivos de los palacios municipales" que se puso en marcha en el mandato anterior para que "estos lugares emblemáticos no se redujeran a una mera forma de hacer caja".

Así lo ha señalado la edil socialista María de Leyva tras recibir respuesta a una solicitud de información escrita realizada en el último pleno, tras lo que ha censurado que el "PP pretenda que la gestión de los palacios tenga una función más productiva que cultural, sobre explotándolos de manera que se ponga en riesgo nuestro patrimonio".

"El PP nos informa que no existe inversión en ejecución en la actualidad, por lo que no es posible continuar lo que no hay", ha dicho la edil socialista, para quien esta respuesta "pone de manifiesto que no existe voluntad de mantener la relación entre el área de Cultura, el área de Patrimonio y Gestión de Palacios para que la cultura de Granada sea la protagonista de los palacios municipales".

"Está claro que la contestación a la pregunta sobre la continuidad de los proyectos culturales emplazados en estos espacios ha sido un no rotundo que nos parece un error y una grave pérdida para esta ciudad. A veces no se trata de presupuesto, se trata de voluntad, y en este caso está claro que la edil del PP no tiene voluntad alguna de trabajar en este aspecto", ha manifestado.