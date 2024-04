"El pasado, pasado es; el futuro no sé cómo será, pero el presente lo estamos viviendo como la hostia", ha expresado José Ramón Sandoval, exultante tras la victoria del Granada contra Osasuna. "Este vestuario tiene ahora un espíritu ganador", ha aseverado el técnico rojiblanco en rueda de prensa, sin ocultar su alegría y satisfacción. "Sin recuperar la sonrisa de los jugadores es imposible recuperar el orgullo de la afición. Que a nadie se le olvide que tenemos 21 puntos y estamos el segundo por la cola. No nos ha dado para más y quizás nos falte tiempo, pero estamos en Primera División", ha puntualizado el madrileño. "El siguiente partido no sé cómo lo vamos a hacer, pero sí sé que me espera una semana de la hostia porque van a entrenar como leones", ha incidido.

"Hay que poner en valor lo que han hecho estos jugadores, porque no solamente es ganar, sino de la manera en que lo hacen", ha subrayado el técnico de Humanes, quien, en un análisis del encuentro, ha señalado que "ha sido una primera parte para los dos". "En el vestuario, el equipo se ha dado cuenta de que lo que nos ha traído hasta aquí era ser valientes y arriesgar. Hemos dado ese pasito hacia adelante hasta que le hemos desdibujado. Nos ha venido bien el gol nada más salir. Hemos sido muy incisivos y muy verticales nada más robar el balón", ha desgranado Sandoval. "En lo que mejor es Osasuna, que es el balón parado, ni siquiera hemos dejado que remataran", ha apuntado.

El técnico rojiblanco no ha querido hacer cuentas ni reparar en lo que vendrá. "Si me paro a pensar eso, me despistaría del objetivo nuestro, que es lo que estamos haciendo. Me tengo que sentir feliz por estar aquí y conseguir lo que estamos haciendo. Creo que al final todo esto nos tiene que servir a todos para sacar conclusiones. La de ahora es que este equipo no estaba muerto. Le hacía falta una transfusión de sangre", ha incidido. "Tengo mis números en la cabeza. Mi número es ganar al Sevilla, ya está. Si conseguimos esto, es que los jugadores están en velocidad de crucero", ha profundizado posteriormente, para rechazar hablar más adelante sobre una posible renovación. "No vine a hipotecar al club en ninguna circunstancia, sino que vine a ayudar", ha resuelto."De Bilbao vine muy contento con ese esfuerzo. Hoy hemos hecho que Osasuna sea un poquito menos de lo que es. Lo que te hace estar vivo es mirar el presente. Ya habrá tiempo para planificar el año que viene", ha apostillado.

Cuestionado por el peso que tienen Sergio Ruiz y Gumbau en la mejoría del equipo, Sandoval ha reconocido que su encaje le ha dado "para tener un gran equilibrio", aunque ha insistido en que se trata de un trabajo grupal. "Hoy Martin (Hongla) sale, se enchufa y lo hace perfectamente. Eso es lo que tenemos que hacer, convencer y contagiar a los jugadores que teníamos que estaban más dispersos o no tenían tantos minutos de que son importantes", ha ejemplificado. "Parecemos los indios: vamos todos a una, es muy difícil matarnos", ha agregado, con un gesto alegre. Por ello también ha tenido minutos Kamil Piatkowski, quien, a su modo de ver, "entrena muy bien". "Lo único que le ha sacado de la alineación ha sido la decisión del míster. Era justo darle algunos minutos", ha abundado. "Que no se note su falta de forma y, sobre todo, su falta de convicción. Aquí está porque realmente creemos en él", ha cerrado en este sentido.

Uno de esos dos pilares, Sergio Ruiz, ha abandonado el campo con molestias. "Está ahora con los médicos para hacer una valoración. Su sensación es que se le ha ido cargando el cuádriceps con el esfuerzo que ha hecho", ha explicado, para, inmediatamente después, detallar que lo de Antonio Puertas, fuera de la convocatoria por un golpe en el mismo costado que se lesionó el año pasado, "fue una desgracia ayer, en la última jugada del entrenamiento". "Venía de una lesión antigua. Es muy doloroso, pero vamos a intentar acortar plazos", ha alargado.

Por último, ha recordado la analogía que empleó en su presentación, en la que alegó que para llegar a Madrid había que pasar por Jaén. "Hemos llegado a Jaén, pero hemos tomado una ruta alternativa, nos ha costado muchos esfuerzos y hemos perdido la mitad de las aceitunas. Hemos tenido que ir un poquito más allá a por el aceite. Estamos muy lejos, hay que ser conscientes de que estamos muy lejos, pero ya estamos más cerca del Cádiz", ha expuesto con humor.

Jagoba Arrasate: "Hemos sido un desastre"

Por su parte, Jagoba Arrasate ha comparecido especialmente enfadado por el rendimiento de Osasuna tras el descanso. "Lo que no nos puede pasar es lo del segundo tiempo", ha lamentado el entrenador rojillo, quien ha revelado que en el descanso pidió a sus pupilos "dar un paso adelante". "Nos hemos desajustado muchísimo a nivel defensivo", ha analizado el técnico del cuadro navarro. "Hemos atacado mal, hemos defendido peor. Hemos sido un desastre", ha ahondado, a lo que más tarde ha añadido que el último parcial ha sido "horroroso". "Tenemos que aprender mucho", ha sintetizado finalmente, antes de valorar la actuación del accitano Raúl García. "Era un partido especial para él. Da pena, sobre todo, esas dos ocasiones que ha tenido. La primera la para Batalla muy bien. La segunda da hasta mala suerte, porque pega en el palo y le rebota en el pie", ha zanjado.